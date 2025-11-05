Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chân dung Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng vừa bị bắt

05-11-2025 - 16:25 PM | Lifestyle

Thông tin xoay quanh doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng đang được cộng đồng mạng tìm kiếm.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM (PLO), Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can gồm Đinh Văn Liên (45 tuổi, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (44 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp) và Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi, ngụ TP.HCM chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Thông tin này hiện đang khiến cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm, bàn tán.

Được biết, Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978) hiện đang là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (gọi tắt là VB Group).

Chân dung Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng vừa bị bắt- Ảnh 1.

Nguyễn Quốc Vũ - chồng của Đoàn Di Băng

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về thành lập doanh nghiệp, VB Group được thành lập năm 2021, loại hình công ty TNHH một thành viên, có trụ sở tại quận 5 (TP.HCM). Vốn điều lệ ở thời điểm thành lập doanh nghiệp là 8 tỷ đồng.

Cũng từ thông tin đăng ký này, VB Group có ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Ngoài ra, doanh nghiệp còn kinh doanh nhiều ngành nghề khác như Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ, Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet, Giáo dục mẫu giáo, Giáo dục trung học phổ thông,...

Ngoài VB Group, Nguyễn Quốc Vũ còn từng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Universal và Doanh nghiệp tư nhân Thế giới Steak. Cả 2 doanh nghiệp này đều đã ngừng hoạt động.

Chân dung Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng vừa bị bắt- Ảnh 2.

Chân dung Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng vừa bị bắt- Ảnh 3.

Trong những năm trước đây, Nguyễn Quốc Vũ thường xuất hiện với hình ảnh một người chồng yêu chiều vợ hết mực, không tiếc tiền tặng quà cho vợ như siêu xe, cả núi hàng hiệu, đưa đi du lịch khắp nơi,...

Ngoài ra Quốc Vũ còn có niềm đam mê với siêu xe và cặp đôi từng có bức hình siêu xe đậu kín vỉa hè biệt thự rất viral. Ở thời điểm chia sẻ xây biệt thự 400 tỷ đồng, vợ chồng Đoàn Di Băng cũng cho biết sẽ dành riêng tầng hầm để làm nơi đựng siêu xe. Tuy nhiên thời gian gần đây, cặp đôi ít khi chia sẻ những hình ảnh về siêu xe hay căn biệt thự 400 tỷ đồng.

Tổng hợp

Xôn xao tình trạng hiện tại của Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ

Theo Hải My

Phụ nữ số

