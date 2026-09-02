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Cháy trường tiểu học ở Quảng Ngãi, phát hiện Phó Hiệu trưởng tử vong

| | Xã hội

Một vụ cháy xảy ra tại Trường Tiểu học Trương Quang Trọng (phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi), khiến một Phó Hiệu trưởng nhà trường tử vong.

Đến trưa 2/9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại Trường Tiểu học Trương Quang Trọng (phường Trương Quang Trọng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h50 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo về vụ cháy tại trường học.

Trường Tiểu học Trương Quang Trọng (phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi), nơi xảy ra sự việc.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 1 được điều động cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, triển khai dập lửa.

Đến khoảng 9h30, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy.

Trong quá trình xử lý vụ cháy, lực lượng chức năng phát hiện ông N.T.T. (52 tuổi), Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Quang Trọng, tử vong tại hiện trường.

Được biết, ông T. có hộ khẩu thường trú tại xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi).

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường.

Hiện thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê. Nguyên nhân và diễn biến vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Nguyễn Ngọc

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