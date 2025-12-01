Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chanh Store và xu hướng bán lẻ trực tuyến

01-12-2025 - 08:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Chanh Store và xu hướng bán lẻ trực tuyến

Bán lẻ theo yêu cầu qua Internet ngày càng phổ biến, đặc biệt với các hộ kinh doanh nhỏ. Nhiều cửa hàng tìm cách giữ uy tín và khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Chanh Store - cửa hàng chuyên áo dệt kim mongtoghi là một ví dụ điển hình cho mô hình này.

Kiểm soát chất lượng từ nguồn hàng tự chủ

Khác với hình thức bán hàng truyền thống, Chanh Store trực tiếp lựa chọn chất liệu vải và đặt may tại xưởng, thay vì nhập sẵn số lượng lớn. Việc chủ động này giúp cửa hàng kiểm soát chất lượng từng sản phẩm, từ form dáng, đường may đến độ bền của vải. Đồng thời giữ giá bán phù hợp với nhóm khách bình dân, nhóm người chiếm tỷ trọng lớn trên các nền tảng mua sắm trực tuyến.

Dòng sản phẩm chủ lực là áo dệt kim mongtoghi, thiết kế đơn giản, dễ phối đồ và phù hợp nhiều độ tuổi. Sản phẩm thích hợp để mặc khi đi làm, đi chơi hoặc ở nhà. Việc duy trì phong cách nhất quán giúp Chanh Store định hình tệp khách hàng rõ ràng, thuận lợi trong quá trình bán lẻ trực tuyến.

Chanh Store và xu hướng bán lẻ trực tuyến- Ảnh 1.

Nguồn sản phẩm tại Chanh Store

Đại diện cửa hàng chia sẻ: "Khách hàng mua hàng là thành công? Chưa hẳn. Điều quan trọng là họ quay lại, giới thiệu cho người khác và tự hào khi nhận sản phẩm. Đó mới là thước đo thành công của chúng tôi."

Livestream - kênh bán hàng chủ lực

Bán hàng online, đặc biệt qua livestream, đòi hỏi uy tín cá nhân và sự chuyên nghiệp trong cách tư vấn. Chanh Store lựa chọn tập trung vào chất lượng dịch vụ thay vì chạy theo số lượng đơn hàng.

Theo quy trình của cửa hàng, trong buổi livestream, đội ngũ sẽ tư vấn trực tiếp từng sản phẩm. Sau đó, giai đoạn hậu livestream, bộ phận chăm sóc khách gọi trực tiếp để xác nhận lại size, màu sắc và mẫu mã, hạn chế nhầm lẫn và sai sót trước khi giao hàng. Cách làm này đảm bảo khách nhận đúng sản phẩm, tạo sự yên tâm khi mua sắm trực tuyến.

Sau ba năm kinh doanh online, các buổi livestream của Chanh Store thường thu hút từ 2.000 - 3.000 người xem. Lượng đơn hàng chốt trung bình đạt 400 - 500 đơn mỗi buổi, trong khi các dịp lễ, Tết con số có thể lên đến 1.000 đơn/ngày.

Chanh Store và xu hướng bán lẻ trực tuyến- Ảnh 2.

Đội ngũ Chanh Store tương tác với khách hàng qua phiên livestream

Liên tục cập nhật mẫu mới, phục vụ nhiều đối tượng

Một trong những lợi thế lớn của Chanh Store là khả năng cập nhật mẫu mới liên tục, phù hợp nhiều độ tuổi và nhu cầu khác nhau. Khách hàng chủ yếu là nữ, hướng tới các sản phẩm bình dân nhưng vẫn đảm bảo chất lượng ổn định. Giá hợp lý giúp khách dễ trải nghiệm và quay lại nhiều lần.

Chanh Store và xu hướng bán lẻ trực tuyến- Ảnh 3.

Các mẫu sản phẩm mới tại Chanh Store

Phát triển bền vững từ uy tín và quy trình

Dù lượng khách tăng theo từng năm, Chanh Store vẫn định hướng kinh doanh lâu dài, không chạy theo xu hướng chốt đơn nhanh. Điểm mạnh của cửa hàng không nằm ở diện tích hay mặt bằng, mà ở quy trình làm việc chuẩn mực, kiểm soát chất lượng sản phẩm và xây dựng niềm tin với khách hàng.

Chanh Store chứng minh rằng ngay cả một cửa hàng nhỏ, nếu vận hành chuyên nghiệp và chú trọng trải nghiệm khách hàng, vẫn có thể phát triển bền vững trong thị trường bán lẻ trực tuyến cạnh tranh. Uy tín, chất lượng và sự kiên nhẫn chính là chìa khóa để thành công lâu dài.

Lựa chọn mẫu áo mongtoghi ở Chanh Store tại: https://www.facebook.com/ChanhStore.Page/

Website: chanhstore.com

Ánh Dương

Phụ nữ số

Từ Khóa:
dn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VPBank triển khai chương trình thử thách chi tiêu với tổng giá trị thưởng hơn 11 tỷ đồng

VPBank triển khai chương trình thử thách chi tiêu với tổng giá trị thưởng hơn 11 tỷ đồng Nổi bật

Bán phim cách nhiệt - Khám phá thế giới: “Hành trình mùa thu Nhật Bản 2025”

Bán phim cách nhiệt - Khám phá thế giới: “Hành trình mùa thu Nhật Bản 2025” Nổi bật

VNETWORK đầu tư loạt công nghệ mới, nâng tầm trải nghiệm Internet và bảo mật

VNETWORK đầu tư loạt công nghệ mới, nâng tầm trải nghiệm Internet và bảo mật

10:00 , 30/11/2025
Đất nền vùng ven: Tín hiệu phục hồi, cơ hội bứt phá đầu 2026

Đất nền vùng ven: Tín hiệu phục hồi, cơ hội bứt phá đầu 2026

16:30 , 29/11/2025
Di sản Hà Nội giữa lòng Sài Gòn: Kem Tràng Tiền Sài Thành – trải nghiệm nhượng quyền vượt trội

Di sản Hà Nội giữa lòng Sài Gòn: Kem Tràng Tiền Sài Thành – trải nghiệm nhượng quyền vượt trội

10:00 , 29/11/2025
CEO Trần Hải: Hành trình biến short viral trở thành năng lực "lõi" cho doanh nghiệp

CEO Trần Hải: Hành trình biến short viral trở thành năng lực "lõi" cho doanh nghiệp

10:00 , 29/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên