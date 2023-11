Chỉ 10 tháng, ‘anh hào’ giúp Việt Nam kiếm gần 5 tỷ USD, cao nhất mọi thời đại

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10/2023 đạt 32,25 tỷ USD, tăng 5,1% (tương ứng tăng 1,57 tỷ USD) so với tháng trước.

Lũy kế 10 tháng năm 2023, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 291,46 tỷ USD, giảm 7% tương ứng giảm 22,04 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, có tới 8 nhóm hàng trị giá xuất khẩu giảm trên 500 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Đứng đầu là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện giảm 6,24 tỷ USD; tiếp theo là hàng dệt may giảm 4,08 tỷ USD; giày dép các loại giảm 3,68 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 2,82 tỷ USD; gỗ và sản phẩm từ gỗ giảm 2,61 tỷ USD; hàng thủy sản giảm 1,94 tỷ USD; hóa chất giảm 686 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép giảm 611 triệu USD.

Bên cạnh đó, xuất khẩu một số nhóm hàng trong 10 tháng/2023 vẫn đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, hàng rau quả tăng 2,08 tỷ USD; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 1,66 tỷ USD; gạo tăng hơn 1 tỷ USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 529 triệu USD và hạt điều tăng 405 triệu USD.

Trong đó, trị giá xuất khẩu hàng rau quả trong tháng 10/2023 đạt 609 triệu USD, giảm 8,8% so với tháng trước.

Tính chung lũy kế trong 10 tháng 2023, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt tới 4,82 tỷ USD, đạt mức trị giá xuất khẩu trong 10 tháng cao nhất từ trước tới nay và tăng tới 75,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sầu riêng đạt 1,96 tỷ USD, tăng tới 1,78 tỷ USD so với con số 175 triệu USD của cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu hàng rau quả lớn nhất trong 10 tháng/2023, đạt trị giá 3,19 tỷ USD, tăng 165%, tương ứng tăng 1,98 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm 66% trong tổng trị giá xuất khẩu hàng rau quả của cả nước.

Còn trị giá xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 10/2023 đạt 5,21 tỷ USD, tăng 3,3% so với tháng trước. Lũy kế trong 10 tháng/2023, xuất khẩu nhóm hàng này là 44,13 tỷ USD, giảm 12,4%, tương ứng giảm 6,24 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong 10 tháng 2023, Việt Nam xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện sang các thị trường chủ lực như Trung Quốc là 13,15 tỷ USD, tăng nhẹ 1,3% so với cùng kỳ năm trước; Hoa Kỳ là 6,87 tỷ USD, giảm 36,4% (tương ứng giảm 3,93 tỷ USD); Hàn Quốc là 2,96 tỷ USD, giảm 35,2% (tương ứng giảm 1,61 tỷ USD).

Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 10/2023 đạt 5,21 tỷ USD. Ảnh minh hoạ.

10 tháng 2023: Xuất khẩu máy vi tính, linh kiện đạt 46,52 tỷ USD 

Trị giá xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 10/2023 đạt 5,1 tỷ USD, giảm 6,8% so với tháng trước. Lũy kế trong 10 tháng/2023, xuất khẩu nhóm hàng này là 46,52 tỷ USD, giảm 0,3%, tương ứng giảm 150 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ là 13,5 tỷ USD, tăng nhẹ 2%; Trung Quốc là 11 tỷ USD, tăng 11,9%; EU(27 nước) là 4,92 tỷ USD, giảm 18%; Hồng Kông là 4,17 tỷ USD, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 10/2023 là 2,57 tỷ USD, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng/2023 lên 27,67 tỷ USD, giảm 12,9%, tương ứng giảm 4,08 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong 10 tháng/2023, xuất khẩu nhóm hàng dệt may giảm ở hầu hết các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ, EU (27 nước), Hàn Quốc và ASEAN, riêng xuất khẩu sang Nhật Bản lại tăng nhẹ. Cụ thể: xuất sang Hoa Kỳ là 12,02 tỷ USD, giảm 19,3%; xuất sang EU (27 nước) là 3,21 tỷ USD giảm 13,8%; xuất sang Hàn Quốc là 2,67 tỷ USD, giảm 6,8%; xuất sang ASEAN là 1,74 tỷ USD, giảm 7%. Bên cạnh đó, xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Nhật Bản đạt 3,32 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 10/2023, xuất khẩu thủy sản là 841 triệu USD, tăng 3,4% so với tháng trước. Đây là tháng thứ ba liên tiếp xuất khẩu hàng thủy sản đạt trên 800 triệu USD/tháng. Tuy nhiên, tính chung lũy kế 10 tháng/2023, xuất khẩu nhóm hàng này là 7,44 tỷ USD, giảm 20,7% (tương ứng giảm 1,94 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu hàng thủy sản trong 10 tháng/2023 sang các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ là 1,31 tỷ USD, giảm 31,3%; Nhật Bản là 1,25 tỷ USD, giảm 12,6%; Trung Quốc là 1,14 tỷ USD, giảm 14,9%; Hàn Quốc là 641 triệu USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.