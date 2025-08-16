Chỉ cần kỳ cọ kỹ hơn 4 "điểm mù" này khi tắm, bạn sẽ khỏe, lâu già hơn người cùng tuổi đến cả chục năm

Tắm là việc đơn giản ai cũng làm mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng biết cách tắm sao cho vừa sạch vừa tốt cho sức khỏe. Thực tế, có những “điểm mù” trên cơ thể, những vùng ít được chú ý hoặc vệ sinh qua loa dù tắm thường xuyên/. Điều này không chỉ làm tăng nguy cơ bệnh tật mà còn khiến cơ thể nhanh lão hóa hơn.

Các chuyên gia y học hiện đại nhấn mạnh làm sạch toàn diện sẽ hạn chế vi khuẩn, nấm mốc, bảo vệ hệ miễn dịch và cải thiện tuần hoàn máu. Y học cổ truyền cũng cho rằng, việc kích thích các huyệt đạo ở những vùng này giúp khí huyết lưu thông, tinh thần thư thái, hỗ trợ phòng bệnh. Đặc biệt, ở phụ nữ, việc vệ sinh kỹ các vị trí này còn giúp làn da tươi trẻ và vóc dáng săn chắc hơn, cải thiện tâm trạng rất tốt. Vì vậy, hãy lưu ý kỳ cọ kỹ hơn 4 vị trí này mỗi khi tắm rửa nhé:

1. Phía sau tai

Ảnh minh họa

Đây là vùng thường bị bỏ quên vì khó quan sát nhưng lại tiếp xúc nhiều với bụi, mồ hôi, sản phẩm chăm sóc tóc và cả trang sức. Theo y học hiện đại, nếu không làm sạch kỹ, dầu thừa và vi khuẩn sẽ tích tụ, gây viêm da, mùi khó chịu và thậm chí ảnh hưởng tới thính giác. Còn trong y học cổ truyền, vùng sau tai có nhiều huyệt đạo liên quan đến thần kinh và tuần hoàn máu vùng đầu.

Massage vùng sau tai nhẹ nhàng khi tắm giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và tăng lưu thông máu lên mặt. Khi dưỡng chất và oxy được cung cấp đầy đủ, làn da sẽ hồng hào, giảm nếp nhăn, chậm chảy xệ. Lưu ý không nhấn quá mạnh hoặc massage quá lâu quá 3 phút để tránh phản tác dụng.

2. Nách

Nách tập trung tuyến mồ hôi và tuyến bã nhờn hoạt động mạnh. Môi trường ẩm ướt tại đây là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn gây mùi và viêm nhiễm da phát triển. Y học hiện đại chỉ ra rằng vệ sinh nách kỹ giúp ngăn viêm nang lông, làm sáng vùng da dưới cánh tay và hạn chế tình trạng thâm sạm. Theo y học cổ truyền, nách chứa các huyệt đạo kết nối hệ bạch huyết, vốn được xem là trạm kiểm soát miễn dịch của cơ thể.

Chà rửa nách nhẹ với nước ấm giúp lưu thông khí huyết, hỗ trợ tim mạch, giảm căng cơ vai ngực và tăng khả năng đào thải độc tố. Khi độc tố giảm, cơ thể ít bị viêm mạn tính, làn da toàn thân cũng giữ được sự săn chắc và đàn hồi lâu hơn tuổi thật. Chưa kể, hành động này còn giúp phát hiện sớm bệnh lý về vú và hạch bạch huyết, gồm cả ung thư.

3. Rốn

Ảnh minh họa

Do cấu tạo lõm, rốn là nơi dễ tích tụ bụi, mồ hôi và bã nhờn. Y học hiện đại cảnh báo nếu vệ sinh qua loa, vi khuẩn và nấm tại rốn có thể gây viêm, nhiễm trùng, lan rộng ra vùng bụng. Làm sạch bằng tăm bông mềm hoặc khăn sạch thấm nước ấm giúp loại bỏ ổ vi khuẩn tiềm ẩn này.

Trong y học cổ truyền, rốn là huyệt Thần Khuyết, trung tâm năng lượng và tuần hoàn. Xoa bóp nhẹ quanh rốn khi tắm giúp kích thích tiêu hóa, điều hòa khí huyết, giảm đau bụng kinh và hỗ trợ giảm mỡ bụng ở nữ giới. Khi hệ tiêu hóa và tuần hoàn ổn định, cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, cung cấp đủ collagen và vitamin cho da, từ đó làm chậm quá trình lão hóa. Nên hạn chế dùng hóa chất tẩy rửa mạnh và nhớ lau khô rốn sau khi tắm.

4. Lòng bàn chân

Lòng bàn chân tiếp xúc trực tiếp với giày dép, mồ hôi và bụi bẩn cả ngày nên dễ tích tụ vi khuẩn, nấm và tế bào chết. Y học hiện đại cho rằng làm sạch và tẩy tế bào chết định kỳ giúp ngăn nhiễm nấm, loại bỏ vi khuẩn, giảm nứt gót và hôi chân. Còn y học cổ truyền nhấn mạnh bàn chân là nơi tập trung nhiều huyệt đạo liên quan đến gan, thận, dạ dày và tim.

Ảnh minh họa

Do đó, kỳ cọ và massage lòng bàn chân - nhất là bằng nước ấm không chỉ làm sạch mà còn giúp thải độc, cải thiện tuần hoàn, giảm mỏi và hỗ trợ giấc ngủ sâu. Khi gan thận hoạt động tốt, quá trình oxy hóa chậm lại, hạn chế mất collagen và elastin, từ đó giữ da căng mịn, khỏe mạnh.

Chỉ với vài phút chú ý hơn khi tắm, bạn có thể biến thói quen hằng ngày thành liệu pháp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tự nhiên. Không tốn thêm chi phí, nhưng đổi lại là một cơ thể sạch sẽ, tràn đầy năng lượng và trẻ lâu hơn cả chục năm.