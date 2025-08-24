Chàng trai chăn bò bỗng nổi tiếng toàn quốc, vào showbiz đóng phim vì quá đẹp trai giờ ra sao?

Tháng 11/2020, đoạn clip 10 giây ghi lại cảnh 1 chàng trai trẻ người Tây Tạng cười duyên, gương mặt chất phác, ánh mắt ngây thơ và vô ưu vô lo cưỡi ngựa giữa thảo nguyên để chăn bò, thu hút hàng triệu lượt xem trên MXH. Với nét đẹp hoang dã, điển trai cuốn hút, danh tính của chàng trai trẻ sớm được tìm ra. Đó là Trát Tây Đinh Chân sinh năm 2001, sống tại vùng nông thôn nghèo thuộc huyện Lý Đường, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Đinh Chân học hết lớp 3 thì nghỉ học để phụ gia đình chăn bò.

Đoạn video giúp Đinh Chân nổi tiếng chỉ sau 1 đêm

Sau khi trở thành hiện tượng gây sốt khắp MXH châu Á, Đinh Chân được các công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc săn đón. Với danh xưng "hot boy chăn bò", từ năm 2021, anh chính thức bước chân vào showbiz.

Đinh Chân liên tục được mời chụp ảnh thời trang cho các tạp chí danh tiếng như For Him Magazine, trình diễn trên sàn catwalk tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải, đóng vai khách mời trong tác phẩm điện ảnh Cuộc Sống Mới Của Chúng Ta: Hoan Nghênh Đến Với Trại Cát Na hay Tình Yêu Không Mất Kết Nối , khách mời tại lễ trao giải Weibo Awards và các show truyền hình. Ngoài ra, Đinh Chân còn trở thành đại sứ du lịch của tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), giúp quê hương Lý Đường của mình thay đổi diện mạo, làm đại diện thanh niên của sự kiện Bảo vệ thiên nhiên do Liên Hợp Quốc tổ chức.

Đinh Chân đắt show sau khi vào giới giải trí hoạt động

Bước chân vào giới giải trí hào nhoáng, cuộc sống của Đinh Chân cũng thay đổi chóng mặt. Không còn những ngày tháng tự do rong ruổi trên thảo nguyên, anh phải tuân theo lịch trình do công ty quản lý sắp xếp. Theo Đinh Chân, có thời điểm anh phải quay chương trình liên tục 20 tiếng đồng hồ và chỉ được ngủ lấy sức đúng 1 tiếng. Dù mệt mỏi và kiệt sức, anh vẫn phải thể hiện hình ảnh hết mình, rạng rỡ trước máy quay như yêu cầu của đạo diễn.

Đinh Chân chia sẻ 1 ngày của anh là sáng học văn hóa để cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Trung Quốc phổ thông, trưa đến tối muộn dành cho công việc như quay show, chụp ảnh tạp chí, dự sự kiện thương mại. Guồng quay lịch trình dày đặc khiến anh hiếm khi được nghỉ ngơi trước 22h, thậm chí từng rơi vào cảm giác hoảng loạn, ngạt thở vì cố ép mình hoàn hảo trước ống kính.

Lịch trình dày đặc khiến "hot boy chăn bò" rơi vào trạng thái quá tải

Tháng 5 vừa qua, Đinh Chân gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Diễn Viên Mời Vào Chỗ 3 . Tại đây, hình ảnh anh bị dìm nước rồi phủ bột vàng lên người trong thử thách diễn xuất gây bức xúc trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người cho rằng Đinh Chân bị ekip show xem thường, coi như công cụ giải trí để lợi dụng câu view hơn là 1 diễn viên chuyên nghiệp. Không ít netizen lại cảm thấy chạnh lòng khi 1 biểu tượng của sự vượt khó vươn lên lại bị biến thành trò cười trên sóng truyền hình.

Tháng 5 vừa qua, vụ việc Đinh Chân bị coi thường, biến thành trò câu view trên show truyền hình thực tế gây phẫn nộ trong dư luận

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông Trung Quốc, Đinh Chân cho biết trong thời gian nổi tiếng như diều gặp gió, anh chỉ biết làm theo lời người khác nói như robot mà chẳng dám phản kháng. Dù cố gắng hòa nhập trong 1 môi trường mới, anh vẫn liên tục bị kỳ thị và xa lánh vì xuất thân nghèo khó của mình. Điều đáng buồn là Đinh Chân đã bị bạo lực mạng nhiều năm qua.

"Từng có người khinh thường tôi đến mức thẳng mặt tôi mà nói rằng cơ thể anh có mùi hôi thối đáng ghê tởm. Lần khác, tôi đổ bệnh khi đi quay phim và đã chụp ảnh gửi cho bố mẹ. Ai ngờ, nhân viên đoàn phim lại thô lỗ quát mắng và ép tôi xóa ảnh. Lúc đó, tôi cảm thấy mình như kẻ ăn mày đáng thương. Mấy năm qua, tôi thường xuyên nhận được những cuộc gọi chửi mắng từ người lạ. Ban đầu, tôi rất sợ hãi, nhưng theo thời gian, tôi để mặc cho họ chửi mắng mình. Khi họ trút hết bực dọc, tôi liền hỏi họ: 'Bạn đã hài lòng chưa?' rồi cúp máy" , Đinh Chân kể.

Đinh Chân cho biết anh từng sống như robot chỉ biết vâng lời người khác, và bị chê bai khinh thường trong showbiz

Theo Đinh Chân, dù bị coi thường xuất thân và trình độ học vấn, thậm chí bị bịa chuyện vu khống làm trai bao hay "quan hệ" với fan, anh cũng cố gắng bỏ qua để chuyên tâm vào công việc. Anh muốn nhắn nhủ đến công chúng rằng không ai có cuộc đời hoàn hảo và hy vọng bản thân sẽ ít bị đánh giá, phán xét khắc nghiệt hơn.

Chàng trai chăn bò cho biết mục tiêu của anh khi vào showbiz là phát triển bản thân và kiếm tiền chăm lo cho gia đình, chứ mưu cầu địa vị hay giành chén cơm với ai. Sau khi nổi tiếng và có thu nhập nhất định hàng tháng, Đinh Chân ngoài phụng dưỡng cha mẹ, còn hỗ trợ tài chính cho em họ tiếp tục đi học. Đinh Chân chia sẻ ở nơi anh sống vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ. Vì vậy, anh muốn em gái họ được học hành đến nơi đến chốn, có thể tự làm chủ cuộc sống của mình và quay về phát triển quê hương cùng anh.

Đinh Chân nỗ lực làm việc để kiếm tiền giúp đỡ gia đình, hỗ trợ các anh chị em trong nhà được tiếp tục đến trường

