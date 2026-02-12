Chân dung tài xế xe Bentley Mã Thanh vừa bị bắt khẩn cấp ở TP.HCM





Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp hai người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc xảy ra rạng sáng 10/2/2026 tại khu vực giao lộ Nguyễn Trãi – Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành là Mã Thanh (sinh năm 1977, trú tại TP.HCM) và Ngô Duy Đông (sinh năm 1977, trú tại TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, Mã Thanh điều khiển ô tô hiệu Bentley lưu thông trên đường Nguyễn Trãi thì xảy ra va chạm với xe ô tô do anh L.N.T. (sinh năm 1992), tài xế xe công nghệ, điều khiển. Trên xe của anh T. khi đó có một hành khách là anh N.V.H.A. (sinh năm 1987).

Sau cú va chạm, các phương tiện dừng lại ngay khu vực giao lộ để các bên trao đổi giải quyết. Tuy nhiên, quá trình nói chuyện nhanh chóng chuyển thành cự cãi gay gắt. Ít phút sau, Ngô Duy Đông điều khiển xe máy đến hiện trường và tham gia vào vụ việc.

Theo kết quả điều tra, trong lúc mâu thuẫn leo thang, Thanh và Đông đã có hành vi đuổi đánh anh H.A., khiến tình hình khu vực trở nên náo loạn. Sự việc chỉ chấm dứt khi người dân xung quanh can ngăn và lực lượng tuần tra Công an phường Bến Thành phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành kịp thời có mặt để ổn định trật tự.

Cơ quan công an cho biết, thực tế thời gian qua ghi nhận nhiều trường hợp va chạm giao thông không nghiêm trọng hoặc mâu thuẫn bộc phát nhưng do thiếu kiềm chế, các bên đã sử dụng bạo lực để giải quyết, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Những hành vi manh động, coi thường pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.