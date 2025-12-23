Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cháy chợ Xanh Định Công: Người dân hợp sức nâng cửa cuốn cứu nhiều người mắc kẹt

23-12-2025 - 15:45 PM | Sống

Khi xảy ra vụ cháy tại Chợ Xanh Định Công (phường Phương Liệt, Hà Nội), nhiều người đã hô hoán nhau nâng cửa cuốn để cứu những người mắc kẹt trong ngôi nhà cao tầng bên cạnh.

Khoảng 4h ngày 23/12, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại Chợ Xanh Định Công (phường Phương Liệt, Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu hộ.

Nhiều người nâng cửa cuốn đưa người bên trong ra ngoài.

Khi lực lượng chức năng có mặt, đám cháy đã phát triển mạnh do bên trong chợ chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa, sinh ra lượng lớn khói, khí độc và có nguy cơ cháy lan nhanh sang các ki-ốt cùng khu dân cư xung quanh.

Lửa cháy dữ dội bên trong chợ.

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, một ngôi nhà cao khoảng 5 tầng nằm sát Chợ Xanh Định Công bị kẹt cửa cuốn do mất điện, khiến nhiều người bên trong không thể thoát ra ngoài.

Trước tình huống nguy cấp, nhiều người dân đã đập cửa, phối hợp cùng lực lượng chức năng nâng cửa cuốn để đưa những người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Chủ nhà (áo tím) thoát ra ngoài.

Bà Phương Hà - chủ nhà cho biết, lúc đó lửa chưa lan về phía nhà mình nên mọi người vẫn ở bên trong nhà. “Lúc đó chúng tôi không nghĩ lửa sẽ cháy sang nhà, nhưng lo khói tràn vào nên mọi người đã đập cửa để sơ tán ra ngoài”, bà Hà chia sẻ.

Theo người phụ nữ, lúc bà mở cửa thì mới biết toàn bộ khu vực bị cắt điện, cửa cuốn không hoạt động. Khi đó nhiều người dân hô nhau nâng cửa cuốn để những người trong nhà ra ngoài.

Hàng chục ki-ốt bị thiêu rụi.

Đến hơn 7h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, bên trong vẫn còn nhiều khói. Máy xúc được huy động phá dỡ ở khu vực giữa chợ phục vụ công tác chữa cháy.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng chục ki-ốt bị lửa thiêu rụi. Nhiều tiểu thương nhập hàng về bán dịp Tết mất trắng tài sản.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

