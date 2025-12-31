Chỉ có 1 nhà đầu tư mua gần 40 triệu cổ phiếu riêng lẻ của VPS

Ngày 29/12/2025, Công ty CP Chứng khoán VPS (VPS, mã: VCK, sàn HoSE) đã kết thúc đợt chào bán 161,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 5 nhà đầu tư chuyên nghiệp.



Kết quả, VPS chỉ phân phối được 39,51 triệu cổ phiếu (chiếm 24,4% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán) cho một nhà đầu tư cá nhân là Nguyễn Ngọc Linh. Sau đợt chào bán, cổ đông Nguyễn Ngọc Linh tăng sở hữu từ 22,33 triệu cổ phiếu lên 61,84 triệu cổ phiếu, chiếm 4,06% vốn điều lệ.

Giá chào bán là 50.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về 1.975,5 tỷ đồng. Toàn bộ cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và năng lực tài chính của VPS, phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.

VPS cho biết, 4 nhà đầu tư còn lại trong danh sách công bố ban đầu đã không thanh toán đầy đủ tiền để mua tổng cộng 122,34 triệu cổ phiếu còn lại. Do đó, số lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết sẽ bị hủy bỏ.

Kết thúc đợt chào bán này, VPS tăng vốn điều lệ từ 14.823,1 tỷ đồng lên mức 15.218,2 tỷ đồng.

4 nhà đầu tư không mua cổ phiếu riêng lẻ của VPS như dự kiến. Nguồn: VPS

Đây là một trong 3 phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/9/2025. Trước đó, VPS đã hoàn thành 2 đợt phát hành 710 triệu cổ phiếu thưởng và IPO hơn 202 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ lên mức hơn 14.823 tỷ đồng.

Ngày 16/12 vừa qua, 1,48 tỷ cổ phiếu VCK của Chứng khoán VPS đã chính thức giao dịch trên sàn HoSE với giá tham chiếu 60.000 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa ngày chào sàn là gần 88.939 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, VPS ghi nhận doanh thu hoạt động 5.900 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế 3.192 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.564 tỷ đồng, cùng tăng 52%.

HĐQT VPS mới đây đã điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2025. Theo đó, VPS đặt mục tiêu doanh thu cả năm 8.800 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 4.375 tỷ đồng và 3.500 tỷ đồng.

So với kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, VPS điều chỉnh tăng 3,5% doanh thu và tăng 25% mục tiêu lợi nhuận.

Như vậy, VPS đã hoàn thành 67% chỉ tiêu doanh thu hoạt động và đạt 73% kế hoạch lãi trước và sau thuế sau 9 tháng.



