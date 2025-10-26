Chân dung Tổng thư ký và hai Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội vừa được bầu
Ngày 25/10, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu.
