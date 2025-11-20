Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chạnh lòng hình ảnh thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng ngồi xe lăn lặng lẽ ở sân bay

20-11-2025 - 14:13 PM | Lifestyle

Hình ảnh mới nhất của Bùi Tiến Dũng khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa.

Trong loạt ảnh được nàng WAG Dianka Zakhidova chia sẻ mới đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng xuất hiện tại sân bay với chân phải bó nẹp, phải ngồi xe lăn và di chuyển nhờ sự hỗ trợ của nhân viên. Trên đùi anh là con trai nhỏ Danil ngồi ngoan ngoãn, ôm chai nước, đôi chân bé xíu vắt lên chân bố - khung cảnh vừa ấm áp vừa khiến dân mạng chạnh lòng.

Dù che kín mặt bằng khẩu trang và đội mũ tối màu, có thể thấy Bùi Tiến Dũng đang lặng lẽ thực hiện hành trình của mình để trở về nhà sau ca phẫu thuật chấn thương, không ồn ào, không gây chú ý. Việc chấn thương khiến anh phải ngồi xe lăn giữa sân bay đông người càng làm fan thêm thương cho sự nghiệp đã trải qua không ít trắc trở của thủ môn từng được gọi là "người hùng Thường Châu".

Chạnh lòng hình ảnh thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng ngồi xe lăn lặng lẽ ở sân bay- Ảnh 1.

Bùi Tiến Dũng lặng lẽ ở sân bay về nhà sau ca mổ

Điểm khiến bức ảnh trở nên đặc biệt cảm động chính là khoảnh khắc hai bố con quấn quýt không rời. Bé con tự nhiên ngồi trong lòng bố, còn Tiến Dũng vòng tay ôm con, mọi đau đớn đều được xoa dịu phần nào khi có con trai bên cạnh. Một chiếc emoji ngôi nhà kèm trái tim được chính chủ đăng tải cũng khiến ai nhìn vào đều hiểu: với Tiến Dũng, gia đình chính là điểm tựa lớn nhất.

Bức ảnh nhanh chóng lan truyền và nhận về nhiều bình luận động viên: "Thương anh Dũng quá, mong anh sớm hồi phục", "Hình ảnh bình yên nhưng khiến tim mình mềm lại", "Giai đoạn khó khăn nào cũng sẽ qua, cố lên thủ môn quốc dân!"...

Dù việc hồi phục sau chấn thương sẽ vô cùng khó khăn, nhưng một điều chắc chắn: Bùi Tiến Dũng vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh, kiên cường. Và hơn cả, anh giờ đã có gia đình nhỏ để tiếp thêm sức mạnh trên mọi chặng đường.

Chạnh lòng hình ảnh thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng ngồi xe lăn lặng lẽ ở sân bay- Ảnh 2.

Bùi Tiến Dũng sau ca phẫu thuật chấn thương

Chạnh lòng hình ảnh thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng ngồi xe lăn lặng lẽ ở sân bay- Ảnh 3.

Anh đã cùng gia đình trở về nhà ở Đà Nẵng để nghỉ ngơi hồi phục sau ca mổ

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

