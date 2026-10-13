Việt Nam vừa hoàn thành nâng cấp 32 toa tàu, phục vụ chuyến chạy 411 km xuyên 4 tỉnh trong ~8 tiếng: Hiện đại như ở Nhật Bản, Italia, giá vé chỉ từ vài trăm nghìn đồng

Tối 12/10/2026, tại ga Sài Gòn (TP.HCM), Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SNT1/SNT2 phục vụ hành trình Sài Gòn – Nha Trang và chiều ngược lại.

Đây là đôi tàu đã được khai thác trước đó, nay được đầu tư cải tạo, nâng cấp nhằm mang đến diện mạo mới và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Đáng chú ý, có tới 32 toa xe được lựa chọn nâng cấp, bao gồm các toa giường nằm khoang 4 giường, khoang 6 giường và toa phục vụ ăn uống.

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tuyến đường sắt Nha Trang – Sài Gòn có chiều dài khoảng 411 km. Với lịch trình chạy xuyên đêm, hành khách chỉ mất khoảng 8 tiếng để di chuyển giữa TP.HCM và một trong những thành phố du lịch biển nổi tiếng nhất Việt Nam.

Lãnh đạo ngành Đường sắt tham dự buổi ra mắt đoàn tàu CLC mới sau nâng cấp (Ảnh Đường sắt Việt Nam)

Cụ thể, theo lịch chạy được công bố ngày 12/10, tàu SNT2 xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 21h45 và đến ga Nha Trang lúc 5h40 sáng hôm sau, tương đương 7 giờ 55 phút di chuyển. Ở chiều ngược lại, tàu SNT1 khởi hành từ Nha Trang lúc 20h20, đến ga Sài Gòn lúc 5h sáng hôm sau, với thời gian hành trình 8 giờ 40 phút.

Lịch trình này khá thuận tiện với những du khách muốn tranh thủ kỳ nghỉ cuối tuần. Thay vì dành phần lớn thời gian ban ngày cho việc di chuyển, hành khách có thể lên tàu vào buổi tối, nghỉ ngơi trong khoang giường nằm và thức dậy khi đã đến thành phố biển Nha Trang.

Đặc biệt, việc làm mới phương tiện và bổ sung nhiều tiện ích cũng giúp hành trình đường sắt trở thành một phần trải nghiệm của chuyến du lịch, thay vì đơn thuần là phương tiện đưa du khách đến điểm đến.

32 toa nâng cấp, có cả tiện ích hiện đại như trên tàu Nhật Bản, Italia

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của SNT1/SNT2 lần này nằm ở không gian nội thất được cải tạo đồng bộ. Cụ thể, các toa xe sử dụng tông màu kem sữa ấm áp kết hợp sắc xanh lấy cảm hứng từ biển Nha Trang, tạo nên diện mạo hiện đại và gần gũi hơn với hành khách.

Bên trong các khoang, chăn, ga, gối, đệm và rèm cửa được thay mới. Hệ thống chiếu sáng, âm thanh cũng được nâng cấp, hướng đến không gian nghỉ ngơi tiện nghi hơn trong những hành trình dài.

Không chỉ thay đổi về hình thức, các toa xe còn được trang bị Wi-Fi phục vụ nhu cầu kết nối, làm việc và giải trí. Hệ thống camera giám sát hoạt động 24/7 được bổ sung nhằm hỗ trợ công tác quản lý, bảo đảm an ninh trên tàu.

Không gian bên trong toa tàu sau khi được nâng cấp (Ảnh Đường sắt Việt Nam)

Đặc biệt, toa xe mang số hiệu 11907 được ứng dụng hệ thống dẫn gió điều hòa mới, giúp giảm tiếng ồn và hỗ trợ hành khách điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu. Đây là cải tiến đáng chú ý đối với những chuyến tàu chạy đêm, khi sự yên tĩnh và nhiệt độ trong khoang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nghỉ ngơi.

Một điểm mới khác là tại các toa giường nằm mềm loại 24 giường, ngành đường sắt bố trí thêm máy bán hàng tự động và khu vực check-in với hình ảnh trang trí sinh động. Nhờ đó, hành khách có thêm lựa chọn sử dụng dịch vụ và chụp ảnh lưu niệm ngay trong chuyến đi.

Đáng chú ý, máy bán hàng tự động và Wi-Fi cũng là những tiện ích đã xuất hiện trên các đoàn tàu hiện đại tại Nhật Bản và Italia.

Theo website chính thức của hãng đường sắt Kintetsu (Nhật Bản), đoàn tàu tốc hành Hinotori kết nối Osaka và Nagoya được trang bị máy bán cà phê xay mới, bánh kẹo tự động cùng Wi-Fi miễn phí. Tương tự, hãng đường sắt Italo của Italia cũng bố trí máy bán đồ ăn nhẹ, cà phê espresso và nước uống tự động trên các đoàn tàu AGV, EVO, phục vụ nhu cầu của hành khách trong suốt hành trình.

Dù khác biệt về công nghệ vận hành và tốc độ, việc bổ sung những tiện ích tương tự cho thấy ngành đường sắt Việt Nam đang chú trọng hơn đến trải nghiệm của hành khách.

Tàu CLC cao Sài Gòn - Nha Trang áp dụng những tiện ích hiện đại như tàu ở Nhật Bản (Ảnh Trip)

Bên cạnh đó, toa phục vụ ăn uống trên SNT1/SNT2 được bố trí ở vị trí trung tâm đoàn tàu, giúp hành khách thuận tiện tiếp cận. Đội ngũ trưởng tàu, tiếp viên cũng được chú trọng đào tạo kỹ năng phục vụ, giao tiếp và hỗ trợ hành khách bằng tiếng Anh.

Giá vé từ vài trăm nghìn đồng, du khách muốn trải nghiệm cần lưu ý gì?

Bên cạnh những nâng cấp về tiện nghi, mức giá vé cũng là yếu tố đáng quan tâm đối với du khách muốn trải nghiệm đôi tàu chất lượng cao này. Giá vé tàu SNT2 chiều Sài Gòn – Nha Trang bắt đầu từ khoảng 367.000 đồng đối với ghế ngồi mềm điều hòa. Trong khi đó, giường nằm khoang 4 điều hòa có giá tham khảo từ 745.000 đồng.

Mức giá thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm khởi hành, hạng chỗ, vị trí giường và các chương trình ưu đãi. Vì vậy, hành khách nên kiểm tra giá cho ngày đi cụ thể thay vì mặc định mức giá khởi điểm áp dụng cho mọi chuyến.

Với người đi một mình và muốn tiết kiệm chi phí, ghế ngồi mềm điều hòa có thể là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, do hành trình kéo dài khoảng 8 tiếng xuyên đêm, những người muốn nghỉ ngơi thoải mái hơn nên cân nhắc lựa chọn khoang giường nằm.

Đối với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, việc ưu tiên giường tầng dưới sẽ thuận tiện hơn khi lên xuống. Trong khi đó, nhóm bạn hoặc gia đình đông người có thể đặt sớm để tăng cơ hội lựa chọn các giường nằm trong cùng một khoang.

Để mua vé, hành khách có thể truy cập website chính thức của ngành đường sắt tại dsvn.vn, lựa chọn ga đi, ga đến, ngày khởi hành và tìm chuyến SNT1 hoặc SNT2 phù hợp. Khi đặt vé, cần kiểm tra kỹ thông tin hành khách, giờ tàu chạy, điều kiện đổi trả và các ưu đãi đang áp dụng.

Một lưu ý khác là cả hai chuyến tàu đều đến ga cuối vào sáng sớm. Du khách đến Nha Trang nên chủ động phương án di chuyển từ ga về khách sạn, đồng thời hỏi trước về dịch vụ gửi hành lý hoặc nhận phòng sớm để lịch trình không bị gián đoạn.