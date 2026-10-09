Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy nhà ở TP.HCM, cụ bà 81 tuổi tử vong

| | Xã hội

Đám cháy bùng phát tại khu vực để xe của căn nhà trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội, TP.HCM, khiến cụ bà 81 tuổi tử vong khi được người thân hỗ trợ thoát hiểm.

Đến trưa 9/10, Công an phường Khánh Hội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến một người tử vong trên đường Đoàn Văn Bơ.

Hiện trường vụ hoả hoạn lúc rạng sáng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 9/10, đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực để xe ở tầng trệt căn nhà một trệt, một lầu.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khu vực này có nhiều phương tiện. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bén vào các tài sản xung quanh.

Phát hiện đám cháy khi đang ngủ, các thành viên trong gia đình hô hoán, tìm cách thoát nạn qua ban công sang nhà hàng xóm.

Trong quá trình thoát hiểm, người thân dìu cụ bà N.T.T. (81 tuổi) lên cầu thang. Tuy nhiên, cụ không may trượt ngã, dẫn đến tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phối hợp người dân tiếp cận hiện trường, phá cửa đưa hai xe máy ra ngoài và tổ chức dập lửa. Vụ cháy khiến khoảng ba xe máy cùng nhiều tài sản bên trong căn nhà bị hư hại nặng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời thống kê thiệt hại.

Theo Lương Ý

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện giao dịch chuyển khoản như sau

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện giao dịch chuyển khoản như sau Nổi bật

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Mục sở thị trận địa pháo hoa Hà Nội trước giờ khai hỏa, đếm ngược đến khoảnh khắc bầu trời rực sáng vào đúng tối 10/10

Mục sở thị trận địa pháo hoa Hà Nội trước giờ khai hỏa, đếm ngược đến khoảnh khắc bầu trời rực sáng vào đúng tối 10/10

14:46 , 09/10/2026
Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên cả nước chú ý quy định mới nhất đã áp dụng

Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên cả nước chú ý quy định mới nhất đã áp dụng

14:40 , 09/10/2026
Điều động, bổ nhiệm 24 Cục trưởng, Phó Cục trưởng của Bộ Văn hóa

Điều động, bổ nhiệm 24 Cục trưởng, Phó Cục trưởng của Bộ Văn hóa

14:21 , 09/10/2026
Truy tìm bé trai 11 tuổi bất ngờ mất tích ở TP.HCM

Truy tìm bé trai 11 tuổi bất ngờ mất tích ở TP.HCM

13:59 , 09/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên