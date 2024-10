Châu Bùi khoe nhẫn gây sốt

Kể từ khi chính thức công khai chuyện tình cảm cho đến nay, Châu Bùi và Binz vẫn luôn là cặp trai tài gái sắc được nhiều người ngưỡng mộ. Phần đông khán giả bày tỏ “phát cuồng” vì cách cả hai dành tình cảm cho nhau bởi không ồn ào mà vẫn mặn nồng, ngọt ngào. Không nhất thiết cứ phải đăng hình kè kè bên nhau nhưng Châu Bùi và Binz vẫn có những “ngôn ngữ yêu” rất riêng khiến ai nhìn vào cũng thích thú.



Thời gian gần đây, khi Binz tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Châu Bùi cũng thể hiện rõ vai trò của hậu phương, luôn quan tâm và chăm sóc tận tình cho người yêu. Thậm chí, dân tình còn nhận xét Châu Bùi đã bắt đầu ra dáng một người vợ đảm khi luôn chuẩn bị cơm ngon canh ngọt cho Binz hay ra dáng “chính thất”, đánh dấu chủ quyền khi có rất nhiều “người thứ ba” dòm ngó.

Châu Bùi và Binz thoải mái hơn trong việc công khai tình cảm với người hâm mộ

Điều này khiến nhiều người cho rằng Châu Bùi có vẻ đã sẵn sàng cho một bước tiến mới trong mối quan hệ. Không những thế gần đây trên trang cá nhân của mình, mỹ nhân sinh năm 1997 còn đăng bức hình với biểu cảm hờn dỗi, "căng đét" bên một cổng hoa có chứ "Will you marry me?" (Em/Anh lấy anh/em nhé?) được đặt trên đường phố nước Pháp. Ban đầu, netizen lầm tưởng cô nàng khoe được Binz cầu hôn. Tuy nhiên sau một vài bình luận, dân mạng hiểu ra Châu Bùi đang có ý “nhắc khéo” bạn trai về một lời cầu hôn chính thức.

Bức ảnh cô nàng chụp tại Pháp làm dấy lên nghi vẫn được Binz cầu hôn

Mới đây, Châu Bùi lại tiếp tục có hành động lạ gây chú ý khi tham gia một sự kiện. Theo đó, cô nàng diện một bộ đầm cá tính, xinh đẹp, nổi bật như một vườn hoa giữa đám đông. Song, điều bất ngờ nhất lại chính là hành động giơ bàn tay trái, khoe chiếc nhẫn đang đeo ở ngón giữa của mình.

Theo quan niệm của người phương Đông, nhẫn cầu hôn sẽ được đeo ở ngón giữa của bàn tay trái. Do đó, không ít người cho rằng, Châu Bùi đang có ý muốn khoe khéo đã được Binz cầu hôn. Tuy nhiên, khi zoom cận vào chiếc nhẫn, một số netizen lại nhận xét thiết kế có phần khá đơn giản, giống như một trang sức, phụ kiện để mix match với bộ đồ hơn là một chiếc nhẫn “trọng đại”.

Hành động khoe nhẫn của Châu Bùi đang viral trên MXH (Nguồn: @edwardnhieuchuyen)

Cận cảnh chiếc nhẫn trên bàn tay trái của Châu Bùi

Không rõ ý nghĩa thực sự cho hành động giơ tay khoe nhẫn của Châu Bùi là gì nhưng cũng khiến dân tình xôn xao, bàn tán. Cộng đồng mạng còn cho rằng có vẻ như cô nàng đã rất sẵn sàng cho hôn nhân, chỉ chờ Binz ngỏ lời để gật đầu đồng ý.

Một số bình luận của netizen:

- “Đeo ngón cầu hôn luôn mà hành động cũng giống như đang ẩn ý, tò mò ghê cần câu trả lời chính xác Châu Bùi ơi”.

- “Hay ý của Châu là Binz vẫn chưa cầu hôn đâu nhờ mọi người ‘dí’ phụ nhỉ”.

- “Chắc là chị đang tập trước để sẵn sàng khi được anh Binz cầu hôn rồi đó”.

- “Mà có ai thấy Châu Bùi ngày càng đẹp không. Yêu đúng người là như công chúa”.

- “Cưng quá, thấy dạo này chị mê lấy chồng lắm rồi. Chúng em cũng hóng đám cưới thế kỷ của hai người lắm”.

Cũng trong sự kiện này, loạt khoảnh khắc của Châu Bùi được quay bằng camera thường đều khiến người hâm mộ xuýt xoa khen ngợi. Hội chị em cho rằng từ kiểu tóc đến trang phục mà Châu Bùi chọn đều khá kén người mặc thế nhưng cô vẫn “cân” đẹp, toát ra vibe cuốn hút, slay hết nấc. Bên cạnh đó, sắc vóc của Châu Bùi cũng được cho là ngày càng thăng hạng, đằm thắm hơn do yêu đúng người.

Châu Bùi và Binz lộ hint hẹn hò từ năm 2020, song phải đến cuối năm 2022 cặp đôi mới chính thức công khai mối quan hệ. Từ đó đến nay, Châu Bùi và Binz thoải mái hơn trong việc phát “cẩu lương”, nữ fashionista cũng tự tin gọi Binz là “anh người yêu nghệ sĩ”.

Ở bên nhau 4 năm nhưng tình cảm của cả hai vẫn luôn mặn nồng bởi Châu Bùi và Binz có nhiều điểm tương đồng trong tính cách. Trong nhiều bài phỏng vấn, cặp đôi cũng cho biết đối phương đều là những người tình cảm, hiểu chuyện, luôn lắng nghe và hỗ trợ nhau hết mình từ cuộc sống đến công việc. Cả hai cũng trân trọng những gì người này làm vì người kia, và không coi đó là điều đương nhiên nên dù yêu lâu nhưng vẫn bền chặt, không nhàm chán.