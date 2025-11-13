Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiều cửa hàng tại TP HCM đã bắt đầu nhập ghế ô tô cho trẻ em để đáp ứng nhu cầu của chủ xe khi quy định mới sắp có hiệu lực.

Luật Trật tự an toàn toàn giao thông đường bộ có nhiều quy định mới, trong đó có việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô từ 1-1-2026. Theo quy định, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Trường hợp người lái ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định có thể bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, hiện trên thị trường, ghế ngồi ô tô cho trẻ em có rất nhiều thương hiệu, chủ yếu là hàng nhập khẩu như Joie, Graco, Chicco, Doux, Reebaby, Maxi-Cosi, Zaracos, Gluck, Combi…. Giá bán khá đa dạng, phổ biến từ dưới 2 triệu đồng đến 7 triệu đồng, có những mẫu cao cấp lên tới 10–15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thị trường còn xuất hiện ghế trẻ em đã qua sử dụng, được giới thiệu là hàng nội địa Nhật Bản. Người bán cam kết sản phẩm còn mới trên 90%, nên giá vẫn khá cao, khoảng 1,6–1,7 triệu đồng mỗi chiếc.

“Chạy đua” tìm mua ghế ngồi ô tô cho trẻ em- Ảnh 1.

Ghế trẻ em bán tại các cửa hàng linh kiện ô tô

Ông Hoàng, quản lý một cửa hàng phụ kiện ô tô tại phường An Đông (TP HCM), cho biết sau khi có thông tin về quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô, nhiều cửa hàng đã nhanh chóng tìm nguồn hàng để nhập về kinh doanh. “Trước đây cũng từng có vài nơi nhập ghế trẻ em về trưng bày nhưng do bán rất chậm nên hầu hết đều ngừng nhập. Lần này, nhu cầu có vẻ rõ rệt hơn” - ông Hoàng nói.

Không chỉ các cửa hàng phụ kiện ô tô, nhiều cửa hàng đồ dùng trẻ em cũng bắt đầu nhập sản phẩm này để thăm dò thị trường. Chị Nhung, nhân viên một cửa hàng tại phường An Khánh (TP HCM), cho biết gần đây nhiều phụ huynh đến xem và hỏi về mặt hàng này. “Họ chủ yếu tham khảo mẫu mã và giá cả, một số nói sẽ quay lại mua khi quy định chính thức được áp dụng” - chị chia sẻ.

“Chạy đua” tìm mua ghế ngồi ô tô cho trẻ em- Ảnh 2.

Ghế trẻ em bán tại các cửa hàng đồ dùng trẻ em

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô có thể bao gồm một số loại cụ thể: Nôi trẻ em sơ sinh (thường < 2 tuổi); ghế trẻ em nhỏ (cho trẻ từ 2-6 tuổi) và các loại ghế nâng và đệm nâng (cho trẻ từ 6-10 tuổi).

Việc sử dụng nôi an toàn cho trẻ dưới 2 tuổi và ghế cho trẻ dưới 6 tuổi rất dễ dàng và thuận tiện, bảo đảm độ tiện lợi cho trẻ. Khi trẻ lớn từ 6-10 tuổi và ghế trẻ em có thể trở nên chật chội, trẻ có thể chuyển sang sử dụng ghế nâng và đệm nâng.

Với trẻ em dưới 2 tuổi nên dùng nôi được thiết kế hướng về phía sau xe. Điều này được khuyến cáo dựa trên nguyên tắc khi có lực tác động từ phía trước thì lực va chạm sẽ bố trí dàn đều trên toàn bộ phần lưng của trẻ, qua đó giảm tối đa tác động.

Với trẻ em từ 2-6 tuổi có thể dùng ghế cho trẻ em, đây là loại phổ biến nhất. Khi trẻ từ 6-8 tuổi, có thể chuyển sang ghế nâng. Trẻ từ 8-10 tuổi, khi cơ thể trẻ tăng trưởng, có thể chuyển sang đệm nâng. Trong thực tế, có những thiết bị tích hợp cả 4 tính năng trên, có thể dùng cho trẻ từ 1-10 tuổi.

Theo Nguyễn Hải

Người Lao Động

