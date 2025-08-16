Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cháy dữ dội tại chợ thực phẩm Đồng Tháp, hơn 200 người dân cùng tham gia dập lửa

16-08-2025 - 10:14 AM | Xã hội

Cơ quan chức năng và hơn 200 người dân ở xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp tham gia dập tắt đám cháy dữ dội.

Sáng 16-8, Công an tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương điều tra nguyên nhân và thông kê thiệt hại vụ cháy lớn xảy ra ở xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng chức năng và người dân khẩn trương chữa cháy

Trước đó, khoảng 21 giờ tối 15-8, chợ thực phẩm Tam Nông nằm ven Tỉnh lộ 844, xã Tràm Chim bất ngờ bốc cháy từ bên trong kèm theo tiếng nổ vang, sau đó lan rất nhanh ra xung quanh. Người dân cùng lực lượng tại chỗ dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không hiệu quả.

Cháy dữ dội tại chợ thực phẩm Đồng Tháp, hơn 200 người dân cùng tham gia dập lửa- Ảnh 1.

Cháy dữ dội tại chợ thực phẩm Đồng Tháp, hơn 200 người dân cùng tham gia dập lửa- Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy dữ dội ở xã Tràm Chim

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Tràm Chim và các lực lượng như công an xã Phú Cường, lực lượng làm nhiệm vụ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, Đội chữa cháy khu vực Hồng Ngự – Cao Lãnh, Phân trại Tạm giam và Quản lý kho vật chứng Tam Nông cùng quần chúng nhân dân hơn 200 người đã nhanh chóng mang theo thiết bị, phương tiện đến khẩn trương dập lửa.

Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan ra khu dân cư. Sau đó, lực lượng tiếp tục dập tàn lửa tại các ki-ốt.

Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng phần lớn tài sản trong 31 ki-ốt đã bị lửa thiêu rụi, trong đó có 10 ki-ốt bị thiệt hại nặng.

Theo Hải Đường

Người lao động

