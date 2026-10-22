Chàng trai bán món lạ 15.000 đồng/túi, khách tranh nhau mua, clip hút 8 triệu lượt xem

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ các đoạn clip, hình ảnh về chàng trai chạy xe máy bán vế bò dạo. Các video thu hút lượng lớn lượt xem và bình luận, trong đó có clip đạt tới 8 triệu lượt xem. Điều khiến nhiều người bất ngờ là cảnh tượng đông đúc, người dân xếp hàng chờ mua, thậm chí chí tranh nhau thưởng thức món ăn đặc sản này.

Chàng trai bán món ăn đang gây chú ý trên mạng xã hội là anh Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, cư trú Ea Ktur, Đăk Lăk). Trong đoạn clip được chia sẻ, anh Dũng chạy chiếc xe máy cũ, phía sau thùng đựng an toàn những túi vế bò đã chế biến. Trên xe còn gắn một chiếc loa nhỏ để quảng cáo món ăn mỗi khi di chuyển trên đường.

Chia sẻ trên VietNamNet, anh Dũng cho biết bắt đầu bán vế bò từ khoảng 2 tháng trước, sau một thời gian dài điều trị bệnh. Anh mong muốn có thêm thu nhập để trải nghiệm cuộc sống. Trong quá trình bán hàng, anh thường quay video rồi đăng lên trang cá nhân để lưu giữ những kỷ niệm thường ngày. Không ngờ, những đoạn clip giản dị ấy lại lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem.

Hình ảnh người dân tranh nhau mua véch bò. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi các video được chia sẻ rộng rãi, nhiều người đã nhắn tin, để lại bình luận động viên và đề nghị anh đến những địa phương khác trong tỉnh để họ có cơ hội thưởng thức món ăn, đồng thời hỗ trợ hộ chàng trai. Đáp lại sự quan tâm này, anh Dũng một lần như mang vế bò đến bán tại xã Krông Pắc, phường Buôn Ma Thuột, phường Ea Kao... và được đón nhận nhiệt tình của khách hàng.

Không ít người tìm đến tận nơi anh Dũng bán hàng vì tò mò về hương vị món ăn, đồng thời muốn gặp chàng trai đang được nhanh chóng đến nhiều trên mạng xã hội. Bên cạnh việc mua hàng, một số khách hàng còn tranh thủ chụp ảnh cùng anh để lưu lại kỷ niệm.

Theo chia sẻ của anh Dũng trên VietNamNet, để có những túi vếch bò nóng mang đi bán, anh phải thức dậy từ sớm, tìm mua da bò, lòng bò cùng các nguyên liệu cần thiết. Quá trình biến chế độ bị mất khoảng 5-6 giờ. Có những ngày hôm nay anh tự chuẩn bị mọi công đoạn, nhưng cũng có ngày được mẹ phụ giúp.

Anh Nguyễn Văn Dũng. (Nguồn ảnh: Tiền Phong)

Mỗi ngày anh Dũng bán được khoảng 80-100 túi vế bò, với giá 15.000 đồng/túi. Mức giá bình dân giúp món ăn dễ tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng. Đồng thời, việc buôn bán cũng mang lại cho anh nguồn thu nhập để trải nghiệm cuộc sống sau thời gian dài điều trị bệnh.

Chia sẻ thêm trên báo Tiền Phong, anh Dũng cho biết hiện chưa xác định được gắn bó lâu dài với việc bán vế bò hay không. Trước mắt, anh muốn giới thiệu món ăn này đến nhiều người hơn, đồng thời xây dựng một kênh riêng để lan tỏa năng lượng tích cực tới giới trẻ. Anh mong muốn truyền tải thông điệp rằng, dù gặp bất cứ chuyện gì, mỗi người cũng nên cố gắng sống vui vẻ, chăm chỉ làm việc và kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình.

Trước đây, anh Dũng hay lên video thông báo địa điểm bán vế bò để mọi người biết đến. Sau hình ảnh người dân chờ tranh nhau mua tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nên anh đã tạm dừng thông báo địa điểm, anh chủ đạo chạy xe đi bán hàng dạo.

Món vế bò là món ăn quen thuộc với nhiều người Tây Nguyên.

Đối với người dân Tây Nguyên, vế bò không phải là món ăn xa lạ. Theo cách gọi trong tiếng Ê Đê, vếch là phần đầu lòng non của động vật ăn cỏ. Để chế độ biến món vế bò cà đắng, người Ê Đê phải trải qua nhiều công đoạn cầu kỳ, giá cả không ít thời gian. Những nguyên liệu chính thường được sử dụng bao gồm da bò, gân bò, lòng bò và cà đắng.

Sau khi khám bò, người ta lạt chặt hai đoạn đầu long non gần bao tử. Phần vếch còn hơi ấm được đưa vào ngay lập tức sôi nước sôi, cùng sảng khoái trước khi chế độ với những nguyên liệu khác.

Để món ăn có độ đo và chất béo ngậy, người Ê Đê thường kết hợp phù hợp với da bò. Miếng da dày được nướng trên hồng cho dậy mùi thơm rồi say chín cùng sả. Các phần nội khác, da, gân và sườn bò cũng được sơ chế, hưng cùng sả và riềng để khử mùi, sau đó cắt thành những miếng vừa ăn.

Tất cả nguyên liệu được chọn vào một chiếc nội thất lớn, mô-đun trên lửa nhỏ trong khoảng 2 giờ đồng hồ để các thành phần hòa hòa hòa quyện. Cuối cùng, cà đắng sau khi ngâm và rửa sạch được cho vào nội, ninh cùng nội tạng, da và thịt bò.