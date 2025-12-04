Tôn Pomina - Giai đoạn 2 - Tiếp bước tinh hoa, vươn tầm vị thế

Chương trình được phát sóng trên các nền tảng số của Tôn Pomina giúp khán giả dễ dàng theo dõi và tương tác. Đây là hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi truyền thông chiến lược hướng đến Lễ động thổ Giai đoạn 2 diễn ra vào tháng 12/2025.

Chia sẻ tại chương trình, ông Trần Văn Vinh nhấn mạnh kim chỉ nam điều hành Tôn Pomina là tinh thần "phụng sự": phụng sự khách hàng bằng chất lượng, phụng sự người lao động bằng trách nhiệm và phụng sự cộng đồng bằng các giá trị bền vững. Đây cũng là nền tảng để Công ty tạo dựng niềm tin và sức bật mới sau giai đoạn tái cấu trúc.

Song song với lợi thế vị trí, Tôn Pomina đang triển khai mô hình quản trị theo hướng tinh gọn – hiệu quả – quản trị rủi ro, đồng thời ứng dụng ERP đồng bộ để tăng minh bạch dữ liệu và thúc đẩy số hóa toàn diện theo tiêu chuẩn nhà đầu tư và thị trường vốn. Bước sang Giai đoạn 2, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng công suất lên 1.200.000 tấn/năm, tập trung vào dòng tôn mạ cao cấp cho ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô và thiết bị điện gia dụng. Định hướng này không chỉ phù hợp với xu thế của các nền kinh tế lớn mà còn tạo nền tảng cho chiến lược cạnh tranh dài hạn, gắn liền với mục tiêu chuẩn hóa quản trị và lộ trình IPO/niêm yết trong tương lai.

Chủ tịch HĐQT và đội ngũ kỹ thuật Tôn Pomina trao đổi về quy hoạch hạ tầng nhà máy Giai đoạn 2 –nâng công suất lên 1,2 triệu tấn/năm

Talkshow "Tiếp bước tinh hoa – Vươn tầm vị thế" được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong tiến trình tái cấu trúc và mở rộng của Tôn Pomina, thể hiện rõ chiến lược: kế thừa tinh hoa – đổi mới công nghệ – chủ động vươn lên nâng tầm vị thế mới của ngành tôn mạ Việt Nam.

Phối cảnh Lễ động thổ nhà máy Tôn Pomina - Giai đoạn 2 tại KCN Phú Mỹ 1

Phần giới thiệu sơ lược Công ty CP Tôn Pomina

Công ty Cổ phần Tôn Pomina được thành lập năm 2017 trên diện tích 14 ha tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I (Bà Rịa – Vũng Tàu), với nhà máy tôn được đánh giá là một trong những dự án hiện đại và quy mô nhất Việt Nam thời điểm đó, sử dụng hệ thống thiết bị đồng bộ 100% từ châu Âu do Tenova cung cấp.

Từ năm 2024, Tôn Pomina bước vào giai đoạn chuyển mình toàn diện khi được chuyển giao 100% cổ phần cho nhà đầu tư mới và tái cấu trúc mạnh mẽ về chiến lược phát triển, hướng đến mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và bền vững.**