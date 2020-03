Chặn suy giảm kinh tế: Cần giảm thuế, phí

Lãi suất có thể giảm vì Covid-19

Báo cáo kinh tế vĩ mô 2 tháng đầu năm của Viện Đào tạo và Nghiên cứu Ngân hàng BIDV cho thấy tính đến ngày 19-2, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng ở mức âm 0,28% so với cuối năm (theo Ngân hàng Nhà nước), thấp hơn so với cùng kỳ 2 năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do tính thời vụ khi dịp Tết nguyên đán dài ngày và dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất - kinh doanh, tiêu dùng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Với diễn biến này, dự báo tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm cũng ở mức thấp hơn cùng kỳ các năm, vào khoảng 7,36%.

Trước đó, Công ty Chứng khoán Bảo Việt nhận định trong báo cáo kinh tế vĩ mô 2 tháng đầu năm cũng cho rằng dưới tác động của Covid-19, nhu cầu vay vốn của DN sẽ có sự giảm sút khi tính hết tháng 2, tín dụng mới tăng 0,77% thấp hơn cùng kỳ. Hiện Ngân hàng Nhà nước cũng đã có chỉ đạo các ngân hàng thương mại khoanh, giãn nợ và miễn, giảm lãi suất cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Trên cơ sở này, mặt bằng lãi suất được dự báo có thể giảm nhẹ trong thời gian tới.

T.Phương