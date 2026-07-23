Chất nhất mùa báo cáo quý II: Công ty mẹ Google có khoản lãi gần 100 tỷ USD nhưng chỉ ghi vỏn vẹn trong 3 chữ ‘thu nhập khác’

Hãy tưởng tượng một công ty kiếm thêm gần 100 tỷ USD và chỉ dành đúng một câu mơ hồ để nói về khoản tiền đó. Đó chính xác là điều công ty mẹ của Google, Alphabet, đã làm trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II.

Gã khổng lồ công nghệ cho biết khoản “thu nhập khác” của họ đạt tổng cộng 98 tỷ USD trong quý II, lưu ý rằng con số này đến từ các khoản lãi chưa thực hiện đối với các khoản đầu tư.

Các nhà phân tích đã không hỏi ban lãnh đạo Alphabet về khoản lãi này trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh. Thay vào đó, họ tập trung vào chi tiêu vốn đang tăng và vị thế của công ty trong cuộc đua AI. Cổ phiếu gã khổng lồ công nghệ này đóng cửa giảm khoảng 1,24%.

Đây không phải lần đầu Alphabet làm như vậy. Vào tháng 4/2025, công ty từng công bố một khoản lãi trên giấy tương tự trị giá 8 tỷ USD. Google không có nghĩa vụ phải công bố chính xác những khoản lãi đó đến từ đâu, và thực tế là công ty cũng không làm vậy.

Các khoản lãi này gần như chắc chắn liên quan đến những khoản đầu tư rất khôn ngoan mà công ty đã thực hiện vào các doanh nghiệp như SpaceX, Anthropic và Databricks.

Google là nhà đầu tư sớm vào SpaceX, mua khoảng 7% cổ phần công ty này vào năm 2015. SpaceX cũng sử dụng Google Cloud cho dịch vụ Starlink của mình. SpaceX hiện được định giá khoảng 1.500 tỷ USD sau đợt IPO vào tháng trước. Google đầu tư vào SpaceX khi công ty này chỉ được định giá khoảng 12 tỷ USD, tương đương mức sinh lời gấp 133 lần.

Theo một hồ sơ được công bố, Google cũng đầu tư mạnh vào Anthropic, sở hữu khoảng 14% cổ phần công ty này tính đến tháng 3 năm ngoái. Phòng thí nghiệm AI này được định giá gần 1.000 tỷ USD trong vòng gọi vốn khổng lồ trị giá 65 tỷ USD vào tháng 5. Một số nhà đầu tư cho rằng công ty đã có giá trị 1.200 tỷ USD.

Ngoài ra, Google cũng là nhà đầu tư vào Databricks, công ty được định giá 188 tỷ USD trong một vòng gọi vốn hồi đầu tháng này.

Khả năng đầu tư của Google rõ ràng rất ấn tượng. Nhưng nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến triển vọng của chính Google.

Gã khổng lồ công nghệ đã nâng chi tiêu vốn lên mức tối đa 205 tỷ USD trong năm nay khi chạy đua cạnh tranh trong lĩnh vực AI. Dù Google có những lợi thế lớn về phân phối và sản xuất chip, các nỗ lực xây dựng một mô hình AI dẫn đầu của công ty vẫn chưa mang lại kết quả như kỳ vọng.

Công ty liên tục trì hoãn chatbot AI lớn tiếp theo của mình, điều khiến một số đối thủ chế giễu trên mạng.

Dù vậy, nhiều nhà phân tích vẫn lạc quan về các yếu tố nền tảng của Google. Doanh thu của công ty tăng gần 25% so với năm ngoái nhờ quảng cáo và doanh số mảng đám mây mạnh mẽ, những mảng cũng đang được AI thúc đẩy.

“Một quý ấn tượng nữa của Google”, Nate Elliott, nhà phân tích chính của Emarketer, nói.