ChatGPT mới có thêm tính năng mới cực tiện, nhưng nhiều người lo ngại vấn đề bảo mật

Theo thông tin từ 9to5Mac, OpenAI đã mở quyền truy cập chế độ Record Mode trên ứng dụng ChatGPT dành cho người dùng đăng ký dịch vụ ChatGPT Plus trên hệ điều hành macOS. Tính năng này từng được giới thiệu trong sự kiện 'ChatGPT for business' vào tháng 6, phục vụ cho các nhóm Team, Enterprise và Edu. Chế độ Record Mode cho phép AI ghi chú cuộc họp và cuộc gọi hội nghị một cách thông minh.

Trong ứng dụng ChatGPT, người dùng có thể thấy một nút 'ghi âm' nhỏ. Khi nhấn vào, hệ thống sẽ bắt đầu ghi âm âm thanh hệ thống. Sau khi ghi âm kết thúc, dữ liệu sẽ được tải lên máy chủ của OpenAI, nơi nó được chuyển đổi thành ghi chú cuộc họp có cấu trúc, bao gồm tóm tắt, điểm quan trọng, hành động cần thực hiện và câu hỏi tiếp theo.

Điểm độc đáo của Record Mode là khả năng lắng nghe trực tiếp từ máy Mac mà không cần AI xuất hiện như một người tham gia cuộc họp. Tuy nhiên, OpenAI cũng thừa nhận nguy cơ lạm dụng tính năng này và khuyến cáo người dùng cần tuân thủ luật pháp địa phương và đảm bảo sự đồng ý hợp pháp trước khi ghi âm.

OpenAI nhấn mạnh rằng việc sử dụng Record Mode cần phải phù hợp với luật pháp áp dụng, có thể thay đổi theo vị trí của người dùng và người bị ghi âm. Điều này đặt ra câu hỏi về sự cân bằng giữa tiện ích công nghệ và bảo vệ quyền riêng tư.