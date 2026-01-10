Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đau đầu kéo dài, cô gái Hà Nội đi khám phát hiện phình mạch não, suýt đột quỵ

10-01-2026 - 14:57 PM | Sống

Đau đầu nhưng nghĩ do căng thẳng và làm việc quá sức cuối năm, An chủ quan không đi khám. Đến lúc không chịu được cô mới tìm đến bác sĩ kiểm tra…

An (24 tuổi) bị đau đầu kèm chóng mặt hơn 1 tháng, nghĩ do căng thẳng và làm việc quá sức nên chủ quan không khám. Khi triệu chứng ngày càng dai dẳng, An đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) thăm khám, phát hiện túi phình mạch não.

TS.BS Nguyễn Đức Anh (Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống) chỉ định chụp CT mạch máu não. Kết quả phát hiện túi phình kích thước 7×9mm tại đoạn động mạch thông trước, cổ rộng, vị trí có nguy cơ vỡ rất cao, dễ gây xuất huyết não và đột quỵ nguy hiểm.

Theo TS Đức Anh, túi phình mạch não không phải là bệnh lý chỉ gặp ở người lớn tuổi. Nhiều trường hợp ở độ tuổi 20-30 cũng được phát hiện bệnh, liên quan đến yếu tố bẩm sinh, di truyền, hút thuốc, stress kéo dài, lạm dụng chất kích thích hoặc thói quen sinh hoạt kém lành mạnh.

Kết quả phát hiện túi phình kích thước 7×9mm tại đoạn động mạch thông trước, cổ rộng, vị trí có nguy cơ vỡ rất cao, dễ gây xuất huyết não và đột quỵ nguy hiểm. (Ảnh: BVCC)

Đáng lo là bệnh diễn tiến âm thầm, hiếm khi có triệu chứng cho đến khi túi phình lớn hoặc xảy ra vỡ. Do đó, chuyên gia khuyến cáo, nếu gặp các dấu hiệu như đau đầu dai dẳng, đau dữ dội bất thường, chóng mặt không rõ nguyên nhân… nên đi thăm khám sớm.

Khi được chẩn đoán có túi phình, người bệnh cần theo dõi sát với bác sĩ chuyên khoa Ngoại thần kinh. Túi phình dưới 7mm thường nên được kiểm tra định kỳ; với những túi phình > 7mm hoặc ở vị trí có nguy cơ vỡ cao nên được xử lý sớm để phòng ngừa xuất huyết não, tránh biến chứng nguy hiểm.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, bác sĩ thống nhất thực hiện phẫu thuật kẹp cổ túi phình, kỹ thuật vi phẫu hiện đại nhằm loại bỏ túi phình và tái lập dòng chảy máu bình thường. Song song, hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh (IONM) được vận hành liên tục để giám sát các chức năng thần kinh quan trọng… giúp kíp mổ điều chỉnh thao tác kịp thời và giảm tối đa biến chứng.

Kết quả, túi phình được loại bỏ an toàn, không ghi nhận chảy máu hay tổn thương thần kinh. Sau khoảng 1 tuần, An phục hồi tốt, vận động bình thường và đủ điều kiện xuất viện.

Theo Tuấn Minh

Đời sống Pháp luật

