Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Clip kẻ cướp vàng vứt áo khoác, nhảy xuống vườn dừa trốn: Diễn biến không ngờ sau 6 giờ gây án

12-02-2026 - 16:42 PM | Xã hội

Chưa đầy 6 giờ kể từ thời điểm gây án, đối tượng bị bắt giữ khi đang mang bán số vàng cướp được, đồng thời sử dụng trái phép chất ma túy với 2 đối tượng khác.

Camera an ninh ở tiệm vàng K.C 2 (đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TP.HCM) đã ghi lại một phần diễn biến vụ cướp vàng gây xôn xao tối 11/2. Cụ thể vào thời điểm này, một nam thanh niên cao khoảng 1,7m, đội nón rộng vành, đeo khẩu trang kín mít bước vào, vờ hỏi mua vàng. Khi được chủ tiệm đưa cho xem chiếc nhẫn vàng 24K (2 chỉ), đối tượng bất ngờ siết chặt nhẫn trong tay, quay lưng lao nhanh ra cửa trước sự ngỡ ngàng của chủ tiệm vàng.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Công an xã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng điều tra, cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực cùng hơn 50 đồng chí lực lượng ANTT cơ sở tổ chức truy xét nóng, phong tỏa các hướng tẩu thoát.


Báo Người Lao Động thông tin đối tượng có thủ đoạn khá tinh vi nhằm qua mắt công an. Từ hệ thống camera an ninh được trích xuất, hành trình tháo chạy của đối tượng được lộ diện. Sau khi rời tiệm vàng, người này vứt bỏ áo khoác và nón để đánh lạc hướng, chạy vào khu vực bãi xe ô tô, trèo tường nhảy xuống vườn dừa, băng qua nhà dân rồi tìm đường thoát về hướng tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng gây ra vụ cướp được xác định là Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, thường trú ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh). Báo Công an thành phố HCM thông tin, chưa đầy 6 giờ kể từ thời điểm gây án, đối tượng đã bị bắt giữ khi đang mang bán số vàng cướp được, đồng thời sử dụng trái phép chất ma túy cùng 2 đối tượng khác.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tang vật được thu hồi đầy đủ, đảm bảo quyền lợi cho người bị hại.

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người thợ hồ quê Hưng Yên trúng số "khủng" ngày giáp Tết: Xảy ra chuyện hy hữu khi bàn giao tiền thưởng

Người thợ hồ quê Hưng Yên trúng số "khủng" ngày giáp Tết: Xảy ra chuyện hy hữu khi bàn giao tiền thưởng Nổi bật

Cận cảnh 615 thùng carton màu đỏ nặng 10.890,6 kg được kiểm đếm, niêm phong rồi tiêu hủy đồng loạt: Bên trong chứa gì?

Cận cảnh 615 thùng carton màu đỏ nặng 10.890,6 kg được kiểm đếm, niêm phong rồi tiêu hủy đồng loạt: Bên trong chứa gì? Nổi bật

CSGT Lâm Đồng tặng lì xì, quà cho bà con trên đường về quê ăn Tết

CSGT Lâm Đồng tặng lì xì, quà cho bà con trên đường về quê ăn Tết

15:49 , 12/02/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 12-2: Xổ số miền Nam - Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

Kết quả xổ số hôm nay, 12-2: Xổ số miền Nam - Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

15:44 , 12/02/2026
Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện

14:15 , 12/02/2026
VIDEO: Ô tô bị "níu chân" ở cửa ngõ cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

VIDEO: Ô tô bị "níu chân" ở cửa ngõ cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

13:41 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên