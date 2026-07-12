ChatGPT trên iPhone sẽ đi về đâu?

Vụ Apple kiện OpenAI ngày 10/7 khiến nhiều người dùng iPhone đặt câu hỏi: tính năng ChatGPT đang tích hợp sẵn trên máy có bị ảnh hưởng gì không. Câu trả lời ngắn gọn là chưa có gì thay đổi ngay lập tức, nhưng quan hệ đối tác giữa hai công ty đã rạn nứt từ trước khi đơn kiện được nộp.

Biểu tượng ChatGPT xuất hiện trong mục Cài đặt Apple Intelligence trên iPhone - Ảnh: Internet

Apple và OpenAI ký thỏa thuận hợp tác từ năm 2024, đưa ChatGPT vào iPhone như một "công cụ trả lời" khi Siri không đủ khả năng xử lý câu hỏi. Từ đó đến nay, ChatGPT vẫn xuất hiện trong Cài đặt của iPhone dưới dạng tài khoản có thể đăng ký trả phí ngay trong ứng dụng, đồng thời được dùng cho tính năng tạo ảnh Image Playground và một số câu hỏi thuộc diện kiến thức tổng quát mà Siri chuyển tiếp sang. Khi Apple nộp đơn kiện, hãng không đưa ra bình luận về việc vụ kiện có ảnh hưởng đến thỏa thuận tích hợp ChatGPT hay không.

Trên thực tế, quan hệ hai bên đã căng thẳng từ nhiều tháng trước. Theo Bloomberg, hồi tháng 5, chính OpenAI mới là bên cân nhắc kiện ngược Apple vì cho rằng Apple vi phạm hợp đồng, không tích hợp ChatGPT đủ sâu vào hệ thống và không quảng bá tính năng này đúng mức. Một giám đốc giấu tên của OpenAI khi đó nói hãng đã "làm mọi thứ về mặt sản phẩm" trong khi Apple chưa thực hiện đủ phần cam kết của mình.

Sam Altman xuất hiện tại sự kiện WWDC 2024, thời điểm Apple công bố tích hợp ChatGPT vào Siri - Ảnh: BI

Điểm dễ gây hiểu lầm nằm ở đợt cập nhật Siri công bố tại WWDC tháng 6/2026. Apple xây dựng lại Siri với mô hình Gemini tùy biến 1.200 tỷ tham số của Google làm nền tảng xử lý các câu hỏi phức tạp trên máy chủ, theo thỏa thuận trị giá khoảng 1 tỷ USD mỗi năm mà Apple ký với Google từ tháng 1/2026, tức trước cả khi căng thẳng với OpenAI leo thang. Điều này không đồng nghĩa ChatGPT bị loại bỏ. Người dùng vẫn có thể chọn gửi câu hỏi cho ChatGPT như trước, và trong iOS 27, Apple còn bổ sung tính năng Extensions cho phép đặt ChatGPT, Claude hoặc Gemini làm dịch vụ mặc định cho từng tính năng cụ thể như Writing Tools hay Image Playground. Nói cách khác, Gemini trở thành bộ não mặc định phía sau Siri, còn ChatGPT chuyển từ vị trí đối tác độc quyền sang một trong nhiều lựa chọn người dùng có thể bật lên.

Diễn biến này khiến giới quan sát công nghệ Mỹ nhận định trớ trêu: việc mở Extensions cho nhiều chatbot cùng lúc thực chất có thể giúp ChatGPT được người dùng chọn dùng nhiều hơn so với trước, dù Apple không còn phụ thuộc riêng vào OpenAI như giai đoạn 2024 đến 2025.

Hiện iOS 27 mới ở giai đoạn thử nghiệm dành cho nhà phát triển, bản phát hành chính thức dự kiến vào mùa thu 2026. Cho đến khi đó, tích hợp ChatGPT trên iPhone của người dùng vẫn giữ nguyên như hiện tại, và Apple chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về việc chấm dứt hợp tác thương mại với OpenAI dù đang kiện công ty này ra tòa.