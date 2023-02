Chỉ cần chi hơn 40 triệu là có thể tận hưởng khu nghỉ dưỡng đã "ngốn" 1,4 tỷ đô của Dubai

The Royal là khu nghỉ dưỡng Atlantis thứ hai ở Dubai. Trước đó, tài sản “chị em” của The Royal là The Palm đã được khai trương vào năm 2008.



Phải mất đến 14 năm trước khi The Royal sẵn sàng ra mắt công chúng. Kế hoạch xây dựng khu nghỉ mát này đã bắt đầu vào năm 2008 nhưng việc xây dựng lại bị dừng lại. Năm 2016, theo Bloomberg đưa tin, quỹ tài sản của UAE đã giúp hồi sinh lại dự án cần “ngốn” cả tỷ đô ấy.

Sau hơn một thập kỷ, khu nghỉ dưỡng dự kiến sẽ chính thức mở cửa nhận đặt phòng vào ngày 10/2.

Hiện nay, khách được yêu cầu đặt tối thiểu hai đêm. Theo trang web của khu nghỉ mát, giá rẻ nhất sẽ là 1.720 USD (40,2 triệu VNĐ) cho một kỳ nghỉ tại Royal Club King vào ngày 10/2 đến ngày 13/2.

The Royal mang đậm tính độc quyền. Theo Bloomberg, nó nằm trên bãi biển thuộc sở hữu tư nhân lớn nhất ở Dubai. Ảnh: Insider

The Royal nằm trên đỉnh Palm Jumeirah - hòn đảo nhân tạo nổi tiếng của Dubai được xây dựng để phục vụ cho cuộc sống xa hoa và tráng lệ. Ngoài ra, ở đây còn có các khu nghỉ dưỡng năm sao khác bao gồm Rixos Hotel, Ritz-Carlton và The Palace.

Khu nghỉ dưỡng có 17 nhà hàng và quán bar, trong đó có 8 nhà hàng do các đầu bếp nổi tiếng như José Andrés và Nobu Matsuhisa phụ trách. Ảnh: Insider

Theo thông tin được nhà đồng phát triển của Atlantis The Royal là Kernez chia sẻ, các nhà hàng nổi tiếng như Jaleo by José và Nobu by the Beach sẽ sẵn sàng phục vụ những vị khách đang muốn thưởng thức ẩm thực cao cấp.

Du khách cũng có thể ghé thăm Phòng trà Hoàng gia để thưởng thức trà chiều và buffet tại Gastronomy.

Khoảng 148.644 m2 đá cẩm thạch đã được sử dụng để xây dựng khu nghỉ mát. Ảnh: Insider

Khu nghỉ dưỡng này được thiết kế bởi công ty kiến ​​trúc Kohn Pederson Fox Associates.

The Royal có hơn 90 hồ bơi. Một trong những tính năng tuyệt vời nhất của nó là hồ bơi vô cực.

Bể bơi vô cực dài 89m. Nghỉ ngơi ở đây có thể nhìn toàn cảnh của quần đảo Palm. Ảnh: Insider

Một số dãy phòng còn có bể bơi vô cực riêng. Ảnh: Insider

Ví dụ, biệt thự có bể bơi ngoài trời có tầm nhìn ra Biển Ả Rập hoặc Quần đảo Palm . Biệt thự cũng có sân hiên riêng với đi văng, đệm futon và khu vực ăn uống.

Khu nghỉ mát có một trung tâm chăm sóc sức khoẻ hiện đại rộng 5.000 m2. Kích thước này gần như đã rộng bằng một sân bóng đá. Ảnh: Insider

Resort này cũng có phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ hay còn gọi là Hammam truyền thống. Các phương pháp được sử dụng để chăm sóc sức khoẻ có thể sử dụng đến đá núi lửa, thiên thạch nghiền hoặc thậm chí là vàng.

Atlantis Royal là một khu nghỉ dưỡng rộng lớn với 795 phòng nghỉ trên 43 tầng. Ảnh: Insider

Các phòng, dãy phòng và căn hộ áp mái đặc trưng trải dài trên ba tòa tháp: Tháp Sunset, Tháp Sunlight và Tháp Sunrise.

Ngoài ra, lễ tân ở đây sẽ trực liên tục 24 giờ, có dịch vụ trợ giúp đặc biệt và dịch vụ phòng. Ảnh: Insider

Atlantis The Royal có tám phòng dành cho người khuyết tật trong toàn bộ khu nghỉ mát và một số phòng có phòng gia đình thông nhau để tổ chức các bữa tiệc lớn.

Du khách có thể tận hưởng vô số hoạt động giải trí, bao gồm nhâm nhi cocktail tại nhà lều 2 tầng là Cloud 22. Ảnh: Insider

Cloud 22 là một sky pool cao 22 tầng. Đứng từ bể bơi sang trọng này có thể nhìn ra Vịnh Ả Rập.

Bạn sẽ sẵn sàng chi tiền để tận hưởng nơi đây chứ?

Tham khảo Insider