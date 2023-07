Chàng trai Việt trải nghiệm thử thách ngủ trên “chiếc giường nguy hiểm nhất thế giới” giữa vách núi, phải “buộc” mình vào dây

Bên cạnh các hình thức du lịch thông thường hay du lịch nghỉ dưỡng, hiện nay, hình thức du lịch trải nghiệm, khám phá, tham gia các hoạt động mạo hiểm đang rất được ưa chuộng trên thế giới, đặc biệt là với các bạn trẻ.

Mới đây, một chàng trai người Việt đã chia sẻ về trải nghiệm được ngủ trên “chiếc giường có view đẹp nhưng cũng nguy hiểm nhất thế giới”, thu hút nhiều sự quan tâm.

Chàng trai được nhắc đến là Trần Tấn Tài, 26 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Địa điểm Tài tham gia trải nghiệm là ở cao nguyên Bolaven, tỉnh Champasak, phía Nam nước Lào.

Trong video được chàng trai chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy chiếc giường ngủ của anh thực chất là một chiếc võng treo dây giữa vách núi cao tới 300m, bên dưới là vực thẳm và thác nước chảy xiết. Chiếc võng sẽ được cố định bằng sợi dây mắc kim loại, có khả năng chịu lực tới 3-4 tấn, được nối qua hai vách núi với chiều dài hơn 400m, buộc vào 3 gốc cây để phân đều lực.

Chàng trai Việt thích thú khi được trải nghiệm chiếc giường nguy hiểm nhất thế giới (Video Tai Tran)

Ảnh: Tai Tran

Anh cho biết trải nghiệm này có tên “Overnight on Hammock” (Ngủ qua đêm trên võng), được tổ chức bởi đơn vị du lịch sinh thái và mạo hiểm đầu tiên và cũng là lớn nhất của Lào. Nếu muốn tham gia, du khách phải đảm bảo đầy đủ các quy định, yêu cầu nghiêm ngặt như có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh về tim, huyết áp… và phải ký giấy chịu trách nhiệm về những rủi ro.

Tài cũng chia sẻ thêm, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy “chiếc giường” đặc biệt của mình, anh cũng khá choáng ngợp. Tuy nhiên khi trải nghiệm rồi thì rất thú vị. Sẽ có sợi dây cố định người nằm với phần giữ phía trên, vì vậy không sợ bị ngã trong suốt cả quá trình.

Overnight on Hammock - Ngủ qua đêm trên võng

Không chỉ ở Lào, Overnight on Hammock đã có mặt từ sớm ở nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Italia, Tây Ban Nha, Đức… Nguồn tin từ nhiều tờ báo lớn, bộ môn ngủ mạo hiểm này ra đời vào khoảng năm 2012, vào dịp các lễ hội lớn ở Châu Âu đang diễn ra.

Ảnh: Daily Mail

Cụ thể, theo Far Out Magazine, một lễ hội ở Italia mang tên Highline Meeting Monte Piana được tạo ra bởi 2 nhà leo núi Alessandro d'Emilia và Armin Holzer vào năm 2012. Mục đích của lễ hội là "lôi kéo" những người đam mê thể thao và sẵn sàng trải nghiệm thử thách "lạnh gáy", bằng cách dựng võng nằm trên sợi dây căng ngang qua dãy núi Alps của Italy ở Monte Piana với độ cao 2.200 m so với mực nước biển. Lễ hội này đã thu hút hàng trăm người dũng cảm từ khắp nơi trên thế giới - những người yêu thiên nhiên, yêu mạo hiểm và muốn thách thức giới hạn bản thân.

Du khách phấn khích ở độ cao hơn 2000 mét (Ảnh: walhuefter.net)

Cũng trong năm đó, lễ hội Drill & Chill Climbing and Highlining Festival lần đầu tiên được diễn ra ở khu vực Bosnia và Herzegovina (châu Âu), cũng tạo nên sức nóng đối với những người yêu thích bộ môn leo núi. Các vận động viên ở khắp nơi nhanh chóng bị cuốn hút bởi luật chơi mà lễ hội đặt ra. Họ cho biết mình rất phấn khích với những chướng ngại vật và sẵn sàng đối mặt với tất cả những nguy hiểm sắp chào đón mình.

Ảnh: Drill and Chill Climbing and Highlining Festival

Có thể nói, 2012 là một năm đánh dấu sự bùng nổ của bộ môn mạo hiểm này, là tiền đề cho các loại hình mạo hiểm “treo lơ lửng” đa dạng hơn về sau.

Uống trà ở độ cao hàng trăm mét

Bên cạnh ngủ trên võng giữa khung cảnh thiên nhiên bao la, ở các quốc gia trên thế giới còn rất nhiều hình thức trải nghiệm mạo hiểm khác. Có thể kể tới đó là uống trà ở độ cao hàng trăm mét.

Tương tự như chiếc giường đặc biệt ở Overnight on Hammock, hình thức này được trang bị một chiếc bàn treo lơ lửng và cố định bằng dây chịu lực. Bàn được thiết kế cho 2 người ngồi 2 bên để đảm bảo độ cân bằng. Ròng rọc tự động sau khi đưa du khách ra điểm giữa vực sẽ dừng lại, lúc này tất cả những gì du khách cần làm là hít thở, ngắm nhìn phong cảnh và bắt đầu thưởng thức đồ uống của mình.

Hoạt động uống cà phê hay trà ở độ cao vài trăm mét phổ biến ở các công viên quốc gia ở Thụy Điển, Thụy Sĩ… Ở Lào, chàng trai Tấn Tài cũng đã có cơ hội trải nghiệm hoạt động này và anh gọi nó là chiếc bàn nguy hiểm nhất thế giới.

Chàng trai Việt cũng thử cả "chiếc bàn nguy hiểm nhất thế giới" trong chuyến đi tới Lào (Video Tai Tran)

Thưởng thức đồ uống ở một nơi độc đáo (Ảnh: @thileite)

Cliff camping – “chill” trên vách đá

Thêm một gợi ý tuyệt vời cho những ai đam mê độ cao, đó là Cliff camping hay còn gọi là cắm trại trên vách đá. Khái niệm này được biết đến lần đầu khi Tommy Caldwell và Kevin Jorges hoàn thành kỳ tích leo “Bức tường Bình Minh” – một trong những vách đá khó leo nhất thế giới ở El Capitan (California, Mỹ) vào năm 2015. Họ đã leo liên tục trong 19 ngày và cắm trại trên vách đá mỗi đêm. Nó bắt đầu phổ biến từ đó và dần lan tới Trung Quốc, Canada, Colombia thậm chí đến nay đã có mặt ngay tại Việt Nam.

Ảnh: Wildbounds

Ở Việt Nam, du khách có thể liên hệ một số đơn vị vận hành tour uy tín, có chuyên gia và các thiết bị chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn.

Khinh Vũ Phi Dương, du khách 33 tuổi, đến từ Hà Nộilà một trong những người đầu tiên được trải nghiệm điều này ở Việt Nam, trong chuyến đi tới Hữu Lũng, Lạng Sơn. Sau khi tham gia Cliff camping, Dương chia sẻ: "Mình đã luôn nghĩ về việc cắm trại trên vách đá (Cliff camping) từ nhiều năm nay. Đây là một trong những hình thức chinh phục mới mẻ do các nhà leo núi chuyên nghiệp sáng tạo ra để đưa các trải nghiệm du lịch lên tầm cao mới. Thật tuyệt vời khi có thể thực hiện điều này sớm hơn dự định rất nhiều mà chẳng cần phải ra nước ngoài".

Bên cạnh đó, nữ du khách còn cho biết mình phải chuẩn bị rất kĩ càng cho chuyến chinh phục, ví dụ như các kỹ năng cần thiết cho việc đu dây, học sử dụng các thiết bị an toàn từ những nhà leo núi, thám hiểm giàu kinh nghiệm.

Du khách Khinh Vũ Phi Dương chinh phục thành công việc cắm trại trên vách đá (Ảnh: Khinh Vũ Phi Dương)

Có thể thấy giờ đây du lịch không chỉ còn là tham quan, ngắm cảnh hay trải nghiệm thông thường. Các du khách mong muốn được trải nghiệm nhiều hơn, khám phá nhiều hơn và đặc biệt là thách thức giới hạn của bản thân. Tuy nhiên, vì là những dịch vụ đặc biệt, có phần mạo hiểm nên giá thành cho những trải nghiệm trên đều không hề rẻ. Và trước khi tham gia du khách sẽ cần đảm bảo tuyệt đối về sức khỏe của bản thân.