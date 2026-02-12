Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khi nào miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới gây mưa rào, rét đậm?

12-02-2026 - 18:34 PM | Xã hội

Theo dự báo, từ nay đến ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, miền Bắc có mưa nhỏ về đêm và sáng, thời tiết ấm dần lên trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 16/2 (29 Tết), miền Bắc chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông gây mưa nhỏ, mưa phùn. Trời lạnh về đêm và sáng.

Dự báo, từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 Tết), Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh mới gây mưa rào rải rác, trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Khi nào miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới gây mưa rào, rét đậm? - Ảnh 1.

Miền Bắc đang chịu tác động của đợt không khí lạnh mạnh lệch đông gây mưa nhỏ, mưa phùn về đêm và sáng sớm (Ảnh: Báo Nhân dân).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 12 và ngày 13/2

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 17-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 16-24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 15-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 17-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-31 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người thợ hồ quê Hưng Yên trúng số "khủng" ngày giáp Tết: Xảy ra chuyện hy hữu khi bàn giao tiền thưởng

Người thợ hồ quê Hưng Yên trúng số "khủng" ngày giáp Tết: Xảy ra chuyện hy hữu khi bàn giao tiền thưởng Nổi bật

Cận cảnh 615 thùng carton màu đỏ nặng 10.890,6 kg được kiểm đếm, niêm phong rồi tiêu hủy đồng loạt: Bên trong chứa gì?

Cận cảnh 615 thùng carton màu đỏ nặng 10.890,6 kg được kiểm đếm, niêm phong rồi tiêu hủy đồng loạt: Bên trong chứa gì? Nổi bật

Công an hai tỉnh hiệp đồng truy bắt đối tượng gây án tại tiệm vàng

Công an hai tỉnh hiệp đồng truy bắt đối tượng gây án tại tiệm vàng

17:35 , 12/02/2026
Clip kẻ cướp vàng vứt áo khoác, nhảy xuống vườn dừa trốn: Diễn biến không ngờ sau 6 giờ gây án

Clip kẻ cướp vàng vứt áo khoác, nhảy xuống vườn dừa trốn: Diễn biến không ngờ sau 6 giờ gây án

16:42 , 12/02/2026
CSGT Lâm Đồng tặng lì xì, quà cho bà con trên đường về quê ăn Tết

CSGT Lâm Đồng tặng lì xì, quà cho bà con trên đường về quê ăn Tết

15:49 , 12/02/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 12-2: Xổ số miền Nam - Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

Kết quả xổ số hôm nay, 12-2: Xổ số miền Nam - Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

15:44 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên