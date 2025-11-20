Châu Á – Thái Bình Dương thống trị thị trường 400 tỷ USD, dự kiến bùng nổ lên 1.600 tỷ USD

Theo báo cáo mới nhất tháng 11/2025 của Allied Market Research, thị trường năng lượng mặt trời toàn cầu, được thúc đẩy bởi nỗ lực giảm thiểu carbon và sản xuất điện bền vững, dự kiến sẽ tăng gấp 4 lần giá trị trong thập kỷ tới, bất chấp những thách thức dai dẳng liên quan đến tính biến động của sản xuất điện.

Báo cáo ước tính thị trường này có giá trị 400 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 1.600 tỷ USD vào năm 2034.

Quỹ đạo tăng trưởng này phản ánh tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 15,2% từ năm 2025 đến năm 2034, được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ trong hệ thống quang điện (PV), chi phí lắp đặt giảm và các chính sách hỗ trợ của chính phủ trên toàn cầu.

Năng lượng mặt trời, chiếm khoảng 8% nguồn cung điện toàn cầu tính đến tháng 7 năm 2025, được coi là một giải pháp thay thế hiệu quả về chi phí và dồi dào cho nhiên liệu hóa thạch. Sự tăng trưởng này nhấn mạnh vai trò cốt lõi của năng lượng tái tạo trong quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo toàn cầu, Oilprice bình luận ngày 19/11.

Allied Market Research cho biết, xét theo khu vực, phân khúc Châu Á – Thái Bình Dương thống trị thị trường năng lượng mặt trời, chiếm hơn một phần ba thị phần vào năm 2024.

Việc tích hợp năng lượng mặt trời với các công nghệ thông minh - như Internet vạn vật (IoT), đồng hồ đo thông minh và hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến - dự kiến sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường năng lượng mặt trời.

Điện mặt trời phục vụ những ngành gì?

Theo đánh giá của Allied Market Research, càng ngày càng có nhiều ngành công nghiệp ứng dụng năng lượng mặt trời để cải thiện hiệu quả năng lượng và giảm chi phí vận hành.

Các ngành sản xuất có nhu cầu điện năng cao, chẳng hạn như sản xuất xi măng, thủy tinh và thép, có thể tích hợp hệ thống điện mặt trời để bù đắp một phần nhu cầu năng lượng cũng như đáp ứng các mục tiêu về sản xuất xanh, bền vững.

Ngoài ra, năng lượng mặt trời đóng vai trò quan trọng trong nông nghiệp. Hệ thống tưới tiêu, máy bơm nước và hệ thống sưởi ấm nhà kính chạy bằng năng lượng mặt trời cho phép nông dân giảm chi phí năng lượng; đồng thời thúc đẩy các phương pháp canh tác nông nghiệp bền vững.

Ví dụ, hệ thống tưới nhỏ giọt chạy bằng năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm nước và đảm bảo sử dụng năng lượng hiệu quả ở những vùng khan hiếm nước.