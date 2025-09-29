Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cháu bé ném dép làm hỏng thang máy chung cư ở Hà Nội: Sự thật thông tin phải bồi thường 2 tỷ đồng

29-09-2025 - 06:59 AM | Sống

Sau sự việc, gia đình của 3 cháu bé đã làm việc với ban quản lý, ban quản trị của tòa nhà để xử lý vụ việc.

Mới đây mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh 3 cháu bé chơi ném dép tại sảnh chung cư. Bất ngờ, một cháu bé đã ném dép trúng vào vòi phun nước phòng cháy chữa cháy tự động khiến nước chảy xối xả xuống sàn. 3 cháu bé sau đó đã bỏ chạy, dòng nước thì vẫn tiếp tục phun mạnh.

Sự việc xảy ra tại sảnh tầng 5, chung cư CT12B, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, TP.Hà Nội) vào khoảng 7 giờ ngày 27/9. Diễn biến sự việc được camera của tầng ghi lại. Đoạn clip sau khi chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận nhiều ý kiến trái chiều. Đa số cho rằng đây là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh, cần nhắc nhở, quản lý con em cẩn thận hơn, tránh gây hậu quả nghiêm trọng.

Một bé trai đã ném dép trúng vòi phun nước phòng cháy chữa cháy tự động khiến nước chảy xuống xối xả.

Liên quan đến vụ việc này, tối 28/9, trao đổi trên báo Dân trí, một bảo vệ tòa chung cư CT12B khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ xác nhận thông tin trên và cho biết, gia đình của 3 cháu bé đã làm việc với ban quản lý, ban quản trị của tòa nhà để xử lý vụ việc.

Nam bảo vệ thông tin, sự việc đã khiến nước từ vòi phun chảy tràn xuống hệ thống thang máy khu tầng cao (từ tầng 25 đến tầng 45) của tòa nhà, làm cho 2 thang máy bị hư hỏng nặng.

"Chúng tôi đã lập biên bản sự việc, gia đình 3 cháu bé cũng đã ký và đồng ý với việc bồi thường thiệt hại do thang máy bị hư hỏng", vị bảo vệ nói và cho biết thêm, tới nay, đơn vị bảo trì, sửa chữa thang máy chưa báo giá cụ thể nên số tiền các gia đình phải bồi thường chưa được công bố.

Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng, gia đình các cháu sẽ phải bồi thường số tiền khoảng 2 tỷ đồng hoặc hơn để sửa chữa thang máy bị hỏng, vị bảo vệ cho biết thông tin này là chưa chính xác. Qua thảo luận giữa các bên, chi phí sửa chữa rơi vào khoảng 300 triệu đồng.

