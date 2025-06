Chân dung Thiếu tướng công an vừa được điều động giữ chức Chủ tịch MobiFone

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm chia sẻ tại buổi gặp mặt lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Viễn thông MobiFone. (Ảnh: MobiBeat).

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm (SN 1972), quê quán tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông là kỹ sư công nghệ thông tin, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội; đồng thời là tiến sĩ chuyên ngành An ninh thông tin tại Học viện An ninh nhân dân . Ngoài ra, ông cũng có trình độ cao cấp lý luận chính trị, từng trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng trong ngành công an, đặc biệt ở lĩnh vực an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trước khi về nhận công tác và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone từ ngày 12/6, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm là Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre. Trước đó, ông từng đảm nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an). Ông được đánh giá là người có năng lực chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm lãnh đạo thực tiễn sâu sắc và tầm nhìn chiến lược trong quản trị các đơn vị có tính chất kỹ thuật cao và phức tạp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt với lãnh đạo chủ chốt của MobiFone và các đơn vị trực thuộc, tân Chủ tịch Trương Sơn Lâm khẳng định: “MobiFone cần thay đổi mạnh mẽ từ tư duy đến cách làm, để định hình đúng vai trò của một doanh nghiệp an ninh – quốc phòng theo đúng nghĩa: hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp, bài bản và định hướng chiến lược rõ ràng”.

Ông cũng nhấn mạnh, việc chuyển giao Tổng công ty MobiFone về Bộ Công an không chỉ là một dấu mốc lớn trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước mà còn mở ra cơ hội phát triển đột phá, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách về sự chuyển đổi toàn diện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về an ninh, quốc phòng trong lĩnh vực viễn thông và chuyển đổi số quốc gia.

Với chuyên môn sâu về công nghệ thông tin và an ninh mạng, cùng kinh nghiệm thực tiễn trong hệ thống công an nhân dân, ông Trương Sơn Lâm được kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột phá trong hoạt động của MobiFone, đặc biệt trong bối cảnh thị trường viễn thông đang đối mặt với nhiều thách thức về chuyển đổi số, cạnh tranh dịch vụ và an ninh thông tin.