Cháy căn hộ tầng 16 chung cư Flora Fuji ở TP HCM

11-11-2025 - 12:07 PM | Xã hội

Đám cháy bốc ra từ căn hộ tầng 16 chung cư Flora Fuji khiến nhiều người hoảng loạn.

CLIP: Thời điểm xảy ra cháy.

Ngày 11-11, Công an phường Phước Long (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư Flora Fuji.

Cháy căn hộ tầng 16 chung cư Flora Fuji ở TP HCM- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, khói bất ngờ bốc ra nghi ngút từ căn hộ tầng 16 chung cư Flora Fuji, đường D1, phường Phước Long (TP Thủ Đức cũ). Lúc cháy không có người bên trong.

Khói tỏa ra hành lang và ban công sang các căn hộ khác. Chuông báo cháy vang lên khiến nhiều người dân hoảng sợ, tháo chạy theo lối cầu thang bộ.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động lính chữa cháy và xe chữa cháy đến hiện trường dập tắt đám cháy ngay sau đó.

Vụ cháy thiêu rụi nhiều tài sản, song may mắn không gây thương vong về người.

Theo Anh Vũ

Người lao động

