Chỉ 4 tháng đầu năm, loạt doanh nghiệp niêm yết đổi Tổng Giám đốc

Sau năm 2022 nhiều biến động, đặc biệt là những sự cố trên thị trường tài chính, trái phiếu khiến nhiều doanh nghiệp báo lỗ kỷ lục. Sang năm 2023, dù thách thức vẫn còn, các bên cho thấy quyết tâm trở lại với loạt kế hoạch lớn được đưa ra, bao gồm thay đổi “ghế nóng”.

Tân CEO Hoà Bình với trọng trách nặng nề: Thu hồi nợ, phát hành vốn, xoá lỗ luỹ kế, đưa cổ phiếu giao dịch bình thường trở lại

Xây dựng Hoà Bình (HBC) vừa có loạt quyết định quan trọng về nhân sự và tài chính. Doanh nghiệp cũng chính thức có tân CEO là ông Lê Văn Nam – người sẽ đảm nhận trọng trách thực hiện loạt kế hoạch lớn sắp tới gồm: thu hồi nợ, trả nợ cho nhà cung cấp và thầu phụ, xoá lỗ luỹ kế…

Được biết, ông Nam bắt đầu gia nhập HBC từ năm 2001 và giữ chức vụ Giám đốc Dự án ở nhiều công trình quan trọng của HBC như Vincom Tower, Sunrise Tower, Era Town. Đặc giai đoạn 2011 - 2012, ông là một trong những người tiên phong đi ra nước ngoài tham gia quản lý dự án của HBC ở Malaysia và Myanmar. Bất ngờ vào tháng 7/2019, ông Nam rời HBC để gia nhập Công ty xây dựng SCG, trước khi quay về trên cương vị CEO như hiện tại.

Sau “nội chiến” và những khó khăn kéo dài, HBC cũng vừa công bố 6 nghị quyết nhằm tạo nguồn vốn lớn. Đáng chú ý, HBC dự phát hành 47 triệu cổ phiếu giá 12.000 đồng/cp (cao hơn gấp 1,5 lần giá trên sàn chứng khoán vào ngày ra nghị quyết) ho hai cá nhân Phạm Quang Hàng và Mai Hữu Thung. Nếu thành công, hai cá nhân này sẽ có tỷ lệ nắm giữ tổng số cổ phiếu đúng bằng số cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT là ông Lê Viết Hải. Số tiền thu về sẽ dùng để sở hữu 100% khu đất có diện tích 15.394,7m2 tại đường An Dương Vương, Q.6, Tp.HCM. Theo HBC, đây dự án rất tiềm năng, sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn cho Tập đoàn.

AGG thay CEO, đặt kế hoạch lợi nhuận 2023 tăng 427%

Cùng động trong lĩnh vực bất động sản, Công ty Bất động sản An Gia (AGG) vừa công bố Nghị quyết thay đổi CEO. Theo đó, HĐQT đã thông qua việc bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Kim Ánh làm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2023-2024 kể từ ngày 22/5/2023, thay thế cho ông Nguyễn Bá Sáng.

Quyết định này cũng được AGG đưa ra trong bối cảnh kinh doanh lao dốc. Năm 2022, Công ty lãi chỉ 19 tỷ đồng – giảm 95,5% so với năm trước. Sang quý 1/2023, AGG thu về lợi nhuận hơn 4,6 tỷ, tương đương 4% so với kế hoạch lợi nhuận năm (100 tỷ đồng). Trong đó, dòng tiền kinh doanh chính của AGG đang âm 532,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 784,7 tỷ đồng.

Năm 2023, AGG đặt kế hoạch doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 100 tỷ đồng, tăng 427% so với thực hiện trong năm 2022. Công ty cho biết năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm đầy thử thách, tuy nhiên vẫn sẽ mở ra nhiều cơ hội để mở rộng quỹ đất khi giai đoạn khó khăn cũng là thời điểm các quỹ đất có giá tốt.

Bamboo Airways có CEO mới: “Dứt tình” với FLC, sắp tăng vốn khủng 9.600 tỷ hoán đổi nợ

Hay Bamboo Airways, sau sự cố ông Nguyễn Văn Quyết, ngày 21/5 vừa qua, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc mới đối với ông Nguyễn Minh Hải. Hiệu lực kể từ ngày 24/5/2023 sau khi thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Mạnh Quân.

Ông Hải theo giới thiệu có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và các công ty thành viên như Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, Tổng Giám đốc Hãng hàng không Cambodia Angkor Air…

Ngoài ra, trang tin NNA Asia trực thuộc Hãng thông tấn Kyodo News của Nhật Bản cũng vừa dẫn lại thông tin cho biết, Bamboo Airways đang lên kế hoạch chiêu mộ 2 cựu lãnh đạo cấp cao của Japan Airlines vào Ban Quản trị. Cùng với thay đổi nhân sự cấp cao, hãng bay này cũng thống nhất kế hoạch tăng vốn lớn gần 9.600 tỷ đồng nhằm hoán đổi nợ.

Tổng Giám đốc mới của Bách Hoá Xanh cam kết không nhận lương cho đến khi có hiệu quả

Trước đó, sau 1 năm trực tiếp “cầm cương” Bách Hóa Xanh, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài tuyên bố sẽ giao lại quyền điều hành chuỗi bán lẻ này cho người khác. Tại ĐHĐCĐ thường niên, MWG chính thức bổ nhiệm ông Phạm Văn Trọng làm quyền CEO của chuỗi bán lẻ thực phẩm Bách Hoá Xanh.

Ông Trọng gia nhập MWG từ năm 2004, tức có hơn 18 năm làm việc ở tập đoàn. Trước khi tham gia đội ngũ lãnh đạo của CTCP Thương mại Bách Hoá Xanh từ năm 2019, ông Trọng từng đảm nhiệm vị trí giám đốc Khối Công nghệ thông tin của MWG (bao gồm dự án thương mại điện tử Vuivui).

“Chúng tôi chọn ra ông Phạm Văn Trọng, người sẽ dẫn dắt Bách Hoá Xanh tiến về tương lai. Đây là quyền CEO đầu tiên mà chúng tôi bổ nhiệm, ông Trọng sẽ làm việc không lương cho đến khi tình hình có hiệu quả”, ông Tài cho biết.

Nhận trọng trách lớn, Tân CEO Bách Hoá Xanh cũng cam kết đạt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận đặt ra, từ đó cải thiện thu nhập của nhân viên, hướng Bách Hoá Xanh online đạt điểm hòa vốn trong năm nay, trở thành trang thương mại điện tử ngành hàng tiêu dùng số 1.

Ngoài ra, các doanh nghiệp vừa bổ nhiệm CEO mới còn có Ngân hàng Quân Dội (MBBank). Trong đó, ông Phạm Như Ánh, hiện có chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành MB, sẽ đảm nhiệm quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc.

Tại EVNFinance (EVF), ông Mai Danh Hiền cũng vừa nhận nhiệm vụ quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 18/5/2023, thay cho ông Nguyễn Hoàng Hải vừa có đơn từ nhiệm. Ông Mai Danh Hiền sinh năm 1984, Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán và công tác trong ngành kế toán, kiểm toán.