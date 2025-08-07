Chỉ 20 ngày nữa, hàng trăm nghìn người sẽ được tham dự một sự kiện chưa từng có, Thủ tướng đề nghị gì?

Đó là Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc".

Chiều qua (6/8), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về một số nội dung quan trọng. Trong đó có phương án thiết kế, vận hành Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc".

Tại cuộc họp này, Thường trực Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến về phương án thiết kế nhận diện và phương án vận hành Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; kế hoạch tổng thể đảm bảo các hoạt động tại Triển lãm, tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, y tế, lễ tân, hậu cần và các hoạt động khác của Triển lãm.

Về nội dung này, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tập thể, cá nhân liên quan đã tích cực, nỗ lực, cơ bản hoàn thành các phương án. Ngoài ra, với một số nội dung cụ thể trong tổ chức Triển lãm, Thủ tướng yêu cầu cần quyết tâm, nỗ lực, tích cực, thần tốc hơn nữa trong triển khai các công việc, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các phương án để tổ chức Triển lãm thành công.

Người đứng đầu Chính phủ mạnh, Triển lãm cần được tổ chức thực sự là "ngày hội non sông" , làm nổi bật, bảo đảm dễ nhận diện các thông điệp chủ đạo, các dấu mốc lịch sử, các công trình biểu tượng, mang tầm quốc gia, khẳng định bản sắc dân tộc; đồng thời có sức lan tỏa lớn, tạo khí thế, động lực, truyền cảm hứng cho cả dân tộc, nhân dân và bạn bè quốc tế.

Thủ tướng đề nghị gì?

Thủ tướng đề nghị cần chú ý việc sử dụng các ngoại ngữ để giới thiệu với bạn bè quốc tế tại Triển lãm. Ảnh: VGP

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị cần chú ý việc sử dụng các ngoại ngữ để giới thiệu với bạn bè quốc tế, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, chủ thể tham gia quảng bá tiềm năng, thế mạnh của mình và tiến hành thỏa thuận hợp tác, kinh doanh. Với tư tưởng chủ đạo chung là "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", theo Thủ tướng, cần khuyến khích, phát huy sự sáng tạo, tính độc đáo, tinh thần thi đua giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia Triển lãm.

Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý đảm bảo an ninh, trật tự, y tế, lễ tân, hậu cần, phương án tổ chức các quầy thông tin – hướng dẫn, tổ chức giao thông, phân luồng khách tham quan. Đồng thời, lưu ý phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, dịch vụ ăn uống, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, cây xanh, hỗ trợ kỹ thuật, máy móc thiết bị, đảm bảo điện, nước của Triển lãm.

Trước đó, vào ngày 2/8, Thủ tướng ký Công điện số 126/CĐ-TTg về việc khẩn trương triển khai công tác tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Công điện nêu rõ Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là sự kiện trọng tâm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, vì vậy phải được tổ chức trang trọng, đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, có quy mô, tầm vóc, ý nghĩa tương xứng với hành trình 80 năm đầy tự hào của đất nước, có sức hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân và bạn bè quốc tế.

Thời gian từ nay đến ngày khai mạc Triển lãm chỉ còn hơn 20 ngày, quy mô tổ chức lớn và khối lượng công việc nhiều, nên cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

Một trong những nội dung đáng chú ý trong Công điện này là Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ nhất, chịu trách nhiệm rà soát, xác minh tính hợp pháp, tiêu biểu, đại diện của các doanh nghiệp được giới thiệu tham gia Triển lãm; rà soát kỹ nội dung trưng bày của các doanh nghiệp, đơn vị tham gia, bảo đảm về bản quyền, tính chính xác, đầy đủ của thông tin và hình ảnh, tư liệu, hiện vật trưng bày.

Thứ hai, chủ động phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Vingroup và Tư vấn quốc tế để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình đăng ký tham gia, cũng như phân bổ mặt bằng hợp lý, tư vấn thiết kế bảo đảm tính hài hòa trong tổng thể không gian Triển lãm.

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Hiện nay, các đơn vị thi công đang gấp rút thi công, hoàn thiện nốt các hạng mục. Ảnh: VGP

Chiếu tối 4/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã kiểm tra tiến độ các công việc liên quan đến Triển lãm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Tại buổi kiểm tra này, CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam đã báo cáo Phó Thủ tướng công tác triển khai thi công Triển lãm thành tựu đất nước, tính tới ngày 4/8.

Đối với những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay, thời gian còn lại không còn nhiều, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị cần tập trung cao độ, bảo đảm cơ bản hoàn thành trước ngày 15/8.