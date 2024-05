Chất sống sang - quý - độc của phân khu Quý Tộc "hút hồn" giới tinh hoa

Kiến trúc độc đáo, "giỏ hàng" hiếm hoi

Thị trường BĐS đã phục hồi rõ nét trong quý I vừa qua. Dữ liệu từ Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) ghi nhận số lượng giao dịch tăng tới 8% so quý IV/2023 và gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường khởi sắc, các dự án hàng hiệu như Thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) lại càng sôi động, nhờ uy tín thương hiệu của chủ đầu tư cũng như phong cách sống mang đẳng cấp thế giới. Trong đó, các phân khu được đánh giá là hiếm hoi như Quý Tộc lại càng được săn đón.

Theo nhiều chuyên viên môi giới BĐS, "giỏ hàng" này đắt giá trước hết bởi sự khan hiếm. Đại đô thị Vinhomes Royal Island có mật độ xây dựng thấp, số lượng căn ở các phân khu không nhiều, các phân khu khép kín như Quý Tộc càng thêm hiếm hoi. Với giới thượng lưu, khi lựa chọn nơi an cư, "phiên bản giới hạn" luôn là một tiêu chuẩn giúp khẳng định vị thế cá nhân.

Một ưu thế vượt trội khác của biệt thự trong phân khu đóng như Quý Tộc mà cư dân luôn tìm kiếm, đó là sự riêng tư, yên tĩnh, an ninh, an toàn tuyệt đối. Tại phân khu Quý Tộc, hệ thống an ninh đa lớp được thiết lập xung quanh không gian sống, với lực lượng an ninh túc trực 24/24; barie kiểm soát người ra vào ở vòng ngoài kết hợp tàu tuần tra hoạt động liên tục trên sông; mạng lưới camera dày đặc kết hợp ứng dụng công nghệ AI. Điều này giúp nhận diện từ sớm, từ xa các tình huống nguy hiểm, loại trừ mọi rủi ro trong cuộc sống của cư dân tại phân khu này.

Giỏ hàng phân khu Quý Tộc hiếm có còn bởi sự độc đáo trong phong cách thiết kế. Về mặt tổng thể, Vinhomes Royal Island giống như một bức tranh nghệ thuật, hội tụ đủ vẻ đẹp kiến trúc từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó, Quý Tộc hiện lên như một mảnh ghép nổi bật khi là phân khu duy nhất mang hơi thở Đông Dương, với sự hòa trộn tinh tế nét đẹp Á Đông truyền thống với những đường nét, sắc màu lãng mạn của văn hóa Pháp. Các công viên nội khu như Tonkin Park, Tropical Park cũng được kiến tạo theo gu thẩm mỹ này, tạo nên không gian sống đậm chất di sản từ trong ra ngoài.

Một tiêu chuẩn "độc" khác mà phần lớn các căn biệt thự ở phân khu Quý Tộc sở hữu là bãi tắm nước biển riêng ngay sau nhà. Nhờ đó, không gian sống của cư dân có thêm điểm nhấn của khung cảnh lãng mạn, được tạo nên bởi biển xanh, cát trắng, nắng vàng, không thua kém gì các resort 5 sao sang trọng .

Hầu hết biệt thự Quý Tộc có tầm view thoáng đãng vì mặt ngoài giáp sông, mặt trong kề biển

Phân khu Quý Tộc cũng được khách hàng đánh giá cao nhờ địa thế "mặt ngoài giáp sông - mặt trong kề biển". Ngoài biển nước mặn uốn lượn mềm mại ngay sau lưng nhà, các căn biệt thự cũng kế cận sông Ruột Lợn chạy qua Bắc đảo, mở ra tầm view thoáng đãng, vĩnh cửu cho không gian sống. Chỉ cần kéo tấm rèm che cửa sổ lên là hệ sinh thái xanh mát sẽ ngập đầy trong mắt, cộng với khung cảnh rực rỡ của bình minh hay hoàng hôn sẽ mang tới cảm xúc thăng hoa cho các gia chủ.

Chất sống nghỉ dưỡng sang trọng được lòng giới thượng lưu

Ngoài tiêu chuẩn sang - quý - độc, sự đắt giá của biệt thự Quý Tộc còn được tạo nên bởi chất sống nghỉ dưỡng suốt 365 ngày nhờ hệ thống tiện ích đẳng cấp ngay trong nội khu và thừa hưởng toàn bộ đặc quyền sống của Thành phố Đảo Hoàng Gia. Theo đó, đây là phân khu duy nhất sở hữu bộ đôi công viên Tonkin Park và Tropical Park, có đầy đủ bộ sưu tập sân chơi trẻ em, đường chạy bộ, công viên gym, BBQ, vườn trà… giữa vườn hoa bốn mùa, giúp cư dân tìm thấy năng lượng tích cực suốt 24/7.

Phân khu Quý Tộc cũng có vị trí đắc địa khi nằm kế cận nhiều công trình điểm nhấn của Vinhomes Royal Island như Học viện cưỡi ngựa Hoàng gia và bến du thuyền cao cấp quy mô lên tới 10ha. Điều này không chỉ tạo thêm "tầm view triệu đô" cho các căn biệt thự sang trọng mà còn giúp cư dân dễ dàng tiếp cận và tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm sống quý tộc, nhất là với bộ môn cưỡi ngựa đang "lên ngôi" suốt mấy năm qua. Hiện tại, các giống ngựa quý hiếm từ khắp thế giới đã hội tụ về đây, sẵn sàng cho các khóa đào tạo dành riêng cho cư dân bắt đầu được triển khai từ giữa tháng 5 này.

Cư dân phân khu Quý Tộc có thể làm bạn với các chú ngựa quý hiếm mỗi ngày tại Học viện cưỡi ngựa Hoàng gia - tiện ích tiên phong có mặt tại Việt Nam

Với các gia đình có trẻ nhỏ, việc có "vũ trụ giải trí" VinWonders Royal Park kế bên nhà cũng là một phần thưởng không thể tuyệt vời hơn. Chỉ sau vài bước chân, các cư dân nhí có thể thỏa sức khám phá thế giới động vật tại Safari, tương tác cùng thú lành tại khu Kid Zoo hay thử sức ở loạt trò chơi hấp dẫn như xe điện đụng, tàu trượt mạo hiểm, khu vui chơi vận động leo trèo, các trò chơi khám phá mạo hiểm…



Cư dân Quý Tộc dễ dàng tiếp cận toàn bộ tiện ích điểm nhấn tại Thành phố Đảo Hoàng Gia

Nằm trải dài trên tuyến đường Tương Lai và Tia Sáng huyết mạch của Vinhomes Royal Island, phân khu Quý Tộc cũng giúp cư dân dễ dàng tiếp cận hàng loạt các tiện ích, dịch vụ nổi bật khác của đại đô thị. Cụ thể, ngoài một trường học ngay trong nội khu, cư dân nhí có thể nhanh chóng tới 3 trường học khác nằm kế cận. Thời gian tới Phòng khám đa khoa Vinmec hay Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall cũng chỉ mất vài phút di chuyển. Gần đó còn là sân golf 36 hố quy mô hàng đầu Đông Nam Á, Công viên K-Park, Quảng trường Châu Âu hay Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Royal Palace sang trọng bậc nhất Việt Nam.

Những mảnh ghép nổi bật này của Vinhomes Royal Island, cùng với bản sắc riêng của phân khu Quý Tộc đã tạo nên "giỏ hàng" hiếm hoi mà bất kể cư dân tinh hoa nào cũng muốn nắm giữ để được hưởng ngay chất sống sang - quý - độc không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Từ ngày 4/5/2024, vào mỗi Thứ 7 hàng tuần, tại Công viên K-Park sẽ diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí theo concept dã ngoại cuối tuần. Tham gia sự kiện, cư dân và du khách có cơ hội tận hưởng bầu không khí lễ hội đặc sắc với nhiều trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn và chiêm ngưỡng pháo hoa 120m vào buổi tối.

Cũng từ ngày 4/5/2024, VinBus mở mới 2 tuyến buýt miễn phí HP1 (lộ trình: Vincom Imperia - Vinhomes Royal Island và ngược lại) và HP2 (lộ trình: Vinhomes Marina - Vinhomes Royal Island và ngược lại) để phục vụ nhu cầu di chuyển của cư dân và du khách đến với Thành phố Đảo Hoàng Gia. Từ 4/5 - 31/5/2024, các tuyến buýt hoạt động từ 15h00 - 22h00 Thứ 7 và Chủ nhật; Từ 1/6/2024, HP1 và HP2 hoạt động hàng ngày trong khung giờ 15h00 - 22h00.