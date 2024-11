Trúng số gần 200 tỷ đồng sau khi đi nhổ răng

Người đàn ông đến từ Bentley Park gần Cairns, Australia đã giành được giải thưởng duy nhất của giải Oz Lotto, mang về nhà số tiền thưởng 8 triệu đô la (khoảng 200 tỷ đồng).

Điều thú vị là vận may đến với ông rất tình cờ. Người đàn ông may mắn giải thích với The Lott rằng ông đã mua tấm vé trúng thưởng một cách ngẫu hứng sau khi nhổ răng tại một phòng khám nha khoa.

Vào thời điểm mua tờ vé số, ông không hề nghĩ đến việc trúng thưởng chứ đừng nói đến số tiền khổng lồ đó.

"Ai mà ngờ được tờ vé số đó lại trúng giải thưởng 8 triệu USD cơ chứ? Vợ của tôi đang ngồi uống trà với nụ cười rạng rỡ trên môi. Tôi nhớ ngày hôm đó khi tôi và vợ đang ngồi ăn sáng thì người ta gọi đến thông báo tôi đã trúng số. Thật không thể tin được", ông chia sẻ.

Người đàn ông giấu tên cho biết đang quá choáng ngợp đến nỗi chưa nghĩ ra cách tiêu tiền như thế nào nhưng ông tỏ ra rất hào hứng với việc lên đời chiếc ô tô cũ.

Câu chuyện của người đàn ông nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Hầu hết ý kiến đều bày tỏ sự vui mừng cho ông cũng như khẳng định rằng vận may của con người luôn đến vào những lúc chúng ta không thể ngờ tới.

Chủ sở hữu của đơn vị bán vé số là Sally Tyrie cho biết họ rất vui khi bán được vé trúng thưởng trị giá hàng triệu đô la cho vị khách hàng này.

Giải thưởng của người đàn ông cũng khiến cho nhiều khách hàng khác tìm đến cơ sở này để mua vé với mong muốn đổi đời.

Thực tế những câu chuyện đổi đời nhờ trúng số không phải hiếm.

Cách đây không lâu, một thợ mộc ở Mỹ đã trúng 1 triệu USD nhờ tờ tiền nhặt được ở bãi đậu xe.

Theo đó, Jerry Hicks, thợ mộc ở Banner Elk (North Carolina, Mỹ) đã nhặt được một tờ 20 USD trong bãi đậu xe của cửa hàng. Dùng số tiền đó để mua một tờ vé số cào, Hicks đã "thắng đậm" khi trúng 1 triệu USD, CNN đưa tin.

(Ảnh minh họa)

Theo thông tin được công bố, tờ vé số mà Hicks mua là của Extreme Cash.

"Thực ra tôi muốn mua một tấm khác nhưng cửa hàng không có nên tôi đành mua tờ đó", Hicks kể lại.

Hicks đã nhận giải thưởng của mình vào hôm 25/10 tại trụ sở North Carolina Education Lottery. Theo thông cáo, ông đã chọn nhận giải thưởng dưới dạng một khoản tiền trọn gói là 600.000 USD thay vì trả theo niên kim trong 20 năm. Sau khi trừ thuế, Hicks mang về nhà 429.007 USD.

Bản thông cáo cho biết Hicks dự định dùng số tiền này để giúp đỡ con cái và nghỉ hưu với nghề thợ mộc sau 56 năm làm việc. Nhưng trước đó, Hicks muốn tận hưởng chiến thắng của mình.

"Chúng tôi sẽ đi thẳng đến nhà hàng Golden Corral và ăn mọi thứ họ có", anh nói.