Chàng trai Việt tốt nghiệp 2 bằng thạc sĩ, mục tiêu vào NASA làm việc

Năm 2015, khi đang là sinh viên Học viện An ninh Nhân dân, Hoàng Anh nộp đơn xin thôi học, khiến nhiều người bất ngờ bởi ngôi trường này là mơ ước của nhiều bạn trẻ.

Quyết định táo bạo để “vươn ra thế giới”

“Từ nhỏ em đã có mơ ước thành nhà khoa học sau đi đọc được câu chuyện về Edison - nhà bác học nổi tiếng người Mỹ. Đến khi học cấp ba, gia đình động viên thi công an. Lúc này em cũng chưa nghĩ nhiều về công việc bản thân muốn làm sau này. Đồng thời, em rất ngưỡng mộ các chú công an nên nghe theo lời bố mẹ”, Hoàng Anh nói.

Suốt thời gian học tại Học viện An ninh Nhân dân, niềm yêu thích khám phá thế giới vẫn luôn nhen nhóm. Hoàng Anh dần nhận ra, khoa học mới là đam mê lớn nhất. Vì thế, chàng trai này quyết tâm thi lại đại học và trở thành tân sinh viên K61, chuyên ngành Vật lý tin học khoa Vật lý kỹ thuật của Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ một năm sau đó.

Nguyễn Hoàng Anh sinh năm 1997, là cựu học sinh chuyên Lam Sơn - Thanh Hoá. (Ảnh: NVCC)

Hoàng Anh nói rằng cậu đến Bách khoa như “cá gặp nước”, nhanh chóng trở thành một trong những sinh viên xuất sắc và đạt học bổng của Viện Vật lý kỹ thuật 4 năm liên tiếp. Nam sinh cũng đạt giải nhì Olympic vật lý sinh viên toàn quốc cùng nhiều học bổng khác.

Bên cạnh đó, Hoàng Anh còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, được công bố một số bài báo trong nước và quốc tế. Nỗ lực 4 năm học, cậu trở thành sinh viên tốt nghiệp sớm duy nhất trong lớp Kỹ sư Tài năng năm ấy.

Tốt nghiệp đại học, Hoàng Anh trở thành nhân viên phòng R&D xử lý tín hiệu địa chấn, Viện Dầu khí Việt Nam. Có công việc ổn định, nhưng cậu vẫn tiếp tục hành trình học tập. Nhờ thành tích xuất sắc, Hoàng Anh nhận được học bổng học thạc sĩ toàn phần tại Viện Vật lý kỹ thuật.

Khi cơ hội đến, chàng trai gốc Thanh Hoá xin nghỉ việc ở Viện dầu khí Việt Nam để tiếp học trao đổi thạc sĩ tại Đại học Politecnico di Torino - ngôi trường có lịch sử giảng dạy về kỹ thuật lâu đời nhất nước Ý. Tại đây, Hoàng Anh theo học chuyên ngành “Physics of complex system” (Vật lý của hệ thống phức tạp). Trong thời gian đó, cậu vẫn theo học từ xa chương trình thạc sĩ tại Viện Vật lý kỹ thuật ở Việt Nam.

Học song song 2 bằng thạc sĩ, Hoàng Anh phải vượt qua nhiều khó khăn. “Khoảng thời gian khiến em áp lực nhất là khi gấp rút bay về Việt Nam để bảo vệ luận văn, thời gian chỉ vỏn vẹn hai tuần, sau đó em lại phải bay qua Ý ngay để hoàn thành chương trình học cho kịp thời gian tốt nghiệp”, nam sinh nói.

Dù gặp nhiều thách thức nhưng Hoàng Anh không bao giờ nghĩ đến hai chữ từ bỏ. “Mỗi khi nghĩ bản thân có thể đóng góp những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời lại giúp em có thêm nhiều động lực phấn đấu”, Hoàng Anh nói.

Trong những năm học tập ở nước ngoài, chàng thạc sĩ trẻ đặt chân đến gần 20 quốc gia lớn nhỏ. Với phương châm “làm hết sức, chơi hết mình”, cậu luôn biết cách sắp xếp các công việc khoa học để “tranh thủ” có những chuyến phiêu lưu giữa lịch trình học tập, nghiên cứu dày đặc.

Khi hoàn thành 2 chương trình thạc sĩ, Hoàng Anh tiếp tục quay xe rẽ hướng chinh phục ngành Khoa học trái đất tại Trung tâm Vật lý lý thuyết quốc tế (ICTP), Ý.

Hoàng Anh chụp ảnh cùng các thầy trong buổi lễ tốt nghiệp tại ICTP. (Ảnh: NVCC)

Kết thúc 1 năm tại ICTP, Hoàng Anh được nhiều giáo sư giữ lại Ý để tiếp tục học lên tiến sĩ. Cậu cũng đỗ nhiều trường đại học ở Mỹ và châu Âu như University of South Florida, Folorida; University of Neveda at Lasvegas, Neveda.

Hoàng Anh chọn Colorado School of Mines (ngôi trường được đánh giá cao tại Mỹ) là điểm đến tiếp theo. Tại “xứ cờ hoa”, cậu chọn nghiên cứu sâu về Địa vật lý - một nhánh thuộc lĩnh vực khoa học trái đất dù trước đó theo học các ngành thiên về Vật lý.

“Các kiến thức mới luôn thôi thúc em tìm tòi. Khoa học trái đất là ngành thú vị giúp em trả lời được nhiều câu hỏi mình thắc mắc từ bé... N hiều kiến thức của khoa học trái đất cũng dựa trên vật lý, toán, và lập trình. Quá trình nghiên cứu sâu về vật lý trước đó giúp em rất nhiều khi chuyển sang lĩnh vực này”, Hoàng Anh nói.

Coi việc đạt được mục tiêu như “tán đổ crush”

Với Hoàng Anh, một trong những mục tiêu quan trọng là phải "săn" thành công học bổng. “Hãy coi việc săn học bổng như việc tán đổ crush, bản thân tốt thôi chưa đủ, phải chủ động, không được ngại”, Hoàng Anh nói và cho biết bản thân luôn đề cao sự chủ động, coi đây là yếu tố tiên quyết giúp chinh phục nhiều học bổng cùng lúc.

Dù theo đuổi lĩnh vực khoa học trái đất nhưng Hoàng Anh vẫn duy trì hợp tác với các nhà khoa học ở nhiều trường đại học trong và ngoài nước để trao đổi về Vật lý như: Đại học Northwestern, Mỹ, Đại học Bologna University và Trung tâm Vật lý Lý thuyết quốc tế Italy, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Thái Nguyên.

Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, Hoàng Anh dự kiến sẽ về thăm gia đình rồi quay lại Mỹ để tiếp tục theo đuổi ước mơ. Cậu đặt mục tiêu sau khi tốt nghiệp sẽ ứng tuyển vào Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ - NASA để làm việc.

Nam sinh gốc Thanh Hoá cũng tiết lộ đang làm cộng sự nhiều dự án liên quan đến sao Hoả. NASA có lẽ cũng là mục tiêu Hoàng Anh coi như “crush”, phải "tán đổ" bằng được trong vài năm tới. Vì thế suốt hành trình theo đuổi đam mê, Hoàng Anh chưa bao giờ chùn bước vì với cậu, tất cả đều là sự tận hưởng.

Hoàng Anh cùng các cộng sự tại Mỹ. (Ảnh: NVCC)

Nhiều bạn bè của Hoàng Anh tại Mỹ nhận xét anh chàng đến từ Việt Nam này tuy theo đuổi các lĩnh vực phức tạp nhưng lại là người rất đơn giản, gần gũi. Dù học tập ở đâu, Hoàng Anh cũng nhận được nhiều sự cảm mến của bạn bè, thầy cô.