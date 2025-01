'Chân trời hợp tác mới' Việt Nam-Hoa Kỳ từ chuyến bay đầu tiên của Vietjet

Tàu bay và phi hành đoàn Vietjet tại sân bay Miami (Florida, Mỹ)

Ngày 8/1 vừa qua, Hãng hàng không Vietjet có chuyến bay đầu tiên từ Việt Nam đến Hoa Kỳ mang tên "Hello America!", ghi dấu sự hiện diện của Vietjet trên bầu trời Hoa Kỳ, đồng thời là bước đệm để mở rộng mạng lưới hàng không quốc tế của hãng. Đáng chú ý, trong chuyến đi này, Vietjet đã vận hành tàu bay Airbus A330 thân rộng, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn và an ninh khai thác hàng không quốc tế. Đoàn công tác cũng đã được đón tiếp nồng nhiệt tại các sân bay của nước bạn, từ Anchorage, Alaska, đến Miami, Florida.

Chuyến bay đã khẳng định năng lực khai thác của hàng không Việt Nam, mở ra những cơ hội mới giữa hàng không hai nước nói riêng và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung. Thành công của chuyến đi, các buổi gặp gỡ và trao đổi cùng các nhà hoạt động và doanh nhân tại Hoa Kỳ cũng góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, cho thấy tầm quan trọng của Việt Nam trong vai trò là đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ tại khu vực Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.

Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo và đoàn công tác có dịp gặp gỡ và trao đổi với Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, tỷ phú Elon Musk

Sự chủ động của các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam được phía Hoa Kỳ đánh giá cao và hứa hẹn tiếp tục đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây cũng là cơ hội tăng cường kết nối hàng không, tạo điều kiện cho phát triển du lịch và thương mại, hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu, về trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, dữ liệu lớn (big data), hàng không vũ trụ, qua đó tạo ra nhiều việc làm và mang lại doanh thu cho các ngành công nghiệp, dịch vụ của cả hai quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet, cho biết đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế của Vietjet, khẳng định năng lực khai thác hàng không của Việt Nam trên trường quốc tế và tạo cơ hội cho các hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia.

Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo và Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump

Nâng tầm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Từ năm 2017, Vietjet đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với những tập đoàn hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ như Boeing, GE, CFM, Pratt & Whitney, Honeywell, với tổng giá trị thương mại lên đến gần 50 tỷ USD. Thỏa thuận mua 200 chiếc tàu bay Boeing 737 Max đã thể hiện cam kết của Vietjet trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng đội bay. Năm 2025, 14 chiếc tàu bay Boeing 737 Max đầu tiên trong số đó sẽ được giao cho Vietjet, đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ thương mại giữa hai quốc gia.

Ngoài các thỏa thuận về hàng không, Vietjet còn đang đàm phán hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Amazon Web Service, Apple, Google, cũng như với SpaceX để triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến như internet vệ tinh trên các chuyến bay, đẩy mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, big data vào các hoạt động của hãng.

Vì vậy, việc bà Nguyễn Thị Phương Thảo dự sự kiện "Friends of Vietnam Summit" tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống đắc cử Donald Trump, gặp gỡ nhiều đối tác quốc tế không chỉ là cơ hội để Vietjet thể hiện năng lực của mình mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực. Chuyến đi của Vietjet không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, thương mại mà còn là cầu nối giao lưu văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã có dịp trao đổi với ông Donald Trump và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ về các cơ hội hợp tác chiến lược và các sáng kiến thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai quốc gia. Một trong những chủ đề quan trọng được bàn luận là cách thức thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ theo hướng cân bằng hơn, cùng với những dự án tiềm năng giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững cho cả hai nền kinh tế.

Đáng chú ý, các lãnh đạo Vietjet trao đổi cùng tỷ phú Elon Must về những khả năng hợp tác đầy triển vọng giữa Việt Nam-Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ.

Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo cùng Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk

Cam kết phát triển bền vững

Với sự phát triển mạnh mẽ của Vietjet, hãng hàng không này hiện đang vận hành 115 tàu bay hiện đại và có hơn 400 chiếc khác đang được đặt hàng, bao gồm các tàu bay Boeing của Hoa Kỳ. Việc vận hành hàng trăm chiếc máy bay của nước bạn trong đội bay Vietjet sẽ không chỉ góp phần phát triển bền vững ngành hàng không Việt Nam mà còn tạo ra hàng nghìn việc làm và cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp tại cả hai quốc gia.

Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh cam kết của Vietjet trong việc duy trì các giá trị bền vững và thúc đẩy sự hợp tác lâu dài với Hoa Kỳ. Hãng hàng không này cũng khẳng định vai trò tiên phong trong việc mang lại những dịch vụ hàng không chất lượng, đồng thời tiếp tục mở rộng các cơ hội kinh doanh mới trong các lĩnh vực công nghệ cao và sáng tạo.

"Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là cung cấp dịch vụ tài chính, hàng không mà còn là kết nối con người, văn hoá, cơ hội kinh doanh, kết nối các tôn giáo, các quốc gia, ngôn ngữ khác nhau trên toàn thế giới và đặc biệt giữa Hoa Kỳ - Việt Nam", bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết.

Chủ tịch HĐQT Vietjet cũng khẳng định tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh và tinh thần khởi nghiệp không ngừng của nền kinh tế Hoa Kỳ, vào tầm nhìn lãnh đạo của Tổng thống đắc cử Donald Trump, đồng thời cam kết sẽ cùng đồng hành, xây dựng các mối quan hệ đối tác vững chắc với các doanh nghiệp Hoa Kỳ./.

Anh Thơ