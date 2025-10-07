Chân dung cô gái 30 tuổi đi làm vì đam mê: Đồng hồ tiền tỷ, túi Hermès tự thân, style sang từ phim tới ngoài đời

Trong series You And Everything Else vừa lên sóng trên Netflix, nhân vật Sang Yeon - người phụ nữ U40 sang trọng và đầy nội lực do Park Ji Hyun thủ vai nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng điều khiến khán giả bàn tán không chỉ nằm ở kịch bản hay diễn xuất, mà ở vẻ ngoài phú quý và khí chất đỉnh cao mà nữ diễn viên sinh năm 1994 mang lại cho vai diễn.

Hoá thân thành người phụ nữ thành đạt, trong phim có phân cảnh trên cổ tay nữ diễn viên là chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus trị giá hơn 1,8 tỷ đồng, đi cùng với đó là loạt phụ kiện túi xách, trang sức từ Hermès, BVLGARI... xuất hiện như cơm bữa. Đáng ngạc nhiên, theo tiết lộ do không được tài trợ, tất cả khoả đầu tư đều đến từ tiền túi mà nữ diễn viên tự sắm sửa cho vai diễn của mình. Câu chuyện hậu trường ấy khiến netizen Hàn không khỏi choáng váng, tự hỏi: "Cô ấy thật sự tiêu hết cát-xê chỉ để mua đồ đóng phim sao?".

Nếu trên phim là những chiếc túi Hermès Birkin, Kelly, vòng cổ BVLGARI lấp lánh, thì ngoài đời, phong cách của Park Ji Hyun cũng toát lên chất sang trọng không kém. Trên Instagram, qua một số khung hình đời thường, dân tình tinh mắt nhận ra nữ diễn viên sở hữu loạt đồ hiệu rõ mồn một nhưng không phô trương nhờ được mix & match đầy tinh tế. Cũng nhờ đó, khán giả hiểu vì sao Park Ji Hyun trông sang thật, chứ không chỉ đang cố gồng mình cho vai diễn.

Trong bức ảnh đời thường được chụp trên ô tô, Park Ji Hyun toát lên vẻ phóng khoáng và trẻ trung khác với hình ảnh "phú bà U40" trên màn ảnh. Cô diện jumpsuit kaki dáng rộng, điểm nhấn tinh tế nhất nằm ở đồng hồ Cartier Tank cổ điển da nâu thanh lịch, được mix cùng vòng tay Tiffany Hardwear ánh bạc.

Vali Rimowa - biểu tượng của những tín đồ sành điệu yêu du lịch không chỉ xuất hiện trên màn ảnh cùng nhân vật người phụ nữ thành đạt Sang Yeon, mà ngoài đời mẫu Rimowa Pilot cũng được nhìn thấy đồng hành cùng nữ diễn viên họ Park trong nhiều lịch trình di chuyển.

Park Ji Hyun cũng theo đuổi golf - bộ môn thể thao sang chảnh. Một lần nọ, cô diện trang phục thoải mái với áo khoác sáng màu, mũ lưỡi trai đen, tay xách Louis Vuitton Monogram Excursion - chiếc túi du lịch với monogram cổ điển đặc trưng của LV. Món phụ kiện kinh điển không chỉ tôn vẻ thanh lịch mà còn thể hiện chuẩn gu "quý tộc" không cần phô trương đúng kiểu Park Ji Hyun.

Có vẻ Park Ji Hyun là một tín đồ thực thụ của đồng hồ xa xỉ. Ngoài mẫu Patek Philippe Nautilus và Cartier Tank cổ điển, nữ diễn viên còn từng xuất hiện với chiếc đồng hồ thời trang Chanel J12. Thiết kế đen bóng mạnh mẽ, tối giản và tinh tế, hoàn hảo tôn lên vẻ đẹp thanh thoát của nữ diễn viên.

Điều khiến Park Ji Hyun được xem là "phú bà thế hệ mới" còn nằm ở nét sang từ phong thái. Nữ diễn viên có khả năng khiến những outfit dù tối giản trở nên đắt giá nhờ gương mặt mang nét cổ điển, vóc dáng thanh mảnh, bí quyết nằm ở niềm đam mê đặc biệt với ballet. Park Ji Hyun từng chia sẻ rằng việc luyện ballet giúp bản thân kiểm soát dáng đứng, hơi thở và cảm xúc, có lẽ chính điều đó khiến vẻ ngoài của cô luôn thanh thoát, mềm mại, và quyến rũ.



