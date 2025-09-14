Chạy án không thành, chủ doanh nghiệp tố loạt thẩm phán, kiểm sát viên tham gia

Trong cáo trạng vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) cùng nhiều đơn vị khác, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao cáo buộc bị can Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) đã nhận 970 triệu đồng, từ đó giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.



TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ). Ảnh: TAND

Theo cáo trạng, bản án phúc thẩm ngày 9-3-2021 của TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử vụ án kinh doanh thương mại và tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Bị đơn trong vụ án là Công ty K-Homes vì thế rơi vào tình thế thua kiện.

Tháng 3-2022, thông qua Dương Quốc Thi (lao động tự do), Chủ tịch Công ty K-Homes Dương Anh Sơn nhờ bị can Nguyễn Thị Minh Phương (lúc này là Phó trưởng Phòng lưu trữ hồ sơ thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) liên hệ người có thẩm quyền để giúp đỡ kháng nghị giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm và hoãn thi hành án.

Bị can Phương sau đó nhờ Phạm Việt Cường (khi đó là Chánh tòa Hình sự, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) khi đó thụ lý giải quyết. Khoảng một tháng sau, Sơn, Phương và Thi thống nhất đưa 300 triệu đồng để lo việc. Nhận tiền từ nhân viên K-Homes, bị can Thi chuyển khoản lại cho Phương 290 triệu đồng. Phương giữ lại một phần và chuyển cho bị can Cường 150 triệu đồng.

Ngày 25-5-2022, Phạm Việt Cường ký ban hành thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm. Gần 5 tháng sau, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng có thông báo giải quyết đơn cùng nội dung trả lời rằng không có căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản của Công ty K-Homes. Bị can Cường và những bị can liên quan vì thế đã trả lại tiền cho Dương Anh Sơn.

Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường. Ảnh: Đ.N.

Đến đầu tháng 9-2023, Dương Thanh Sơn tiếp tục đến VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng gặp Lê Phước Thạnh (Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng) đưa 450 triệu đồng nhờ giúp kháng nghị giám đốc thẩm hủy các bản án liên quan đến Công ty K-Homes.

Nhận tiền, bị can Thạnh báo cáo đề xuất và được lãnh đạo VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng đồng ý và ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Sau khi ban hành kháng nghị, Sơn nhờ Thạnh liên hệ với người có thẩm quyền giúp đỡ chấp nhận kháng nghị của Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Bị can Thạnh sau đó nhờ Nguyễn Thị Nga (lúc này là Phó trưởng Phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) giúp đỡ. Bị can Nga đồng ý và yêu cầu đưa 600 triệu đồng, rồi nhờ bị can Cường (lúc này là Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) giúp. Lần "chạy án" tiếp theo này cũng không xong nên Dương Anh Sơn được trả lại tiền.

Lần thứ ba, sau khi TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử với kết quả không chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của VKSND cùng cấp, Chủ tịch Công ty K-Homes tiếp tục nhờ bị can Thạnh lo tìm người có thẩm quyền để hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm liên quan đến doanh nghiệp của mình được hủy bỏ và hoãn thi hành án.

Lần này, bị can Thạnh lại nhờ bị can Nga. Sau đó, Nga nhờ Nguyễn Ngọc Anh (luật sư, Giám đốc Công ty TNHH Anh Huy Luật) giúp đỡ. Ngọc Anh sau đó nhờ Nguyễn Huy Cẩn (Phó Chánh tòa Dân sự, TAND tỉnh Vĩnh Phúc nay là TAND tỉnh Phú Thọ) và được yêu cầu chuyển trước 1,5 tỉ đồng.

Bị can Ngọc Anh báo lại cho Nga và yêu cầu chuyển 2 tỉ đồng lo việc. Trong nhiều ngày tháng 3-2024, bị can Nga đã nhận tổng số 2 tỉ đồng và chuyển cho Ngọc Anh. Cuối tháng 4-2024, khi gặp nhau ở một quán cà phê ở đường Núi Thành, TP Đà Nẵng, Nga yêu cầu Sơn chuyển thêm 1 tỉ đồng và sau đó nhận trước 900 triệu đồng.

Trong lần "chạy án" thứ ba của ông chủ doanh nghiệp, đầu tháng 5-2024, Ngọc Anh gặp và đưa cho Nguyễn Huy Cẩn 1,3 tỉ đồng và giao hẹn sẽ đưa nốt khoản còn lại khi có kết quả kháng nghị giám đốc thẩm.

Đầu tháng 8-2024, do không thấy có kết quả giải quyết của TAND Tối cao, bị can Dương Anh Sơn yêu cầu bị can Nga trả lại tiền và sau đó tố cáo vụ việc tới Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

Trong khi ấy, sau khi Sơn yêu cầu trả lại tiền, bị can Nga cùng Thạnh, Ngọc Anh chuẩn bị 2,9 tỉ đồng (nguồn tạm ứng từ Nga) mang trả cho bị can Sơn. Tuy nhiên, khi hai bên giao nhận thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang cùng tang vật.