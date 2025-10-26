Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung Tổng thư ký và hai Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội vừa được bầu

26-10-2025 - 07:15 AM | Xã hội

Ngày 25/10, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu.

Theo Luân Dũng - Linh Anh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội ra thông báo khẩn liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân

Hà Nội ra thông báo khẩn liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân Nổi bật

Bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên

Bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên Nổi bật

Ai sẽ là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025?

Ai sẽ là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025?

06:59 , 26/10/2025
Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ từ Campuchia

Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ từ Campuchia

06:49 , 26/10/2025
Giải Jackpot 2 của xổ số Vietlott lại có vé trúng

Giải Jackpot 2 của xổ số Vietlott lại có vé trúng

22:42 , 25/10/2025
CLIP: Công an TP HCM lấy lời khai TikToker Lê Anh Điệp

CLIP: Công an TP HCM lấy lời khai TikToker Lê Anh Điệp

20:55 , 25/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên