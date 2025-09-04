Chạy Vì Trái Tim 2025: Tiếp tục hành trình hồi sinh những trái tim bé nhỏ

Năm nay, với thông điệp nhân văn "Cùng em trọn nhịp yêu thương", chương trình bước sang mùa thứ 11 – một dấu mốc đặc biệt, khẳng định hành trình hơn một thập kỷ gieo hy vọng và hồi sinh sự sống cho hàng ngàn trái tim nhỏ bé. Đây không chỉ là lời kêu gọi cộng đồng cùng nhau chạy vì sức khỏe, mà còn là hành trình trao tặng tình thương, nơi mỗi bước chân của người tham gia trở thành nhịp cầu mang đến sự sống, để các em nhỏ được tiếp tục mơ ước và trưởng thành như bao bạn bè cùng trang lứa.

"Chạy Vì Trái Tim 2025" – Hơn cả một giải chạy

Hơn cả một sự kiện thể thao, "Chạy Vì Trái Tim" là câu chuyện truyền cảm hứng, nơi mỗi bước chân của cộng đồng là một nhịp tim được hồi sinh. Sau hơn 10 năm, chương trình đã trở thành hoạt động thiện nguyện tiêu biểu trong lĩnh vực thể thao cộng đồng, tạo nên sức lan tỏa rộng rãi và khẳng định giá trị nhân văn bền vững.

Thực tế, phía sau nụ cười hồn nhiên của những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh là hành trình chống chọi với đau đớn và sự bất an về tương lai. Không ít gia đình lâm vào cảnh bế tắc khi chi phí phẫu thuật vượt xa khả năng. Chính trong những hoàn cảnh ấy, "Chạy Vì Trái Tim" trở thành điểm tựa, là nhịp cầu kết nối hàng triệu tấm lòng, để mang đến cho các em cơ hội hồi sinh quý giá.

Hành trình truyền cảm hứng qua từng bước chân

Ra đời từ năm 2013, "Chạy Vì Trái Tim" đã trở thành một trong những hoạt động thiện nguyện tiêu biểu trong lĩnh vực thể thao cộng đồng, quy tụ hàng nghìn người tham gia mỗi năm. Qua từng mùa giải, chương trình không chỉ kết nối hàng ngàn trái tim mà còn mang đến cơ hội sống mới cho những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Tính đến nay, chương trình đã quyên góp được hơn 46 tỷ đồng và 1716 ca phẫu thuật thành công.

Trong năm 2025, giải chạy đặt mục tiêu gây quỹ 5 tỷ đồng, tương ứng khoảng 140 ca phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham gia trực tiếp từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Buổi họp báo có sự hiện diện của đại diện Ban Tổ Chức, các đối tác, nhà tài trợ, nghệ sĩ đồng hành, đại sứ chương trình cùng đông đảo cơ quan báo chí – truyền thông.

Đại diện Gamuda Land Việt Nam, bà Nguyễn Thị Vân Khanh - Quyền Tổng Giám Đốc Gamuda Land Việt Nam chia sẻ:

"Mỗi năm, qua từng bước chạy, chúng tôi lại được chứng kiến những điều kỳ diệu. Gamuda Land tự hào đồng hành cùng hàng ngàn trái tim nhân ái, cùng gieo mầm hy vọng và viết tiếp tương lai cho những em nhỏ cần được cứu sống."

Chia sẻ về chặng đường đồng hành cùng Gamuda Land, ông Rad Kivette – Tổng Giám đốc tổ chức VinaCapital Foundation khẳng định:

"Đối với những em nhỏ sinh ra với căn bệnh tim bẩm sinh, ca phẫu thuật không chỉ là cơ hội để được sống, mà còn là cơ hội để các em được lớn lên khỏe mạnh, được học tập và nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng. Sự hỗ trợ của Gamuda Land Việt Nam đã giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và tinh thần cho gia đình, đồng thời mang đến cho cha mẹ các em niềm tin về một cuộc sống ổn định và trọn vẹn hơn. Tôi vô cùng biết ơn Gamuda Land Việt nam vì đã mang lại sự sống mới, niềm hy vọng mới và khả năng chắp cánh cho những ước mơ của trẻ em Việt Nam." Hãy sẵn sàng cho "Chạy Vì Trái Tim 2025".

Sự kiện chính thức diễn ra vào ngày 28/09/2025, hứa hẹn là một giải chạy từ thiện đầy cảm xúc và nhân văn. Tại đây, mỗi bước chạy sẽ mang theo yêu thương, mỗi vòng chân là một nhịp tim được hồi sinh.

Hãy cùng chờ đón Run For The Heart - Chạy Vì Trái Tim 2025 - Nơi mỗi bước chân của bạn chính là hy vọng cho những trái tim bé nhỏ luôn khao khát được chữa lành.

Hành trình nhân ái "Chạy vì trái tim 2025" do Gamuda Land Việt Nam kết hợp với Quỹ Nhịp tim Việt Nam và Vết Sẹo Cuộc Đời tổ chức nhận được sự đồng hành của Nhà Tài Trợ Chính: Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy và các Nhà Tài Trợ Kim Cương: Construction and Building Materials JSC (CBM), Asia Pet Hospital, Maxicus Vietnam, Vinama Asia. Nhà Tài Trợ Bạch Kim: Công ty TNHH Xây Dựng Trung Quốc (Đông Nam Á), LIXIL, Coteccons Construction Joint Stock Company, Hudeco, Vilai Viet Construction, Công ty TNHH Quảng Cáo và Tổ Chức Sự Kiện Long Kan, ASSA ABLOY, Golden Asia Media, Lifebuoy, SIV Sportswear in Vietnam, Pocari Sweat, Cocoon Vietnam, VinaCapital, Horizon Ad, SVR.

Gamuda Land Việt Nam:

Được thành lập từ năm 1995 tại Malaysia, Gamuda Land là tập đoàn bất động sản quốc tế với dấu ấn tại nhiều quốc gia như Úc, Anh, Singapore, Việt Nam…. Chính thức hiện diện tại thị trường Việt Nam từ năm 2007, Gamuda Land kiên định với sứ mệnh kiến tạo những khu đô thị văn minh, bền vững và xây dựng cộng đồng thịnh vượng.

Với triết lý phát triển gắn liền cùng cộng đồng, Gamuda Land luôn xem trách nhiệm xã hội (CSR) là một trong những giá trị cốt lõi, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, môi trường và chăm lo cho thế hệ trẻ. Trong đó, giải chạy Run For The Heart – Chạy Vì Trái Tim là minh chứng tiêu biểu cho hành trình bền bỉ của doanh nghiệp trong việc lan tỏa những giá trị nhân văn và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Nhịp Tim Việt Nam:

Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) là tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam với sứ mệnh hợp tác cùng Chính phủ trong việc triển khai các chương trình về y tế, sức khỏe và giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện sinh kế cho cộng đồng. Các chương trình do VCF thực hiện đều được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu khoa học, được giám sát chặt chẽ, tuân thủ tính minh bạch, đạo đức và tiêu chuẩn làm việc chuyên nghiệp.

Trong đó, chương trình Nhịp Tim Việt Nam, được thành lập từ năm 2006, tập trung hỗ trợ trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam thông qua việc tài trợ chi phí phẫu thuật, chăm sóc y tế trước và sau phẫu thuật. Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ dinh dưỡng, chi phí đi lại, tái khám và cấp học bổng, giúp các em không chỉ được chữa lành trái tim mà còn tiếp tục hành trình học tập và phát triển tương lai.

Vết Sẹo Cuộc Đời:

Doanh nghiệp xã hội Vietnam Children’s Fund được thành lập với mục tiêu kết nối nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và các cộng đồng yếu thế tại Việt Nam. Thông qua các chương trình về y tế và giáo dục, tổ chức không chỉ mang đến cơ hội chăm sóc sức khỏe và tri thức mà còn tạo điều kiện để cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn, hướng tới một Việt Nam phát triển bền vững.

Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp xã hội hàng đầu tại Việt Nam, Vietnam Children’s Fund tiên phong trong việc xây dựng các giải pháp bền vững về y tế, sức khỏe cộng đồng, môi trường và giáo dục. Trong đó, chương trình Vết Sẹo Cuộc Đời là một chương trình tiêu biểu, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng và các đối tác để gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và mở ra cơ hội tương lai cho các em.