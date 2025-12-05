Tân Long Land là Tổng Đại lý phân phối tòa thương mại Eco Garden

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai đơn vị, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển cho Tòa thương mại Eco Garden trong thời gian tới.



Trong vai trò này, Tân Long Land sẽ triển khai chiến lược bán hàng, quản lý hệ thống đại lý liên kết, độc quyền giỏ hàng, cập nhật thông tin thị trường và đồng hành cùng Chủ đầu tư trong toàn bộ hoạt động tư vấn - marketing - phân phối sản phẩm.

Sự hợp tác lần này đánh dấu bước tiến mới trên hành trình trở thành Tổng Đại lý phân phối các sản phẩm bất động sản chất lượng cao. Với kinh nghiệm triển khai rất nhiều dự án tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh…, qua đó tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức bán hàng chuyên nghiệp và uy tín vững vàng trên thị trường. Việc được Capital House lựa chọn để đồng hành cùng một sản phẩm mang giá trị bền vững như Eco Garden đã khẳng định mức độ uy tín mà các chủ đầu tư lớn dành cho Tân Long Land.

Chủ đầu tư Capital House và Tân Long Land ký kết hợp tác chiến lược và trao chứng nhận Tổng đại lý phân phối Tòa thương mại Eco Garden – dự án Ecohome Sông Thương

Tại lễ ký kết, đại diện chủ đầu tư Capital House cho biết: "Tại Capital House, chúng tôi kiên định theo đuổi triết lý ‘Kiến tạo cuộc sống xanh’. Điều đó không chỉ thể hiện ở những công trình hiện đại, mà còn ở nỗ lực xây dựng một môi trường sống cân bằng, hài hòa với thiên nhiên. Mỗi sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi tạo ra đều mang trong mình sứ mệnh đem lại chất lượng sống tốt hơn, hướng tới một tương lai xanh - bền vững cho cộng đồng và thế hệ mai sau. Việc hợp tác chiến lược với Tân Long Land chính là minh chứng cho sự tin tưởng của chúng tôi vào uy tín và năng lực của đơn vị Tổng đại lý, nhằm đưa những sản phẩm giá trị đến với khách hàng một cách hiệu quả và minh bạch."

Với chứng chỉ EDGE được IFC công nhận tại hơn 100 quốc gia, Tòa thương mại Eco Garden được phát triển theo các tiêu chí khắt khe về tiết kiệm năng lượng, nước và vật liệu so với tiêu chuẩn xây dựng thông thường. Đây không chỉ là dấu ấn công nghệ mà còn là minh chứng rõ ràng cho cam kết của chủ đầu tư Capital House trong việc kiến tạo những dự án xanh - bền vững - tinh tế cho thị trường.

Tọa lạc tại khu đô thị phía Nam Bắc Giang, Eco Garden được coi là điểm sáng nổi bật, mật độ xây dựng chỉ 38,1% mang đến không gian sống hoàn mỹ hòa hợp với thiên nhiên. Tòa nhà cao 19 tầng, bao gồm 233 căn với diện tích linh hoạt 35,8 – 69,3 m².

Eco Garden được kiến tạo như "Khu vườn đô thị" - nơi con người tìm thấy sự cân bằng giữa hiện đại và tự nhiên.

Hệ thống tiện ích tại Eco Garden mang đến trải nghiệm sống khác biệt với loạt tiện ích bố trí trên tầng cao. Không gian sinh hoạt cộng đồng tại tầng 2 rộng rãi - vốn là đặc quyền thường chỉ xuất hiện ở các tòa thương mại cao cấp - tạo nên điểm nhấn nổi bật cho dự án. Bên cạnh đó, công viên trung tâm, sân chơi trẻ em, vườn nướng BBQ, vườn mái và khu thương mại tại tầng 1 đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi và giải trí của cư dân mọi lứa tuổi.

Được quản lý và vận hành bởi ECL, đơn vị vận hành tòa nhà uy tín, góp phần đảm bảo môi trường sống an toàn - tiện nghi - bền vững cho toàn bộ cộng đồng cư dân. Sự cộng hưởng giữa vị trí đắc địa, hệ tiện ích đồng bộ và tiêu chuẩn xanh quốc tế đã tạo nên giá trị khác biệt, đưa Eco Garden trở thành lựa chọn hiếm có trên thị trường bất động sản Bắc Giang hiện nay.

Tân Long Land - Đồng hành cùng Eco Garden, không chỉ là cam kết, mà là quyết tâm dẫn lối thành công

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Lê Tiến Liêm – Chủ tịch HĐQT Tân Long Land bày tỏ niềm tin vào sự thành công và tiềm năng phát triển bền vững của toà thương mại.

Ông khẳng định: "Chúng tôi sẽ tập trung mọi nguồn lực để đưa Eco Garden đến đúng đối tượng khách hàng, đảm bảo trải nghiệm dịch vụ tư vấn và chốt giao dịch tốt nhất, đồng thời mang mong muốn sống xanh, sống hiện đại và tiện nghi đến gần hơn tới cư dân tại Bắc Giang."

Thông tin tòa nhà ở thương mại Eco Garden:

Thuộc dự án: Ecohome Sông Thương

Vị trí: Khu nhà ở xã hội số 02, khu số 5 – số 9, Khu đô thị phía Nam, Bắc Giang

Đơn vị phát triển & tổng đại lý phân phối: Tân Long Land