Chỉ 5 năm nữa, tỉnh có 'đại bàng' Foxconn, Luxshare sẽ có 9 bến cảng dài hơn 5.100m, vốn đầu tư gần 18.000 tỷ đồng

Theo Quy hoạch, cảng biển Nghệ An gồm các khu bến: Nam Cửa Lò; Bắc Cửa Lò; Đông Hồi; Bến Thủy, Cửa Hội; các bến phao, khu chuyển tải và các khu neo chờ, tránh, trú bão.

Mục tiêu đến năm 2030 thông qua hàng hóa từ 22,25 triệu tấn đến 26,75 triệu tấn (trong đó hàng container từ 0,18 triệu Teu đến 0,24 triệu Teu); hành khách từ 17,6 nghìn lượt khách đến 21,7 nghìn lượt khách.

Về kết cấu hạ tầng có tổng số 9 bến cảng gồm từ 28 đến 31 cầu cảng với tổng chiều dài từ 5.151 m đến 5.926 m (chưa bao gồm các bến cảng, cầu cảng khác).

Đến năm 2050, hàng hóa thông qua với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng từ 3,6%/năm đến 4,5%/năm.

Để đạt được mục tiêu trên, nhu cầu vốn đầu tư hệ thống cảng biển Nghệ An đến năm 2030 khoảng 17.973 tỷ đồng gồm nhu cầu vốn đầu tư cho hạ tầng hàng hải công cộng khoảng 1.943 tỷ đồng và nhu cầu vốn đầu tư cho bến cảng khoảng 16.030 tỷ đồng.

Các dự án ưu tiên là đầu tư luồng vào khu bến Cửa Lò cho tàu đến 30.000 tấn đầy tải, 50.000 tấn giảm tải. Trường hợp huy động nguồn xã hội hóa, cho phép đầu tư luồng hàng hải phù hợp với quy mô bến cảng theo quy hoạch.

Đầu tư bến cảng tại khu bến Nam Cửa Lò, Bắc Cửa Lò, Đông Hồi.

Ưu tiên đầu tư các kết cấu hạ tầng phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải như: khu neo chờ, tránh, trú bão, hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải; đầu tư xây dựng bến công vụ, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành.

Bộ Xây dựng cũng khuyến khích Nghệ An đầu tư đồng thời khu công nghiệp, cụm công nghiệp với hạ tầng cảng biển để nâng cao hiệu quả đầu tư khai thác.

Năm 2024, kinh tế Nghệ An tăng trưởng 8,5–9%. Nửa đầu năm nay, tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng 8,52 %. Nghệ An thu hút gần 1,7 tỷ USD vốn FDI trong năm qua, thuộc top 10 cả nước; riêng quý I/2025, vốn FDI cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 110 triệu USD, nổi bật là dự án VSIP Nghệ An 3.

Kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt khoảng 3,7 tỷ USD, tăng mạnh ở các ngành như điện tử, dệt may và chế biến gỗ. Nhiều tập đoàn lớn đang đầu tư tại đây như Goertek, Luxshare, WHA, VSIP, TH Group, The Vissai, Kyungbang, Foxconn...