Chân dung bà chủ tiệm vàng Phúc Hằng đang bị truy nã trong đường dây buôn lậu 'khủng' xuyên quốc gia

Tối 14/11, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an đang điều tra vụ án buôn lậu xảy ra tại tỉnh Tây Ninh, TP.HCM và các địa phương liên quan.



Quá trình điều tra, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Đặng Thị Thanh Hằng (63 tuổi, quê quán H.Đông Hưng, Thái Bình; thường trú Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), chủ tiệm vàng Phúc Hằng, về tội buôn lậu.

Theo đó, bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu. Căn cứ khoản 1 Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, ngày 11/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can.

Chân dung bị can Đặng Thị Thanh Hằng. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ. Yêu cầu bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.



Mọi thông tin cần thiết, liên hệ Điều tra viên Đinh Thế Anh (Số điện thoại 091.419.2366 ), Phòng 3/Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Theo Thanh Niên Online, bà chủ tiệm vàng Phúc Hằng vừa bị Bộ Công an phát lệnh truy nã với cáo buộc buôn lậu liên quan vụ buôn lậu 198 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam xảy ra vào năm 2022.

Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây buôn lậu lớn, diễn ra trong thời gian dài với thủ đoạn thu gom ngoại tệ từ Việt Nam chuyển qua Campuchia mua vàng mang về trong nước tiêu thụ.

Kết quả phá án bước đầu làm rõ, riêng trong hai ngày 27 và 28/9/2022, nhóm nghi can trong đường dây này đã nhập lậu 198kg vàng.

C03 cũng đã xác định được nghi can chủ mưu cầm đầu, vận chuyển, tiêu thụ vàng lậu. Ban chuyên án đã thu giữ 103kg vàng, hơn 2,8 triệu USD và 26,7 tỉ đồng cùng nhiều phương tiện, thiết bị, vật chứng liên quan.

Hiện C03 đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá tài liệu, chứng cứ, phân loại các nghi can để điều tra xử lý nghiêm. Ban chuyên án cũng tiếp tục điều tra mở rộng, triệt để thu hồi, kê biên tài sản, vật chứng liên quan đến đường dây buôn lậu này.