Chi 60 triệu mua loạt váy na ná, Huyền Baby vẫn được khen mặc đẹp "đỉnh của chóp"

Nhắc đến Huyền Baby, người ta không chỉ nhớ đến danh xưng hot girl đời đầu với nhan sắc ngọt ngào, mà còn ấn tượng bởi gu thời trang sang trọng, đẳng cấp. Sau nhiều năm, cô vẫn giữ được sức hút nhờ biết cách lựa chọn trang phục vừa hợp xu hướng, vừa tôn lên lợi thế hình thể. Một trong những công thức lên đồ mà Huyền Baby đặc biệt ưa chuộng chính là combo áo crop top và chân váy dài.

Set đồ này không mới lạ nhưng dưới cách mix & match khéo léo của Huyền Baby, nó trở thành điểm nhấn thời trang riêng biệt. Áo crop top giúp khoe khéo vòng eo thon gọn, tạo cảm giác đôi chân dài hơn và vóc dáng cân đối hơn. Trong khi đó, chân váy dài với độ xòe hoặc dáng suông nhẹ nhàng vừa đem lại sự thanh lịch, vừa che giấu khuyết điểm một cách tinh tế.

Đặc biệt, Huyền Baby không ngần ngại chi mạnh tay để sắm cả loạt set đồ gần giống nhau từ nhà mốt Dolce & Gabbana với giá khoảng 60 triệu đồng mỗi set. Từ sự kiện sang trọng đến những buổi dạo phố đời thường, cô đều biến tấu công thức crop top + chân váy dài để xuất hiện chỉn chu và thời thượng.

Với nhiều cô gái, việc lộ nhược điểm chân cong hay đùi to khiến họ mất tự tin khi diện váy ngắn hay quần ôm. Chính lúc này, chân váy dài trở thành "vị cứu tinh" hoàn hảo. Thiết kế dài quá gối giúp che đi phần chân kém thon, đồng thời tạo cảm giác dáng người mềm mại, nữ tính hơn. Khi kết hợp cùng crop top, sự chú ý sẽ được dồn lên vòng eo và phần trên cơ thể, thay vì tập trung vào đôi chân. Đây chính là bí quyết mà Huyền Baby áp dụng để luôn giữ được hình ảnh chỉn chu và gợi cảm mà không hề phô phang.

Không phải ai cũng may mắn sở hữu vòng eo nhỏ gọn như Huyền Baby. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn không thể thử công thức này. Thay vì crop top, những nàng có vòng eo kém thon có thể chọn áo sơ mi hoặc áo blouse, sau đó sơ vin cùng chân váy dài. Kiểu phối này vừa giữ được sự thanh lịch, vừa tạo hiệu ứng tôn dáng nhờ phần eo được nhấn nhá. Ngoài ra, việc chọn váy cạp cao cũng giúp "ăn gian" chiều cao và tạo cảm giác vòng 2 thon gọn hơn. Dưới đây là 1 số mẫu váy xòe mà nàng công sở có thể tham khảo ngay:

Chân váy xòe dài 6 mảnh CVDA vải tuyết mưa dày, mát màu đen

Chân váy xòe dáng dài công sở GYOMADE® chất liệu Kate Pi nhập khẩu may 2 lớp, có túi | GV024

Chân váy dáng xòe xếp ly kép, chất liệu cao cấp, dáng dài dễ mix đồ, tôn dáng thời trang Calie

Claire Skirt - Remmus | Chân váy dài xếp tầng ren trắng dáng xoè cho nữ

Điểm thú vị của set áo crop top + chân váy dài là tính ứng dụng cao. Bạn có thể diện đi sự kiện với những thiết kế cao cấp, sang trọng giống Huyền Baby, hoặc lựa chọn phiên bản bình dân hơn cho phong cách thường ngày. Chỉ cần thay đổi chất liệu và phụ kiện, outfit này có thể biến hóa từ gợi cảm quyến rũ sang thanh lịch, nhẹ nhàng.

Có thể thấy, công thức áo crop top + chân váy dài mà Huyền Baby yêu thích không chỉ là lựa chọn thời thượng, mà còn là giải pháp hoàn hảo cho những nàng có đôi chân chưa thực sự tự tin. Vừa khoe khéo eo thon, vừa che giấu nhược điểm đùi to, chân cong, kiểu phối đồ này xứng đáng được gọi là "chiêu hack dáng quốc dân". Và ngay cả khi bạn không sở hữu vòng eo chuẩn mực, chỉ cần khéo léo chọn áo sơ mi hay blouse sơ vin cùng chân váy, hiệu ứng tôn dáng vẫn đạt được. Đây chính là bí quyết phong cách mà bất kỳ cô gái nào cũng nên lưu lại để tự tin tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.