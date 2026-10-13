Chân dung Phó Chủ tịch SN 1990 của DUYTAN Group

Đó là doanh nhân Trần Duy Minh Đạt (sinh năm 1990) - con trai cả của ông Trần Duy Hy và bà Nguyễn Thị Huệ Thu - nhà sáng lập thương hiệu nhựa Duy Tân. Những năm gần đây, Minh Đạt được công chúng biết đến rộng rãi hơn sau khi kết hôn với Midu (Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989).

Midu và Minh Đạt (Ảnh: FBNV)

Theo thông tin được chia sẻ ở LinkedIn, Trần Duy Minh Đạt tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính và Quản lý tại ĐH Virginia (University of Virginia - Mỹ) năm 2012. Sau đó anh về nước làm việc tại CTCP Sản xuất Nhựa Duy Tân ở vị trí chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst) trong vòng 2 năm.

Đến năm 2014, Minh Đạt quay lại Mỹ, làm việc ở vị trí quản lý dự án tại Plascene - công ty con của DUYTAN Group tại Mỹ. Từ tháng 6/2016 - khi mới 26 tuổi, Minh Đạt đảm nhận vị trí Giám đốc vận hành (COO - Chief Operating Officer) của Plascene. Tính đến hiện tại, anh đã làm việc ở vị trí COO Plascene được hơn 10 năm.

Song song với việc phát triển sự nghiệp, Minh Đạt cũng duy trì việc học ở Mỹ. Từ năm 2017 - 2020, anh theo học và tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại ĐH California (University of California, Mỹ). Theo U.S. News & World Report (Báo cáo Tin tức Hoa Kỳ & Thế giới), ĐH California xếp hạng 1 trong danh sách các trường công lập ở Mỹ.

Trong thời gian qua, vai trò của Minh Đạt ở DUYTAN Group cũng có nhiều thay đổi. Gần nhất, anh xuất hiện tại buổi giao lưu “Tâm tình với những nhà quản lý trẻ: Câu chuyện chuyển giao thế hệ” do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) tổ chức và được giới thiệu là Phó Chủ tịch DUYTAN Group.

Phó Chủ tịch DUYTAN Group Trần Duy Minh Đạt tại sự kiện vào ngày 11/10 vừa qua (Ảnh: HVNCLC)

Về DUYTAN Group, doanh nghiệp gia đình này đã có 39 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nhựa tại Việt Nam, là thương hiệu quen thuộc với đông đảo người tiêu dùng.

Bố mẹ chồng Midu - ông Trần Duy Hy và bà Nguyễn Thị Huệ Thu - bắt đầu thành lập tổ sản xuất nhỏ chuyên làm đồ nhựa gia dụng từ năm 1987. Qua 39 năm phát triển, nhựa Duy Tân đã vươn mình trở thành một trong những nhà sản xuất nhựa lớn nhất Việt Nam.

Năm 2021, CTCP Sản xuất Nhựa Duy Tân chính thức trở thành thành viên của tập đoàn SCG (Thái Lan) và hướng đến mục tiêu trở thành nhà sản xuất nhựa hàng đầu ASEAN. Tháng 6/2025, thương vụ hoàn tất, CTCP Sản xuất Nhựa Duy Tân chính thức trở thành công ty con 100% vốn của SCG.

Sau thương vụ, ông Trần Duy Hy và DUYTAN Group vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực tái chế nhựa và quản lý.

Theo giới thiệu trên website, DUYTAN Group gồm có các công ty con và thương hiệu: Plascene - nhà máy sản xuất bao bì nhựa PET và rPET tại Mỹ; DUY TAN Recycling (CTCP Nhựa tái chế Duy Tân); Mida (CTCP Khuôn chính xác Minh Đạt) - nhà sản xuất khuôn mẫu và nhựa cao cấp; Plenma (Công Ty TNHH Plenma) - chế tạo máy chuyên dụng lĩnh vực tự động hóa và máy sản xuất ngành nhựa; DUFO (CTCP Sản xuất cơ khí Duy Phong) - sản xuất và gia công vỏ khuôn, phụ tùng khuôn; NATEC (Công ty TNHH Khuôn Chính xác NATEC) - sản xuất khuôn và vỏ khuôn chất lượng cao.

Mới đây, Mida và DUY TAN Recycling đã được vinh danh trong chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2026 - 2028.