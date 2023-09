Chàng trai 7 năm mắc ung thư lái hàng trăm chuyến xe thiện nguyện: Tôi may mắn... chưa chết, vẫn còn sức để giúp đời

Trong khoảng thời gian 7 năm điều trị căn bệnh ung thư vòm họng quái ác thì đến 4 năm anh Nguyễn Xuân Hoàn (Hà Nội) tự mình lái xe bán tải, cùng đồng đội thực hiện hàng trăm chuyến đi thiện nguyện. Đến nay, khi ung thư đã di căn xuống phổi, bị liệt cơ hàm, mất tuyến nước bọt, điếc một bên tai, anh Hoàn vẫn đau đáu mong muốn phát cháo tặng các bệnh nhân tại chính bệnh viện nơi anh điều trị và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.

‏

‏Thời điểm năm 2016 khi anh Xuân Hoàn phát hiện mắc ung thư vòm họng, căn bệnh này đã phát triển ở giai đoạn 4. Trải qua 40 mũi xạ trị, bệnh tình thuyên giảm, anh bắt đầu hành trình làm thiện nguyện từ khi gia nhập CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam (PVC Club), trực thuộc Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội.‏

‏Trên những chiếc xe bán tải, anh Hoàn cùng đồng đội trong đội Bạch Mã - PVC Club sẵn sàng di chuyển đến những vùng sâu vùng xa biên giới, nơi các phương tiện khác cũng khó tiếp cận, ngay cả giữa lúc đại dịch, lũ lụt nguy nan. ‏

‏Đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các thành viên trong đội của anh Hoàn tự trang bị đồ bảo hộ, vận chuyển hàng tấn nhu yếu phẩm, hàng hóa, thuốc men vào tâm dịch ở các tỉnh miền Bắc, rồi đến các bệnh viện, khu cách ly, phong tỏa tại Hà Nội. ‏

Anh Nguyễn Xuân Hoàn tích cực hoạt động thiện nguyện trong đợt dịch Covid-19

‏Những tưởng đã chiến thắng bệnh tật, đến tháng 7/2021, một lần nữa anh Hoàn phải vào viện khi căn bệnh ung thư đã di căn xuống phổi. Thế nhưng điều này không làm chùn bước chân của anh trên hành trình tích cực đóng góp vào các hoạt động thiện nguyện.‏

‏Nằm trên giường bệnh, anh vẫn hỗ trợ điều phối các hoạt động với tư cách Phó đội Bạch Mã, hướng dẫn và truyền động lực cho hàng trăm tân binh mới vào PVC Club. Chỉ cần thấy sức khỏe tốt hơn, anh Hoàn lại tiếp tục lên đường vì với anh, "mình còn sống, còn sức là còn giúp đỡ người khác thôi, không mong nhận lại điều gì".‏

‏"Có lần sáng hôm trước tôi vừa truyền hóa chất thì hôm sau tôi tự lái xe cùng anh em đi 500km lên Mèo Vạc, Hà Giang tiếp sức cho bà con vượt qua dịch bệnh. Dù thực tế là mỗi lần điều trị bằng hóa chất là tôi không ăn được uống được 3 ngày, cơ thể vô cùng mệt mỏi", anh Hoàn hồi tưởng.‏

‏Cuối năm 2021, anh Nguyễn Xuân Hoàn là một trong những tấm gương tiêu biểu được nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" của Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội. Giải thưởng này không chỉ là niềm tự hào khi được nỗ lực vì cộng đồng được xã hội ghi nhận, mà còn giúp anh cảm thấy mình sống có trách nhiệm hơn để trở thành tấm gương tích cực truyền cảm hứng cho đồng đội.

‏

‏Hai năm liên tục truyền hóa chất để chống chọi với bệnh tật, người anh Hoàn gầy sọp đi, mái tóc dài lãng tử cũng rụng hẳn. Từ một chàng trai khỏe mạnh, chinh phục cả đường đua full marathon hơn 42km khắc nghiệt mà giờ đây việc giao tiếp, ăn uống với anh cũng là một thử thách. ‏

‏Vậy mà anh Hoàn vẫn cảm thấy mình may mắn vì đến giờ còn…chưa chết, vẫn có thể cống hiến cho cộng đồng theo nhiều cách khác nhau. Các hoạt động thiện nguyện do đội Bạch Mã - PVC Club tổ chức được duy trì thường niên với nguồn lực tài chính, vật chất đều do chính các thành viên đóng góp. Bên cạnh đó, anh Xuân Hoàn còn cùng nhóm thiện nguyện FCF nấu cháo tặng các bệnh nhân tại Bệnh viện E và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa từ năm 2019 đến nay. ‏

‏Anh tâm sự: "Làm thiện nguyện với tôi là để có thêm nhiều niềm vui và cũng tiếp thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật. Thứ 2, thứ 3 trong tuần tôi có thể chỉ nằm ở nhà vì mệt nhưng đến thứ 4, thứ 5 khi đăng ký tham gia phát cháo, tôi lại có động lực để thức dậy từ 6h sáng, nổ máy xe đi ra đường cho tinh thần tích cực hơn".

‏Gia đình luôn là hậu phương vững chắc, ủng hộ anh Xuân Hoàn vừa điều trị bệnh vừa làm thiện nguyện, lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người. Điều anh Hoàn tiếc nuối là đến nay chưa thể tổ chức phát cháo tại chính nơi anh đang điều trị - bệnh viện Ung bướu Hà Nội vì nhiều lý do. Tuy vậy, anh vẫn lạc quan hy vọng sẽ có nhiều tổ chức, cá nhân sẽ thay mình thực hiện các hoạt động như vậy để giúp đỡ các bệnh nhân thực sự cần hỗ trợ.‏

‏Nhiều năm liên tục vào viện, về nhà rồi lại lên đường tham gia thiện nguyện, có những mốc thời gian anh Hoàn không thể nhớ chính xác. Vậy nên trang mạng xã hội của anh Xuân Hoàn giống như một cuốn nhật ký, ghi lại hình ảnh tại những địa điểm mà anh và đồng đội đã đặt chân. Để khi nhìn lại, chàng trai này có thể chia sẻ về trải nghiệm của bản thân trong từng chuyến đi, "truyền lửa" nhiệt huyết cho những người mà anh từng gặp gỡ cùng nhau nỗ lực hoạt động vì cộng đồng.