Cháu gái 5 tuổi kiên quyết ngăn bà ngoại mua dâu tây, lý do khiến người bà hốt hoảng: Thật sự quá đáng!

Người ta hay nói “nuôi con trai kiểu nghèo, nuôi con gái kiểu giàu” không phải là không có lý do. Nếu từ nhỏ đã gieo vào đầu trẻ tư tưởng “nhà mình nghèo”, rất dễ khiến trẻ lớn lên tự ti.

Mới đây, một câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc gây chú ý: một bé gái 5 tuổi đã ngăn bà nội mua dâu tây, và khi biết lý do, người bà đã vô cùng tức giận với con trai mình. Bà Lâm ngoài 60 tuổi là một người hiền hậu, lương thiện, rất thương trẻ con. Hàng xóm ai cũng quý bà. Con trai và con dâu bà làm việc ở thành phố, cháu gái cũng học ở đó. Vì nhớ cháu, nên cứ đến cuối tuần hoặc kỳ nghỉ, họ lại đưa cháu về quê cho bà trông.

Mỗi lần cháu về, bà Lâm đều vui lắm, xách giỏ đi siêu thị mua đủ thứ cháu thích. Trong một kỳ nghỉ, bà dẫn cháu đi mua đồ như thường lệ. Khi đi ngang quầy trái cây, bà nhớ cháu rất thích ăn dâu tây nên định mua một ít về. Nhưng bà thấy cháu bỗng chần chừ, sắc mặt không ổn.

Bà hỏi: “Có chuyện gì vậy con? Con không thích ăn dâu tây nhất sao?”.

Ảnh minh hoạ

Cháu gái trả lời: “Nhà mình nghèo lắm, dâu tây đắt quá. Nếu mua dâu tây thì có thể sẽ không còn tiền cho con đi học mẫu giáo nữa".

Câu trả lời khiến bà Lâm vừa buồn cười vừa xót xa. Bà lập tức hiểu đây là ảnh hưởng từ cách giáo dục của bố mẹ cháu. Bà nói: "Con cứ yên tâm ăn đi, chút dâu tây này nhà mình vẫn mua được".

Tối hôm đó, bà Lâm gọi điện cho con trai, kể lại chuyện cháu không cho mua dâu tây vì nghĩ nhà nghèo. Người bố cũng rất bất ngờ, rồi giải thích rằng bây giờ trẻ con tiêu tiền rất phung phí, không hiểu sự vất vả khi kiếm tiền. Vì muốn con gái chăm học, biết quý trọng tiền bạc nên anh mới nói với con rằng nhà mình nghèo.

Không ngờ con gái lại tin thật. Bà Lâm tức giận mắng: “Con gái thì phải nuôi kiểu giàu. Dạy con như vậy thì sau này có tiền đồ gì? Nhà nào lại không mua nổi mấy quả dâu tây?”. Người bố sau đó cũng tự kiểm điểm và nhận ra cách giáo dục của mình có vấn đề.

Vậy “nuôi con kiểu nghèo” có thể gây ra những ảnh hưởng gì?

1. Khiến trẻ coi tiền là trên hết

Vì từ nhỏ không được đáp ứng nhu cầu vật chất, lại luôn được nhồi nhét tư tưởng “nhà mình nghèo”, nên trong lòng trẻ, tiền trở thành thứ tối thượng. Lớn lên, trẻ dễ trở nên ích kỷ, sẵn sàng vì tiền mà làm mọi thứ. Với bé gái, còn có nguy cơ hình thành tư duy quá vật chất, không có quan niệm tài chính đúng đắn.

2. Khiến trẻ tự ti, ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp

Luôn bị nhắc “nhà mình nghèo” khiến trẻ cảm thấy mình thua kém người khác, không dám tiếp xúc, không muốn giao tiếp. Lâu dần có thể hình thành tính cách nhạy cảm, tự ti, tự trọng mong manh, dễ sụp đổ, từ đó ảnh hưởng tới việc học tập, làm việc và các mối quan hệ sau này.

3. Hạn chế tầm nhìn và tư duy

Trẻ được nuôi kiểu nghèo dễ bị tư duy tiền bạc trói buộc, suy nghĩ ngày càng hẹp. Lâu dài sẽ hình thành “tư duy nghèo”. Trẻ nghĩ tiền rất quan trọng, cố tích cóp nhưng lại không dám tiêu, không dám đầu tư cho bản thân. Trong khi đó, trẻ được nuôi trong tư duy “đủ đầy” sẽ biết dùng tiền để tạo ra nhiều giá trị hơn. Vì vậy, nuôi con kiểu nghèo lâu dài dễ bó hẹp tầm nhìn và thế giới quan của trẻ.

Tóm lại, nếu chỉ biết gieo vào đầu trẻ suy nghĩ “nhà mình nghèo” mà không dạy đúng về tiêu dùng và giá trị tiền bạc, trẻ rất dễ mất tự tin và điều đó có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Cha mẹ nên dạy con vừa hiểu tiền khó kiếm, vừa giữ được sự tự tin và năng lực độc lập.

Hiểu Đan (Nguồn: Zhihu)