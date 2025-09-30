“Chạy Vì Trái Tim 2025” gây quỹ 7 tỷ đồng, trao hy vọng cho 2.000 trẻ em

Hành trình hơn một thập kỷ lan tỏa yêu thương

Được khởi xướng từ năm 2013, "Chạy Vì Trái Tim" là một trong những giải chạy từ thiện tiên phong tại Việt Nam với sứ mệnh đặc biệt: gây quỹ phẫu thuật cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh.

Sau hơn một thập kỷ duy trì liên tục, chương trình đã trở thành sự kiện cộng đồng uy tín và được mong đợi hàng năm. Tính đến trước năm 2025, chương trình đã quyên góp tổng cộng 46 tỷ đồng, hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho 1.716 bệnh nhi. Với số tiền hơn 7 tỷ đồng quyên góp được trong giải chạy ngày hôm nay 28/9/2025, tổng quỹ của chương trình đã nâng lên hơn 53 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc gần 2000 trẻ em trên khắp Việt Nam đã và sẽ tiếp tục được cứu sống bằng các ca phẫu thuật tim.

"Cùng em trọn nhịp yêu thương" - thông điệp chạm đến trái tim cộng đồng

Năm nay, chương trình mang chủ đề "Cùng em trọn nhịp yêu thương", khẳng định tinh thần đoàn kết và sẻ chia của hàng nghìn trái tim cùng hướng về trẻ em kém may mắn. Bên cạnh các đường chạy truyền thống 5km và 10km, đường chạy Fun Run 1km mới được bổ sung, dành riêng cho cả người chạy và thú cưng. Hoạt động này nhanh chóng trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo gia đình trẻ, những người yêu động vật, cũng như các bạn nhỏ lần đầu tham gia giải chạy.

Nhiều em bé đã khiến người lớn bất ngờ khi tự mình hoàn thành quãng đường 1km, thậm chí 5km, thể hiện tinh thần bền bỉ và khát khao chiến thắng chính bản thân. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi mà chương trình muốn lan tỏa: không chỉ nuôi dưỡng tình nhân ái và trách nhiệm xã hội, mà còn khuyến khích mọi người rèn luyện thể chất, hướng đến một lối sống khỏe mạnh và năng động hơn.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Angus Liew - Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam, cho biết:

"Chạy Vì Trái Tim – Run for the Heart đã trở thành nhiều hơn một giải chạy từ thiện; đây là biểu tượng của tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung. Qua nhiều năm, sự kiện đã nuôi dưỡng các giá trị về sự cảm thông, tinh thần tình nguyện và lối sống lành mạnh. Quan trọng nhất, nó nhắc nhở chúng ta rằng khi cùng nhau hành động, chúng ta có thể thay đổi cuộc sống – mang đến cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh cơ hội lớn lên khỏe mạnh và theo đuổi ước mơ của mình.

Chủ đề năm nay thể hiện cam kết lâu dài của Gamuda Land trong việc kiến tạo không chỉ những khu đô thị mà còn một cộng đồng gắn kết và đầy yêu thương. Đây cũng là lời kêu gọi mọi người cùng thể hiện sự cảm thông và chung tay hỗ trợ để từng nhịp tim nhỏ bé được tiếp tục đập khỏe mạnh."

Gamuda Land Việt Nam bền bỉ với hành trình vì cộng đồng

Thành lập năm 1995 tại Malaysia, Gamuda Land là một trong những tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu khu vực, ghi dấu ấn tại nhiều quốc gia như Úc, Anh, Singapore và Việt Nam. Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2007, Gamuda Land đã triển khai hàng loạt dự án quy mô tại Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai và Hải Phòng, kiên định với sứ mệnh "Tiên phong kiến tạo những cộng đồng thịnh vượng trên toàn cầu, nơi mọi người mong muốn gắn bó và phát triển qua nhiều thế hệ".

Trong suốt quá trình phát triển, trách nhiệm xã hội (CSR) luôn là giá trị cốt lõi trong chiến lược của Gamuda Land Việt Nam Doanh nghiệp tập trung vào các yếu tố giáo dục, môi trường và chăm lo cho thế hệ trẻ. Giải chạy Run for the Heart - Chạy Vì Trái Tim chính là minh chứng tiêu biểu cho hành trình CSR này. Không chỉ dừng lại ở việc gây quỹ cho các ca phẫu thuật tim bẩm sinh, sự kiện còn trở thành nơi gắn kết hàng chục nghìn trái tim nhân ái, từ người dân, doanh nghiệp đến các tổ chức xã hội, cùng lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

Bằng việc duy trì và đổi mới liên tục, Gamuda Land Việt Nam khẳng định cam kết phát triển bền vững song song với trách nhiệm vì cộng đồng. Những bước chạy hôm nay không chỉ cứu sống những trái tim bé nhỏ mà còn gieo mầm yêu thương, khích lệ lối sống lành mạnh - nền tảng cho một xã hội Việt Nam khỏe mạnh và giàu lòng nhân ái.

Hành trình nhân ái "Chạy vì trái tim 2025" do Gamuda Land Việt Nam kết hợp với Quỹ Nhịp tim Việt Nam và Vết Sẹo Cuộc Đời tổ chức nhận được sự đồng hành của Nhà Tài Trợ Chính: Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy và các Nhà Tài Trợ Kim Cương: Construction and Building Materials JSC (CBM), Asia Pet Hospital, Maxicus Vietnam, Vinama Asia. Nhà Tài Trợ Bạch Kim: Công ty TNHH Xây Dựng Trung Quốc (Đông Nam Á), LIXIL, Coteccons Construction Joint Stock Company, Hudeco, Vilai Viet Construction, Công ty TNHH Quảng Cáo và Tổ Chức Sự Kiện Long Kan, ASSA ABLOY, Golden Asia Media, Lifebuoy, SIV Sportswear in Vietnam, Pocari Sweat, Cocoon Vietnam, VinaCapital, Horizon Ad, SVR.