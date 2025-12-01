Chanh Store và xu hướng bán lẻ trực tuyến

Kiểm soát chất lượng từ nguồn hàng tự chủ

Khác với hình thức bán hàng truyền thống, Chanh Store trực tiếp lựa chọn chất liệu vải và đặt may tại xưởng, thay vì nhập sẵn số lượng lớn. Việc chủ động này giúp cửa hàng kiểm soát chất lượng từng sản phẩm, từ form dáng, đường may đến độ bền của vải. Đồng thời giữ giá bán phù hợp với nhóm khách bình dân, nhóm người chiếm tỷ trọng lớn trên các nền tảng mua sắm trực tuyến.

Dòng sản phẩm chủ lực là áo dệt kim mongtoghi, thiết kế đơn giản, dễ phối đồ và phù hợp nhiều độ tuổi. Sản phẩm thích hợp để mặc khi đi làm, đi chơi hoặc ở nhà. Việc duy trì phong cách nhất quán giúp Chanh Store định hình tệp khách hàng rõ ràng, thuận lợi trong quá trình bán lẻ trực tuyến.

Nguồn sản phẩm tại Chanh Store

Đại diện cửa hàng chia sẻ: "Khách hàng mua hàng là thành công? Chưa hẳn. Điều quan trọng là họ quay lại, giới thiệu cho người khác và tự hào khi nhận sản phẩm. Đó mới là thước đo thành công của chúng tôi."

Livestream - kênh bán hàng chủ lực

Bán hàng online, đặc biệt qua livestream, đòi hỏi uy tín cá nhân và sự chuyên nghiệp trong cách tư vấn. Chanh Store lựa chọn tập trung vào chất lượng dịch vụ thay vì chạy theo số lượng đơn hàng.

Theo quy trình của cửa hàng, trong buổi livestream, đội ngũ sẽ tư vấn trực tiếp từng sản phẩm. Sau đó, giai đoạn hậu livestream, bộ phận chăm sóc khách gọi trực tiếp để xác nhận lại size, màu sắc và mẫu mã, hạn chế nhầm lẫn và sai sót trước khi giao hàng. Cách làm này đảm bảo khách nhận đúng sản phẩm, tạo sự yên tâm khi mua sắm trực tuyến.

Sau ba năm kinh doanh online, các buổi livestream của Chanh Store thường thu hút từ 2.000 - 3.000 người xem. Lượng đơn hàng chốt trung bình đạt 400 - 500 đơn mỗi buổi, trong khi các dịp lễ, Tết con số có thể lên đến 1.000 đơn/ngày.

Đội ngũ Chanh Store tương tác với khách hàng qua phiên livestream

Liên tục cập nhật mẫu mới, phục vụ nhiều đối tượng

Một trong những lợi thế lớn của Chanh Store là khả năng cập nhật mẫu mới liên tục, phù hợp nhiều độ tuổi và nhu cầu khác nhau. Khách hàng chủ yếu là nữ, hướng tới các sản phẩm bình dân nhưng vẫn đảm bảo chất lượng ổn định. Giá hợp lý giúp khách dễ trải nghiệm và quay lại nhiều lần.

Các mẫu sản phẩm mới tại Chanh Store

Phát triển bền vững từ uy tín và quy trình

Dù lượng khách tăng theo từng năm, Chanh Store vẫn định hướng kinh doanh lâu dài, không chạy theo xu hướng chốt đơn nhanh. Điểm mạnh của cửa hàng không nằm ở diện tích hay mặt bằng, mà ở quy trình làm việc chuẩn mực, kiểm soát chất lượng sản phẩm và xây dựng niềm tin với khách hàng.

Chanh Store chứng minh rằng ngay cả một cửa hàng nhỏ, nếu vận hành chuyên nghiệp và chú trọng trải nghiệm khách hàng, vẫn có thể phát triển bền vững trong thị trường bán lẻ trực tuyến cạnh tranh. Uy tín, chất lượng và sự kiên nhẫn chính là chìa khóa để thành công lâu dài.

Lựa chọn mẫu áo mongtoghi ở Chanh Store tại: https://www.facebook.com/ChanhStore.Page/

Website: chanhstore.com