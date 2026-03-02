Chỉ cần nhìn 2 ngón tay biết ngay con học giỏi Văn hay Toán: Nghiên cứu mới của Anh quốc khiến cha mẹ giật mình!

Công trình này được công bố trên British Journal of Psychology và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới phụ huynh. Tuy nhiên, chính các nhà khoa học cũng nhấn mạnh: đây chỉ là một yếu tố tham khảo về xu hướng tự nhiên, hoàn toàn không phải “thước đo định mệnh” quyết định trí thông minh hay tương lai học tập của trẻ.

Tỷ lệ ngón tay được “định hình” từ trong bụng mẹ

Theo nghiên cứu, tỷ lệ giữa ngón trỏ (2D) và ngón áp út (4D), còn gọi là chỉ số 2D:4D, chịu ảnh hưởng từ mức hormone mà thai nhi tiếp xúc trong tử cung.

Thai nhi tiếp xúc nhiều testosterone có xu hướng sở hữu ngón áp út dài hơn ngón trỏ. Ngược lại, mức estrogen cao hơn thường liên quan đến ngón trỏ dài hơn ngón áp út. Sự khác biệt hình thể rất nhỏ này được cho là có liên hệ với cách não bộ phát triển các kỹ năng nhận thức khác nhau ngay từ giai đoạn trước khi sinh.

Nói cách khác, bàn tay có thể phản ánh phần nào “dấu vết sinh học” của quá trình phát triển não bộ. Tuy nhiên, đây là mối liên hệ mang tính xu hướng, không phải quan hệ nhân – quả tuyệt đối.

Nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Mark Brosnan dẫn đầu đã phân tích tỷ lệ ngón tay của 75 trẻ em và so sánh với kết quả bài kiểm tra chuẩn hóa (SAT) tại Anh.

Kết quả cho thấy một số xu hướng đáng chú ý. Ở nhóm trẻ có ngón áp út dài hơn ngón trỏ – đặc điểm thường gặp nhiều hơn ở bé trai nhưng không phải tuyệt đối – các nhà khoa học ghi nhận mối tương quan thuận với năng lực số học. Những trẻ này có xu hướng đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra liên quan đến tính toán, tư duy logic và xử lý con số. Các nhà nghiên cứu cho rằng testosterone có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của những vùng não liên quan đến khả năng phân tích và suy luận.

Ngược lại, trẻ có ngón trỏ dài hơn ngón áp út lại thường thể hiện điểm mạnh trong đọc hiểu, diễn đạt và sử dụng từ ngữ. Nhóm này có xu hướng đạt kết quả tốt hơn trong các bài kiểm tra về kỹ năng ngôn ngữ và viết. Sự khác biệt hormone trước sinh được cho là có thể tác động đến cách não bộ xử lý thông tin ngôn ngữ.

Cha mẹ nên hiểu phát hiện này ra sao?

Dù có ý nghĩa thống kê, các nhà khoa học nhấn mạnh mức độ ảnh hưởng của tỷ lệ ngón tay đến thành tích học tập là tương đối nhỏ. Đây chỉ là một chỉ báo về thiên hướng tự nhiên, không quyết định việc trẻ có học giỏi Toán hay Ngôn ngữ hay không.

Trí tuệ và kết quả học tập của một đứa trẻ còn phụ thuộc vào hàng loạt yếu tố khác như môi trường giáo dục, phương pháp giảng dạy, sự khuyến khích từ gia đình, cơ hội tiếp cận kiến thức và đặc biệt là nỗ lực cá nhân.

Một đứa trẻ có thiên hướng tư duy số học nhưng thiếu rèn luyện vẫn có thể gặp khó khăn với Toán. Ngược lại, trẻ mạnh về ngôn ngữ hoàn toàn có thể cải thiện tư duy logic nếu được hướng dẫn bài bản và có động lực phù hợp.

Trong bối cảnh nhiều phụ huynh dễ bị cuốn vào các phương pháp “dự đoán tài năng sớm”, các chuyên gia khuyến nghị không nên dùng chiều dài ngón tay để dán nhãn con giỏi môn nào, kém môn nào.

Việc vội vàng kết luận “con hợp Toán” hay “con chỉ hợp Văn” có thể vô tình giới hạn cơ hội trải nghiệm của trẻ. Thay vì đo tay để định hướng chuyên Toán hay chuyên Văn, cha mẹ có thể xem đây là một gợi ý thú vị về sự đa dạng sinh học của con người.

Điều quan trọng hơn vẫn là quan sát con thực sự yêu thích điều gì, lắng nghe cách con phản ứng với từng môn học và tạo cơ hội để con trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau. Một đứa trẻ có lợi thế về tư duy số học vẫn cần phát triển kỹ năng giao tiếp. Ngược lại, một đứa trẻ mạnh về diễn đạt cũng cần rèn luyện khả năng phân tích logic để phát triển toàn diện.

Khoa học mở ra gợi ý, không phải định mệnh

Phát hiện từ University of Bath mang đến một góc nhìn thú vị về mối liên hệ giữa sinh học và năng lực nhận thức. Tuy nhiên, thành công học tập không được quyết định bởi chiều dài hai ngón tay, mà bởi hành trình nuôi dưỡng lâu dài và môi trường phát triển tích cực.

Với cha mẹ, điều giá trị nhất không phải là đo tay con để dự đoán tương lai, mà là đồng hành cùng con trong quá trình khám phá thế mạnh của chính mình. Bởi cuối cùng, tương lai của một đứa trẻ không nằm trong bàn tay – mà nằm trong cách người lớn nâng đỡ, khuyến khích và tin tưởng vào khả năng của con.