Cháy vé concert HIEUTHUHAI

Đợt pre sale (mở bán sớm) của Mắt Nhắm Mắt Mở Concert - Day 3 - dành cho các hội viên của HIEUTHUHAI hết sạch vé chỉ sau thời gian ngắn mở cổng. Tốc độ tiêu thụ vé nhanh chóng này một lần nữa khẳng định sức hút rất lớn cho concert của HIEUTHUHAI, sắp tổ chức tại Hà Nội, đồng thời báo hiệu sự khốc liệt ở general sale (đợt mở bán chung) vào lúc 10h00 ngày 6/10.

Ngay sau khi ê-kíp của HIEUTHUHAI thông báo dừng đợt bán vé sớm, cộng đồng fan của nam rapper trên các nền tảng mạng xã hội bắt đầu sốt sắng chuẩn bị cho ngày mai. Các hội nhóm liên tục cập nhật bài viết chia sẻ kinh nghiệm tải trang nhanh, cách liên kết ví thanh toán trước để tiết kiệm thời gian, hay lập các đội nhóm săn vé tập thể.

Concert của HIEUTHUHAI hot nhất hiện tại.

Dựa trên tốc độ sold out của đợt presale, nhiều khả năng số lượng vé còn lại dành cho đợt general sale ngày mai sẽ không dồi dào như quy mô khổng lồ của một chương trình tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Sức nóng từ hai đêm diễn "cháy vé" liên tiếp trước đó tại TPHCM chính là lý do khiến áp lực săn vé xem concert của HIEUTHUHAI tại Hà Nội tăng cao. Đầu tháng 8, chuỗi concert của HIEUTHUHAI tại Nhà thi đấu Phú Thọ đã ghi nhận kỷ lục khi toàn bộ số vé của cả hai đêm nhạc được bán sạch trong thời gian ngắn. Hai đêm của HIEUTHUHAI tại TPHCM thu hút 16.000 khán giả, chứng minh sức hút của nghệ sĩ gen Z nổi tiếng nhất thị trường nhạc Việt hiện tại.

Kịch bản khan hiếm vé đang lặp lại rõ rệt với đêm thứ ba tại Hà Nội. Dù địa điểm Sân Bắc VEC có không gian rộng lớn, nhưng trước nhu cầu sở hữu vé quá cao của người hâm mộ, lượng vé còn lại cho đợt mở bán chung thực chất rất giới hạn. Hiện tượng "camp vé", "đặt sẵn chỗ" từ fan của HIEUTHUHAI bắt đầu xuất hiện trên mạng.

Ngay sau đêm diễn tại Hà Nội, HIEUTHUHAI chọn Las Vegas (Mỹ) là điểm dừng chân tiếp theo. Cụ thể, nam rapper tổ chức Day 4 của Mắt Nhắm Mắt Mở Concert tại PH Live at Planet Hollywood, Las Vegas (Mỹ) vào ngày 29/11. Đây là khởi đầu cho khát vọng đưa concert cá nhân từ quốc nội sang Mỹ, đưa âm nhạc của HIEUTHUHAI nói riêng và nhạc Việt nói chung lan tỏa đến khán giả quốc tế.

Day 3 tại Hà Nội vì vậy đóng vai trò là "gạch nối" trong hành trình vươn ra biển lớn của HIEUTHUHAI. Với quy mô lớn cùng sự nâng cấp toàn diện về sân khấu và ý tưởng dàn dựng, nam rapper đã sẵn sàng mang lại sức nóng từ TPHCM cùng những màn trình diễn mới mẻ dành tặng người hâm mộ thủ đô.

Hai đêm diễn trước đó của Mắt Nhắm Mắt Mở Concert tại TPHCM cháy vé.

HIEUTHUHAI (Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999) là rapper/ca sĩ/nhạc sĩ đình đám của thị trường nhạc Việt hiện tại. Xuất phát điểm từ giới underground rap, anh lập tức gây bão khi lọt vào top 8 cuộc thi King of Rap 2020 và giật giải Thí sinh được yêu thích nhất nhờ loạt ca khúc catchy ở game show như Cua, Lời đường mật.

Sự nghiệp của HIEUTHUHAI thực sự chạm đỉnh cao khi anh liên tục tung ra các bản hit đình đám như Ngủ một mình, Vệ tinh, Không thể say, sau đó là album Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó và mới nhất là album Mắt nhắm mắt mở. Bước ngoặt rực rỡ nhất của HIEUTHUHAI gọi tên danh hiệu quán quân chương trình Anh trai say hi 2024.

Thành công ở Anh trai say hi không chỉ củng cố vị thế dẫn đầu của anh trong thế hệ nghệ sĩ mới, mà còn khẳng định tư duy âm nhạc vượt trội và khả năng lãnh đạo đội nhóm xuất sắc của rapper sinh năm 1999. Sau 2 năm, HIEUTHUHAI đưa sự nghiệp sang trang mới khi tổ chức concert cá nhân, vào thời điểm mà nam rapper đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng fan.

Thực tế, ngay sau khi HIEUTHUHAI công bố dự án tổ chức concert, các fan của anh đồng loạt ủng hộ, tạo nên hiện tượng "săn vé", "cháy vé" ít khi xảy ra trên thị trường nhạc Việt. HIEUTHUHAI đang là ông vua nhạc số của thị trường Việt Nam và sớm gặt hái thành công ở địa hạt tổ chức concert, với một nghệ sĩ gen Z, đây thật sự là thành công hiếm thấy.